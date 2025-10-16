А вам этих денег хватит? В Ярославской области установили новую величину прожиточного минимума

В Ярославской области установили новый прожиточный минимум Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области установили величину прожиточного минимума на 2026 год. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

Указано, что с 1 января 2026 года величина прожиточного минимума на душу населения в регионе будет составлять 18 тысяч 939 рублей. При этом для трудоспособного населения показатель выше — 20 тысяч 644 рубля. Для пенсионеров — 16 тысяч 288 рублей. А для детей 18 тысяч 371 рубль.

«Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года и действует по 31 декабря 2026 года включительно», — говорится в документе.

Сейчас в Ярославской области действуют другие показатели. В среднем на душу населения прожиточный минимум составляет 17 тысяч 733 рубля. Для трудоспособного населения — 19 тысяч 329 рублей, для пенсионеров — 15 тысяч 250 рублей, для детей — 17 тысяч 201 рубль.

Напомним, что минимальный размер зарплаты в Ярославской области составляет 22 тысячи 440 рублей для работников бюджетной сферы и 23 тысячи для сотрудников других организаций. Следует помнить, что из этих сумм вычтут НДФЛ в 13%.