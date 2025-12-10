Россиянам хотят возвращать часть денег за аренду квартир — подробности новой инициативы

Траты за аренду будут возвращать за счет государства Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Госдуме предложили компенсировать россиянам траты на аренду жилья. С такой инициативой выступила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Как отметила парламентарий, бюджетные деньги нужно направлять не только на льготы для покупки жилья, но и на тех граждан, которые не могут приобрести квартиры. По ее словам, нужно создать жилой фонд для сдачи его по низким ценам или выплачивать компенсацию за наем.

Разворотнева уточнила, что это может быть новый вид социальной поддержки, когда в зависимости от уровня дохода семьи будет компенсироваться часть арендного платежа за счет государства.

«Таким образом мы обеспечим крышу над головой 2 миллионам семей, которые сейчас стоят в очереди на улучшение: людям, проживающим в аварийных домах, людям, попавшим в кризисные ситуации. Мне кажется, это было бы более правильное направление движения», — цитируют «Известия» политика.