В Госдуме предложили бесплатно раздавать людям квартиры — кому именно

Если предложение примут, некоторые смогут получить квартиру бесплатно Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

В России может появиться комплексная поддержка многодетных семей: им предлагается предоставлять бесплатное жилье за счет средств федерального бюджета. Члены комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства разработали ряд социальных льгот. Рассказываем об инициативе подробнее.

Документ направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Главная мера поддержки — жилищные программы для семей с пятью и более детьми. Предлагается не только обеспечить людей квартирами, но и специально проектировать жилые помещения с учетом потребностей многодетных семей.

Среди других инициатив — медицинская поддержка. В случае принятия проекта многодетные семьи получат расширенный полис медицинского страхования, включающий стоматологические услуги. Это позволит существенно снизить финансовую нагрузку на большие семьи.

А для особо отличившихся многодетных семей предусмотрены транспортные льготы. Семьи, награжденные государственными наградами, смогут:

бесплатно пользоваться платными автодорогами;

получать 50% скидку на авиабилеты и ж/д билеты;

получать компенсацию 50% стоимости топлива при поездках на личном автомобиле в отпуск.

Ипотечные выплаты также планируется пересмотреть. Сейчас многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, однако эта сумма не индексировалась на протяжении шести лет.