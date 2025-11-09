Банковские карты под угрозой: россиян ждут новые ограничения — подробности

В одном банке человек сможет иметь лишь 5 банковских карт Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Россияне не смогут иметь множество банковских карт. В Госдуме до конца года примут законопроект об их ограничении на одного человека. Подробности об этом рассказал глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Планируется, что мы его примем до конца года, речь идет о 20 картах на одного человека», — сказал РИА Новости.

Аксаков добавил, что планируется ограничить и количество банковских карт на человека в одном банке. Речь идет о пяти штуках.

Изначально о таких мерах в начале марта текущего года высказалась глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она предложила ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами.

По ее мнению, права граждан в этом случае нарушены не будут, но это позволит побороть «веерный выпуск» карт. Глава ЦБ считает, что неограниченный выпуск карт помогает дропперству, потому что злоумышленники могут оформлять их тысячами для мошеннических операций.