Выросла по сравнению с прошлым годом: власти назвали среднюю зарплату в Ярославской области

Назвали среднюю зарплату в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В правительстве Ярославской области назвали размер средней зарплаты в регионе, который ожидается по итогам 2025 года. Предполагается, что она составит более 75 тысяч рублей.

«Среднемесячная заработная плата в январе — августе составила 71337 рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 14%», — отметили власти.

Чиновники добавили, что в 2025 году благодаря оптимизации системы управления существенно увеличены зарплаты сотрудникам образовательных комплексов: нянечкам, обслуживающему и вспомогательному персоналу.

«Рост доходов составил от 45 до 60%», — сообщили в правительстве.

Также напомнили об увеличились зарплаты всех категорий медицинского персонала.

«Ярославская область занимает 46-е место в стране по доле работников с зарплатой выше среднероссийской», — отметил губернатор Михаил Евраев.

При этом в Ярославской области снижается уровень бедности. За четыре года доля населения с доходами меньше прожиточного минимума сократилась с 8,7 до 6,7%.