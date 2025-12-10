НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика Россиянам хотят возвращать часть денег за аренду квартир — подробности новой инициативы

Россиянам хотят возвращать часть денег за аренду квартир — подробности новой инициативы

Также в ГД предложили создать жилой фонд для сдачи его по низким ценам

В Госдуме предложили компенсировать россиянам траты на аренду жилья. С такой инициативой выступила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Как отметила парламентарий, бюджетные деньги нужно направлять не только на льготы для покупки жилья, но и на тех граждан, которые не могут приобрести квартиры. По ее словам, нужно создать жилой фонд для сдачи его по низким ценам или выплачивать компенсацию за наем.

Разворотнева уточнила, что это может быть новый вид социальной поддержки, когда в зависимости от уровня дохода семьи будет компенсироваться часть арендного платежа за счет государства.

«Таким образом мы обеспечим крышу над головой 2 миллионам семей, которые сейчас стоят в очереди на улучшение: людям, проживающим в аварийных домах, людям, попавшим в кризисные ситуации. Мне кажется, это было бы более правильное направление движения», — цитируют «Известия» политика.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой решить жилищный вопрос за счет нераспроданных квартир в новостройках. Там предложили запустить программу социального найма для жилья, которое не распродается. Рассказываем подробности инициативы.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Аренда Квартира Дом Деньги
