В Госдуме рассказали, кому с 1 января повысят пенсии

Подробнее о том, кого затронет индексация

Пожилым людям, которым в декабре 2025 года исполнилось 80 лет, повысят пенсию с 1 января 2026 года. Кроме того, повышение выплат затронет тех, кто получил инвалидность I группы. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Депутат отметил, что по действующему законодательству эту доплату устанавливают только по одному из двух оснований и начинают выплачивать с месяца, следующего за тем, когда возникло право на выплату.

«Если пенсию увеличивали, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее поднимать не будут. Увеличение произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии», — цитирует РИА Новости слова депутата.

Он также напомнил, что размер страховой пенсии в 2026 году составит 9584 рубля и 69 копеек.

Пенсии в России ежегодно индексируют — и 2026 год не станет исключением. Как будут меняться выплаты для пожилых граждан буквально каждый месяц — в нашем материале.

Также недавно мы писали о том, что пожилые россияне могут вдвое увеличить свою пенсию. Прочитайте, как это сделать.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
