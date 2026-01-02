НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

облачно, без осадков

ощущается как -20

3 м/c,

южн.

 749мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Ярославцы собрались на набережной. Что происходит
«Умные решения»
Погода на первые дни января
Кто ездит в Переславль на выходные
Отражена атака БПЛА
Чек-лист важных обследований
График работы ТЦ
Урлашов вышел из колонии: онлайн
Экономика Выросла по сравнению с прошлым годом: власти назвали среднюю зарплату в Ярославской области

Выросла по сравнению с прошлым годом: власти назвали среднюю зарплату в Ярославской области

Сколько, по подсчетам властей, получают жители региона

377
Назвали среднюю зарплату в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНазвали среднюю зарплату в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Назвали среднюю зарплату в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В правительстве Ярославской области назвали размер средней зарплаты в регионе, который ожидается по итогам 2025 года. Предполагается, что она составит более 75 тысяч рублей.

«Среднемесячная заработная плата в январе — августе составила 71337 рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 14%», — отметили власти.

Чиновники добавили, что в 2025 году благодаря оптимизации системы управления существенно увеличены зарплаты сотрудникам образовательных комплексов: нянечкам, обслуживающему и вспомогательному персоналу.

«Рост доходов составил от 45 до 60%», — сообщили в правительстве.

Также напомнили об увеличились зарплаты всех категорий медицинского персонала.

«Ярославская область занимает 46-е место в стране по доле работников с зарплатой выше среднероссийской», — отметил губернатор Михаил Евраев.

При этом в Ярославской области снижается уровень бедности. За четыре года доля населения с доходами меньше прожиточного минимума сократилась с 8,7 до 6,7%.

А вы сколько зарабатываете в месяц?

40 тысяч рублей или меньше
40-50 тысяч рублей
51-60 тысяч рублей
61-75 тысяч рублей
более 75 тысяч рублей
Не работаю
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Зарплата
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY5
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
29 минут
на самом деле еще больше, т.к. большая часть зарплаты идет в "конверте".
Гость
14 минут
Вопрос в другом, сколько населения получает среднюю зарплату? И да это до вычета НДФЛ они ещё пишут. Даже если и на руки это очень мало, еда проезд жку , не понимаю людей кто соглашается на меньшее работать , сейчас минимум 90 тысяч нужен заработок на одного что бы хоть как то прожить . Уважайте себя , не идите работать за копейки, богатеть от этого будет только работодатель а вам в конце года вместо 13й зарплаты грамоту выдаст )) Будьте счастливы и желаю в этом году найти работу где будут платить хорошо за ваш труд .
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем