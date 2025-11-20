НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -4

2 м/c,

южн.

 755мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,94
EUR 93,78
Экопроекты российских компаний
Стоимость парковок
«Умные решения»
Шайба попала в голову
Компании, которые создают будущее области
Дело экс-министра
Зарплата мэра
Обрушение в центре
Реальные зарплаты воспитателей
Экономика Отказ — с 2026 года. Деньги с кредитных карт запретят тратить на один вид покупок (необычный)

Отказ — с 2026 года. Деньги с кредитных карт запретят тратить на один вид покупок (необычный)

Также запрет коснется других заемных средств

620
Правительство намерено бороться с ростом долгов у граждан | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUПравительство намерено бороться с ростом долгов у граждан | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Правительство намерено бороться с ростом долгов у граждан

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

С 2026 года в России запретят тратить деньги с кредитных карт на онлайн-ставки. Также букмекеры не смогут получать средства с заемных средств, корпоративных и предпринимательских счетов.

По оценкам экспертов, которых опросили «Известия», запрет сократит траты россиян на игру в долг примерно на 30%. Сейчас около 60% ставок совершается на заемные деньги, из них 15–30% — именно с кредитных карт.

В первый год действия запрета от него ожидают заметного эффекта. Однако зависимые от ставок игроки могут попробовать обойти ограничения — например, обращаясь к серым кредиторам.

«Ряд экспертов оценили ожидаемое снижение трат скромнее — на 10–15%, подчеркивая, что результат зависит от качества контроля и сопутствующих мер, включая ограничение рекламы и ужесточение лимитов», — пишут «Известия».

Операции в адрес букмекеров будут блокировать по специальным MCC-кодам. Однако часть рынка находится в серой зоне — и там ставки будут маскировать под обычные покупки.

Как бы то ни было, запрет станет частью госполитики по борьбе с игровой зависимостью. Сегодня лудомания наблюдается у 10–12% совершеннолетних россиян. Каждый год количество зависимых растет на 7-10% — а рынок ставок и вовсе прибавляет около 40% в год.

Известно, что до конца года Госдума может принять новый закон о семейной ипотеке. Он введет дифференцированную ставку: чем больше у семьи детей, тем ниже будет ставка. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Узнайте, как Минфин меняет правила льготных кредитов на жилье. Мы разбирались, как эта реформа может отразиться на людях и бизнесе.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Лудомания Кредитная карта Кредит Букмекерская контора Запрет
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление