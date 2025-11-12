НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
«Ничего придумывать не надо»: молодым семьям назвали единственный способ обзавестись жильем

Россиянам напомнили, что они могут приобрести жилье по государственной программе «Молодая семья». Об этом в беседе с Life.ru рассказала депутат Госдумы Нина Останина.

По ее словам, предложенная схема дифференцированной ставки по семейной ипотеке не решит проблем молодых и многодетных семей. Останина считает, что такие проценты остаются слишком высокими, особенно для молодых семей с первым ребенком.

Новый законопроект предлагает заменить единую для всех ставку по ипотеке в 6% на дифференцированную. Так, для семьи, где родился первенец, ставка составит 10% либо 12%, при рождении второго ребенка — 6%, третьего — 4%.

Депутат считает, что будет более справедливо установить базовую льготную ставку на уровне 2% и дальнейшее уменьшение ипотеки за каждого последующего ребенка.

«В любом случае единственный путь для приобретения жилья для семей с детьми, которые в этом нуждаются, конечно, это строительство социального жилья через государственную программу „Молодая семья“. Программа действует, поэтому ничего придумывать здесь не надо. Нужно просто изменить возраст нахождения в этой программе, не ограничившись 35 годами. Следует изменить условия участия, чтобы молодые семьи не выбывали из нее по возрастному ограничению. Для социального жилья ставка платежа не должна превышать 2%», — заключила Останина.

По программе «Молодая семья» россияне могут получить государственную субсидию в 30% или 35% от стоимости жилья, а остальную сумму выплатить самостоятельно — сразу или в ипотеку. К участникам есть несколько требований:

  • молодой семьей считаются супруги с детьми или без, а также неполная семья, состоящая из одного родителя с детьми;

  • возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет;

  • семья нуждается в жилом помещении;

  • доходы позволяют оплатить оставшуюся стоимость жилья или погашать ипотеку.

Прочитайте подробнее, как Минфин меняет правила льготных кредитов на жилье. Мы разбирались, как эта реформа может отразиться на людях и бизнесе.

Комментарии
7
Гость
12 ноября, 06:13
Ничего придумывать не надо! Скрепные передают свои хрущёвки по наследству а чужим строят дворцы на свои деньги
Гость
12 ноября, 03:46
Именно на ипотеке в течение многих лет жирели и пухли от денег застройщики и коррумпированные чиновники. Потому что вливание дармовых триллионов стимулировало не столько строительство и легальную экономику, сколько экономику коррупционную и безудержный коррупционный рост цены квадратного метра! И простых людей на десятилетия массово закабалили кредитами! Теперь, когда все эти зарвавшиеся застройщики и коррупционеры в связке с прикормленными чинами и работающими на них агентствами недвижимости начали понимать, что никому по неадекватным ценам их квартиры больше не нужны, а даже если бы и были нужны, то никто их купить уже не может, так вот теперь, когда у них подгорело одно место, они начинают лоббировать ипотеку, НО - ВНИМАНИЕ! - ПРИ ЭТОМ НЕ ХОТЯТ СНИЖАТЬ ЦЕНЫ!!! А цены на кв.м - это и есть главное зло! Они сейчас завышены в ТРИ раза! В таких условиях полного отсутствия спроса строительную отрасль ожидает неизбежная волна массовых банкротств и цены всё равно рухнут, хотят они того или нет, поскольку затоваривание рынка новыми, но пустующими домами уже абсолютно беспрецедентное!
Читать все комментарии
