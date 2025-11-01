НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Получить ипотеку на строительство жилья будет сложнее: ЦБ изменил правила выдачи кредитов

Получить ипотеку на строительство жилья будет сложнее: ЦБ изменил правила выдачи кредитов

Изменения также коснутся потребительских кредитов под залог недвижимости

Доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней на 1 октября 2025 года составила 4,6% | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUДоля кредитов с просрочкой свыше 90 дней на 1 октября 2025 года составила 4,6% | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней на 1 октября 2025 года составила 4,6%

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Центральный банк России (ЦБ) изменил правила выдачи кредитов. Теперь он установил новые ограничения на получение ипотеки для строительства своего дома и на потребительские кредиты под залог недвижимости. При этом правила получения ипотеки на покупку квартир остались прежними.

С начала 2026 года ЦБ будет строже следить за тем, чтобы банки выдавали кредиты на строительство своего дома только тем людям, у которых нет слишком большой задолженности по другим кредитам. Также будут введены ограничения на выдачу нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости. То есть кредитов, которые не связаны с конкретной целью, например, покупкой автомобиля или бытовой техники.

«Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней на 1 октября 2025 года составила 4,6% от всего портфеля ИЖС — это гораздо выше, чем доля проблемной задолженности по ипотечному портфелю в целом (1,7%)», — цитирует РБК текст документа.

Теперь ЦБ повысит для банков макропруденциальные лимиты (МПЛ) на такие кредиты. Это значит, что банкам будет разрешено выдавать меньше кредитов на строительство своего дома и под залог недвижимости людям с высокой задолженностью.

На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. По прогнозу ЦБ, показатель будут снижать весь 2026 год.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Комментарии
1
Гость
3 минуты
Похоже если уехать за границу только жизнь может наладится. А тут хорошо только всякому жулью.
