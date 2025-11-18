Цены на яйца и курицу резко выросли (и это еще не конец)

Птиц стало содержать дороже Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России начали дорожать курица и яйца. Об этом сообщил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Не исключено, что на этом цены не остановятся. Подробнее о том, чего стоит ожидать от стоимости данных продуктов в ближайшее время, — читайте в материале.

Что происходит с ценами

Куриные тушки в российских магазинах подорожали на 5,3% за неделю с 8 по 15 ноября. Яйца стали дороже на 4,8%, отметил эксперт в беседе с Газетой.Ru.

Рост цен начался еще в октябре. Стоимость яиц в прошлом месяце выросли к сентябрю на 6,9%, по данным Росстата. Но в годовом выражении они подешевели на 14,2%, а с начала года — на 21,2%.

В группе мясопродуктов в октябре по сравнению с сентябрем больше всего подорожало мясо птицы (+1,9%). Цены на говяжью и свиную печень стали выше на 1,3%, фарш — на 1%, говядину и полукопченые, варено-копченые колбасы — на 0,8%.

Что будет происходить дальше

Финансовый эксперт Татьяна Волкова прогнозировала повышение стоимости куриного мяса осенью примерно на 10–15% по сравнению с началом года. По ее словам, оптовые цены тянут за собой потребительские, и рынок корректируется в сторону баланса. После этого скачка до весны 2026 года новых резких подорожаний не ожидается, если не случится непредвиденного дефицита сырья.

Не исключено, что традиционный предновогодний рост цен на кур в этом году окажется значительно выше обычного. Помимо сезонного всплеска спроса, на стоимость тушек и окорочков повлияют еще несколько факторов.

«В 2025 году добавляется рост налогов — рост НДС с 20 до 22% производители уже в ноябре–декабре заложат в цену. Также сейчас во многих регионах наблюдается рост цен на топливо из-за перебоев с ним, — сказал MSK1.RU основатель компании „М-Инвест“ и проекта „Кедры России“ Василий Маньжов.

Более того, в ряде регионов низкий урожай в этом году. А это грозит ростом цен на корма и повышением себестоимости куриного мяса.