Экономика В Госдуме предложили бесплатно раздавать людям квартиры — кому именно

В Госдуме предложили бесплатно раздавать людям квартиры — кому именно

Также предлагается оплачивать из бюджета поход к стоматологу

Если предложение примут, некоторые смогут получить квартиру бесплатно | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUЕсли предложение примут, некоторые смогут получить квартиру бесплатно | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Если предложение примут, некоторые смогут получить квартиру бесплатно

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

В России может появиться комплексная поддержка многодетных семей: им предлагается предоставлять бесплатное жилье за счет средств федерального бюджета. Члены комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства разработали ряд социальных льгот. Рассказываем об инициативе подробнее.

Документ направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Главная мера поддержки — жилищные программы для семей с пятью и более детьми. Предлагается не только обеспечить людей квартирами, но и специально проектировать жилые помещения с учетом потребностей многодетных семей.

Среди других инициатив — медицинская поддержка. В случае принятия проекта многодетные семьи получат расширенный полис медицинского страхования, включающий стоматологические услуги. Это позволит существенно снизить финансовую нагрузку на большие семьи.

А для особо отличившихся многодетных семей предусмотрены транспортные льготы. Семьи, награжденные государственными наградами, смогут:

  • бесплатно пользоваться платными автодорогами;

  • получать 50% скидку на авиабилеты и ж/д билеты;

  • получать компенсацию 50% стоимости топлива при поездках на личном автомобиле в отпуск.

Ипотечные выплаты также планируется пересмотреть. Сейчас многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, однако эта сумма не индексировалась на протяжении шести лет.

«Мы полагаем, что после принятия предложенных нами мер можно ожидать улучшения демографической ситуации, что в перспективе положительно отразится на социально-экономических реалиях в стране», — цитирует документ РИА Новости.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гость
1 час
А чиновники себе и так квартиры получают из бюджета
Гость
9 минут
Вот где логика.Допустим парень с девушкой решили создать семью.Жить не хочется у родителей.Квартиру купить не возможно по космической цене.В долг брать не все дураки на всю жизнь с переплатой втрое.И думаите они захотят еще детей в такой ситуации!?Давать жилье нужно тем,кто планирует рожать!
Рекомендуем