Тарифы ЖКУ взлетят на 18% в 2026 году: почему их повысят дважды и что с этим делать

В январе 2026 года индексация тарифов ЖКУ составит 1,7% для всех регионов

В России в следующем году тарифы на коммунальные услуги вырастут дважды: с 1 января и с 1 октября. В среднем по стране повышение будет почти на уровне 18%. Разбираемся во всех нюансах в материале и объясняем, куда пойдут эти деньги.

Двойная индексация

Правительство России утвердило график индексации платы за ЖКУ в 2026 году. Повышение тарифов произойдет не с привычного всем 1 июля, а дважды и в другие даты.

В январе

С 1 января тарифы ЖКУ проиндексируют на 1,7% во всех регионах страны. Увеличение совокупной платы коснется всей суммы в платежке целиком. Однако это не связано с пересмотром тарифов: рост обусловлен увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) на 2%.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность.

С 2026 года НДС увеличится до 22%. Закон подписал президент России Владимир Путин. Однако он останется прежним (10%) для товаров первой необходимости.

В октябре

Основное повышение тарифов произойдет с 1 октября 2026 года. Однако на сколько изменятся суммы в платежках, будет напрямую зависеть от региона. Власти утвердили для них индекс платы. Если говорить простыми словами, это то, на сколько максимум может повыситься стоимость услуг. Также правительство определило, на сколько максимум могут отличаться суммы между разными городами одного региона. Аналогично одна коммунальная услуга (например, электроэнергия) может подорожать больше или меньше другой (скажем, отопления или воды).

Как вырастут тарифы в разных регионах

В среднем по стране тарифы на ЖКУ повысятся на 18%. Однако в каждом регионе итоговая сумма будет своя. Всё дело в том, что в некоторых областях текущие тарифы на услуги почти совпадают с реальными затратами, тогда как в других регионах цены остаются низкими и практически не повышались за последние годы. В результате в отдельных субъектах суммарный рост может превысить 40%, тогда как в других составит около 9–10%.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Директор компании «Теплоком» Степан Стаканчиков пояснил, что различия тарифов в регионах связаны с текущим состоянием инфраструктуры и стоимостью производства ресурсов.

Наиболее заметный рост увидят жители тех субъектов, где наиболее изношены сети: в Тамбовской и Тюменской областях, в Ставропольском крае и Республике Дагестан. В регионах с более новым коммунальным хозяйством повышение будет значительно мягче.

Почему тарифы вырастут

Основная цель пересмотра тарифов заключается в переходе к новой системе тарифного регулирования, которая обеспечит финансовую стабильность коммунального сектора и привлечет инвестиции для модернизации систем. По словам директора компании «Теплоком» Степана Стаканчикова, это вынужденная мера.

«Повышение тарифов — это не самоцель, а вынужденная мера для обеспечения надежности и качества коммунальных услуг. Высокий уровень износа сетей, который в среднем по стране превышает 60%, требует масштабных инвестиций. Новые тарифы позволят финансировать программы по замене труб, теплотрасс и внедрению интеллектуальных систем учета, что в конечном итоге приведет к снижению аварийности и справедливым расчетам для потребителей», — рассказал эксперт «Известиям».

Как не переплачивать

Основную нагрузку в своих платежках потребители ощутят лишь в четвертом квартале 2026 года, когда вступят в силу ключевые изменения. Степанчиков рекомендует внимательнее контролировать расход коммунальных ресурсов и сверять начисления в квитанциях.

Неточности при передаче данных или неисправности в работе общедомовых счетчиков могут привести к переплате, даже если фактическое потребление осталось прежним. Если вы заметите резкие изменения в суммах платежей, то следует обратиться в управляющую компанию за разъяснениями.