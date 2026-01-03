НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Налоги можно не платить: какие льготы положены пенсионерам

Налоги можно не платить: какие льготы положены пенсионерам

Рассказываем об условиях

Пенсионеры в России имеют право на ряд существенных налоговых льгот. О том, какие преференции положены пожилым гражданам, рассказала сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

Налог на имущество

Граждане пенсионного возраста могут быть полностью освобождены от уплаты налога на один объект недвижимости каждого вида: одну квартиру, один жилой дом, одно гаражное или хозяйственное строение. Важно, что льгота предоставляется только на один объект в каждой категории. Размер пенсии и возраст при этом значения не имеют, отметила сенатор.

Льготы по земельному налогу

Для пенсионеров также действует федеральная льгота по земельному налогу. Она распространяется на один участок, находящийся в собственности, пользовании или пожизненном наследуемом владения. Однако есть условия:

  • если площадь участка не превышает 6 соток, налог не взимается;

  • если участок больше, то из налоговой базы вычитается стоимость 6 соток и к уплате рассчитывается сумма только за оставшуюся площадь.

Льготы по транспортному налогу

В дополнение к этому, во многих регионах России для пенсионеров установлены преференции по транспортному налогу. Их виды и условия (например, освобождение от уплаты или пониженная ставка) определяются местными властями самостоятельно, указала Мельников в беседе с РИА Новости.

Таким образом, пенсионерам важно своевременно оформлять положенные льготы, обратившись в налоговую службу, чтобы снизить фискальную нагрузку.

