«Ничего придумывать не надо»: молодым семьям назвали единственный способ обзавестись жильем

Самым доступным для семей остается социальное жилье, считает Нина Останина Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Россиянам напомнили, что они могут приобрести жилье по государственной программе «Молодая семья». Об этом в беседе с Life.ru рассказала депутат Госдумы Нина Останина.

По ее словам, предложенная схема дифференцированной ставки по семейной ипотеке не решит проблем молодых и многодетных семей. Останина считает, что такие проценты остаются слишком высокими, особенно для молодых семей с первым ребенком.

Новый законопроект предлагает заменить единую для всех ставку по ипотеке в 6% на дифференцированную. Так, для семьи, где родился первенец, ставка составит 10% либо 12%, при рождении второго ребенка — 6%, третьего — 4%.

Депутат считает, что будет более справедливо установить базовую льготную ставку на уровне 2% и дальнейшее уменьшение ипотеки за каждого последующего ребенка.

«В любом случае единственный путь для приобретения жилья для семей с детьми, которые в этом нуждаются, конечно, это строительство социального жилья через государственную программу „Молодая семья“. Программа действует, поэтому ничего придумывать здесь не надо. Нужно просто изменить возраст нахождения в этой программе, не ограничившись 35 годами. Следует изменить условия участия, чтобы молодые семьи не выбывали из нее по возрастному ограничению. Для социального жилья ставка платежа не должна превышать 2%», — заключила Останина.