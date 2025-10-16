НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
А вам этих денег хватит? В Ярославской области установили новую величину прожиточного минимума

А вам этих денег хватит? В Ярославской области установили новую величину прожиточного минимума

Сколько теперь будет составлять эта сумма

319
В Ярославской области установили новый прожиточный минимум

В Ярославской области установили новый прожиточный минимум

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области установили величину прожиточного минимума на 2026 год. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

Указано, что с 1 января 2026 года величина прожиточного минимума на душу населения в регионе будет составлять 18 тысяч 939 рублей. При этом для трудоспособного населения показатель выше — 20 тысяч 644 рубля. Для пенсионеров — 16 тысяч 288 рублей. А для детей 18 тысяч 371 рубль.

«Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года и действует по 31 декабря 2026 года включительно», — говорится в документе.

Сейчас в Ярославской области действуют другие показатели. В среднем на душу населения прожиточный минимум составляет 17 тысяч 733 рубля. Для трудоспособного населения — 19 тысяч 329 рублей, для пенсионеров — 15 тысяч 250 рублей, для детей — 17 тысяч 201 рубль.

Напомним, что минимальный размер зарплаты в Ярославской области составляет 22 тысячи 440 рублей для работников бюджетной сферы и 23 тысячи для сотрудников других организаций. Следует помнить, что из этих сумм вычтут НДФЛ в 13%.

Как считаете, достаточно ли прожиточного минимума для комфортной жизни?

Да, можно немного экономить
Маловато, хотелось бы больше
На эти деньги невозможно выжить
Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Прожиточный минимум Постановление Деньги
