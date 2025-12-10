В Госдуме рассказали, кому четыре раза ждать надбавку к пенсии в 2026 году

Размер доплаты зависит от среднемесячного заработка и стажа Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности пересчитают надбавку к пенсии четыре раза в течение 2026 года. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.

«Четыре раза за год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии», — цитирует РИА Новости слова депутата.

Как объяснил парламентарий, надбавка к пенсии этим категориям работников положена из-за вредных, опасных, напряженных и тяжелых условий труда. Он уточнил, что размер доплаты является индивидуальным и рассчитывается исходя из среднемесячного заработка и стажа, дающего право на такую выплату.

В декабре многие пенсионеры получат сразу две пенсии — выплаты за декабрь и январь. При этом вторая уже будет проиндексирована на 7,6%. Это происходит из-за длинных новогодних праздников. Чтобы деньги не приходили с задержкой, их выплачивают заранее. В Госдуме предложили не останавливаться на этом и выделить дополнительные 5000 рублей каждому пенсионеру в честь Нового года.