Станет в 2,5 раза дешевле: в Госдуме придумали альтернативу ипотеке

Станет в 2,5 раза дешевле: в Госдуме придумали альтернативу ипотеке

Что известно о новом инструменте

Семьям нужно давать квартиры в соцнайм с правом выкупа | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСемьям нужно давать квартиры в соцнайм с правом выкупа | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Семьям нужно давать квартиры в соцнайм с правом выкупа

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России необходимо ввести более дешевую альтернативу ипотеке — строительные сберегательные кассы. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«По-простому скажу — это в 2,5 раза дешевле, [чем ипотека]. У граждан России будет возможность накопить деньги на квартиру через стройсберкассы», — сказал Миронов.

Чем отличается принцип работы стросберкассы от ипотеки

Строительная сберегательная касса — это финансовое учреждение, с помощью которого люди могут накопить на покупку или строительство жилья. Механизм работы следующий: клиент заключает договор и регулярно вносит деньги на сберегательный счет. На него начисляется небольшой процентный доход, а затем выдается льготный ипотечный заем под низкий процент.

Ипотека — залоговый инструмент. Банк выдает кредит на покупку жилья. Заемщику необходимо производить регулярные платежи, которые включают в себя погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом. Недвижимость остается в залоге у банка до полной выплаты кредита, то есть при невыплате не могут забрать. 

Какие еще есть варианты

Сейчас в России готовятся ввести новый формат помощи в приобретении жилья. Россияне, у которых недостаточно средств для покупки квартиры, смогут воспользоваться новой системой жилищных сбережений. С их помощью можно будет накопить прицельно на первоначальный взнос с правом последующего заключения ипотечного договора на специальных условиях.

Помимо этого Миронов предлагает развивать систему социального найма с правом выкупа. 

«Необходимо давать людям возможность сейчас жить, пока они накопят деньги на квартиру. Давать хорошие, нормальные квартиры, где может быть действительно много детей, в социальный найм, возможно, с правом дальнейшего выкупа», — отметил депутат.

Кроме того, по словам Миронова, необходимо снижать ставку семейной ипотеки для многодетных семей до 2%. Сейчас по этой программе она составляет 6%. Сейчас семья может оформить две ипотеки, если в сделке участвует только один из супругов. Но с 1 февраля 2026 года муж и жена будут обязаны стать созаемщиками по кредиту на жилье, что лишит их такой возможности.

