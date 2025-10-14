В России резко выросли цены на лекарства. Какие таблетки стали дороже всего

У аптек растут расходы Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Лекарства в России продолжают дорожать. Речь идет как о самих таблетках, так и их упаковках. Это сказывается на общей стоимости продукции. В большей степени это сказалось на ценах на препараты не входящие в список жизненно важных.

Средняя стоимость упаковки лекарственных препаратов в России в январе — августе 2025 года выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 375–416 рублей, следует из данных DSM Group и RNC Pharma. Минимальная единица дозирования (одна таблетка) в этот же период стоила в среднем 18,3 рубля. Это на 10,2% дороже, чем в январе — августе 2024 года.

Основной рост цен пришелся на препараты, не входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, пишут «Известия». Наиболее заметно подорожали кеторол (на 30%), нафазолин (на 25%) и дротаверин (на 15%), следует из данных Росстата.

ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) — это перечень лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации для профилактики и лечения заболеваний. В него входят антианемические, антибактериальные противогрибковые препараты системного действия, ингибиторы протеаз, нуклеозиды и нуклеотиды, препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта, противорвотные, а также лекарства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей.

Подорожание связано с ростом операционных расходов аптек, производителей и дистрибьюторов, включая логистику и энергозатраты. Также влияние оказывают дорожающие дизель и бензин, объяснил исполнительный директор RNC Pharma Николай Беспалов.

Из-за роста цен россияне начали искать пути для экономии. Они делают выбор в пользу онлайн-покупок и крупных упаковок.