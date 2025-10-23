Власти Ярославской области заявили о снижении бедности в регионе

Ярославские власти рассказали, как они борются с бедностью в регионе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области отметили снижение уровня бедности на 1,4%. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным Росстата, за период с 2022 по 2024 год показатель бедности упал с 8,1% до 6,7%.

Уровень бедности населения Ярославской области, по информации Росстата: за 2022 год — 8,1%

за 2023 года — 7,4%

за 2024 год — 6,7% Напоминаем, население региона составляет 1,180 млн человек.

«В 2024 году более 42 тысяч семей получили ежемесячные пособия на детей, общая сумма выплат составила более 12 млрд рублей. За первые шесть месяцев 2025 года уже выплачено свыше 5,6 млрд рублей», — отметила министр труда и социальной поддержки населения Ярославской области Надежда Биочино.

Социальную помощь в виде доплаты к пенсии, по словам Надежды Биочино, в 2024 году получили около 37 тысяч человек, в 2025 чуть больше.

В правительстве также сообщили, что уровень безработицы в области к 2025 году составлял 0,4%. В рамках программы по снижению бедности выделяются рабочие места для инвалидов и подростков.

Мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации населения региона продолжаются. На октябрь 2025 года жителям области уже оказана помощь в размере 307 млн рублей.

