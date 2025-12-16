В Госдуме предложили бесплатно раздавать людям квартиры — кому именно

В России может появиться комплексная поддержка многодетных семей: им предлагается предоставлять бесплатное жилье за счет средств федерального бюджета. Члены комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства разработали ряд социальных льгот. Рассказываем об инициативе подробнее.
Документ направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Главная мера поддержки — жилищные программы для семей с пятью и более детьми. Предлагается не только обеспечить людей квартирами, но и специально проектировать жилые помещения с учетом потребностей многодетных семей.
Среди других инициатив — медицинская поддержка. В случае принятия проекта многодетные семьи получат расширенный полис медицинского страхования, включающий стоматологические услуги. Это позволит существенно снизить финансовую нагрузку на большие семьи.
А для особо отличившихся многодетных семей предусмотрены транспортные льготы. Семьи, награжденные государственными наградами, смогут:
бесплатно пользоваться платными автодорогами;
получать 50% скидку на авиабилеты и ж/д билеты;
получать компенсацию 50% стоимости топлива при поездках на личном автомобиле в отпуск.
Ипотечные выплаты также планируется пересмотреть. Сейчас многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, однако эта сумма не индексировалась на протяжении шести лет.
«Мы полагаем, что после принятия предложенных нами мер можно ожидать улучшения демографической ситуации, что в перспективе положительно отразится на социально-экономических реалиях в стране», — цитирует документ РИА Новости.