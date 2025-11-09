НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Банковские карты под угрозой: россиян ждут новые ограничения — подробности

Банковские карты под угрозой: россиян ждут новые ограничения — подробности

Закон об этом Госдума примет до конца 2025 года

246
В одном банке человек сможет иметь лишь 5 банковских карт

В одном банке человек сможет иметь лишь 5 банковских карт

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Россияне не смогут иметь множество банковских карт. В Госдуме до конца года примут законопроект об их ограничении на одного человека. Подробности об этом рассказал глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Планируется, что мы его примем до конца года, речь идет о 20 картах на одного человека», — сказал РИА Новости.

Аксаков добавил, что планируется ограничить и количество банковских карт на человека в одном банке. Речь идет о пяти штуках.

Изначально о таких мерах в начале марта текущего года высказалась глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она предложила ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами.

По ее мнению, права граждан в этом случае нарушены не будут, но это позволит побороть «веерный выпуск» карт. Глава ЦБ считает, что неограниченный выпуск карт помогает дропперству, потому что злоумышленники могут оформлять их тысячами для мошеннических операций.

Кроме того, попасть под закон о дропперах можно даже при переводах средств на чужую карту. То есть в этом случае вы можете стать посредником в схеме мошенников. Злоумышленники при этом используют восемь основных уловок, попав на одну из которых, человеку грозит до трех лет лишения свободы. Подробнее о схемах рассказали в этом материале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
Гость
14 минут
Одни угрозы. Угроза беспилотников, угроза блокировки счетов, угороза блокировки карт, угроза отсутствия интернета, угроза повышения цен, угроза роста тарифов ЖКХ, угроза удорожания ГСМ, угроза роста НДС, угроза повышения утилизационного сбора. Просто страна угроз, запретов и ограничений какая-то!
Читать все комментарии
