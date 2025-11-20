Отказ — с 2026 года. Деньги с кредитных карт запретят тратить на один вид покупок (необычный)

С 2026 года в России запретят тратить деньги с кредитных карт на онлайн-ставки. Также букмекеры не смогут получать средства с заемных средств, корпоративных и предпринимательских счетов.

По оценкам экспертов, которых опросили «Известия», запрет сократит траты россиян на игру в долг примерно на 30%. Сейчас около 60% ставок совершается на заемные деньги, из них 15–30% — именно с кредитных карт.

В первый год действия запрета от него ожидают заметного эффекта. Однако зависимые от ставок игроки могут попробовать обойти ограничения — например, обращаясь к серым кредиторам.

«Ряд экспертов оценили ожидаемое снижение трат скромнее — на 10–15%, подчеркивая, что результат зависит от качества контроля и сопутствующих мер, включая ограничение рекламы и ужесточение лимитов», — пишут «Известия».

Операции в адрес букмекеров будут блокировать по специальным MCC-кодам. Однако часть рынка находится в серой зоне — и там ставки будут маскировать под обычные покупки.

Как бы то ни было, запрет станет частью госполитики по борьбе с игровой зависимостью. Сегодня лудомания наблюдается у 10–12% совершеннолетних россиян. Каждый год количество зависимых растет на 7-10% — а рынок ставок и вовсе прибавляет около 40% в год.

