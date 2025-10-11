Пять категорий пенсионеров ждет прибавка: у кого вырастут выплаты в ноябре

Первыми надбавку получат граждане, которым исполнилось 80 лет Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В ноябре произойдет плановый перерасчет пенсионных выплат. В первую очередь повышение коснется пожилых, которым исполнилось 80 лет, инвалидов первой группы, летных экипажей гражданской авиации и работников угольной отрасли.

Все изменения происходят автоматически на основе уже имеющихся данных в СФР. У тех, кто достиг 80-летнего возраста, удваивается фиксированная часть страховой пенсии. То есть если раньше пенсионер получал 8907,70 рубля в месяц, то после того, как ему исполнилось 80 лет, он будет получать 17 815,40 рубля.

У инвалидов первой группы действует аналогичный порядок начисления пенсий: двойная фиксированная часть и ежемесячная компенсация того же размера. Однако при проживании в северных регионах итоговая сумма увеличивается с учетом районных коэффициентов. Так, у жителей северных территорий ежемесячная прибавка после 80 лет может превышать десять тысяч рублей.

Важно понимать, что эта выплата удваивается лишь один раз. Если пенсионер уже достиг 80-летия, то при получении I группы инвалидности его пенсия повышена не будет.

Кроме того, индексация выплат произойдет у летчиков и шахтеров. Она проходит четыре раза в год. В ноябре выплаты этой категории вырастут еще на 2–5% в связи с применением инфляционного коэффициента 1,076. Средняя прибавка составляет от полутора до трех тысяч рублей.

Доплату для работающих в этих областях пересматривают каждые три месяца. Чтобы рассчитывать на нее, летчики и шахтеры должны проработать 25 лет, для женщин в этих профессиях хватит 20 лет стажа. Требуемую выслугу снизят на пять лет, если работу пришлось прекратить по состоянию здоровья.

Для получения перерасчета нужно подать заявление в Социальный фонд. Необходимо предоставить данные о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, среднемесячном заработке за последние два года работы либо за любые 60 месяцев подряд указанной работы.

Для расчета выплаты для членов летных экипажей и работников угольной промышленности применяется особая формула. Подробнее о том, как ведутся вычисления, можно почитать на сайте Социального фонда.

В 2025 году прожиточный минимум для пенсионеров в среднем по стране установлен на уровне 15 250 рублей. Если общая сумма выплат оказывается меньше этой цифры, пенсионеру назначается федеральная социальная доплата. Размер пенсии, включая все надбавки и доплаты, можно проверить через личный кабинет на портале «Госуслуги» или на сайте Социального фонда России.

Пенсионерам, за которыми оформлен уход, тоже предоставляется дополнительная поддержка. Ежемесячно к их страховой пенсии добавляется 1314 рублей, а к государственной — 1377 рублей. Обе эти выплаты проиндексированы на 2025 год и начисляются с месяца, следующего за датой оформления ухода.

Чтобы получить эту выплату, нужно подать заявление через СФР или портал «Госуслуги». Сделать это может гражданин, ухаживающий за пожилым человеком. При этом надбавка действует всё время, пока подтвержден факт ухода, и увеличивается с учетом районных коэффициентов.

Сам период ухода засчитывается ухаживающему в страховой стаж — за каждый полный год начисляется 1,8 пенсионного балла.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Необходимый минимум, чтобы выйти на пенсию, в 2024 году составляет 28,2 балла, в 2025-м он вырастет до 30. Баллы начисляют за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается при расчете пенсии. Узнать, сколько их у вас, можно в Социальном фонде или через аккаунт на «Госуслугах».

В 2025 году пенсионеров ждет еще несколько прибавок Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

В январе 2026 года россиян ожидает массовое повышение пенсий. Оно затронет получателей страховых пенсий, в том числе до сих пор работающих. Их выплаты проиндексируют на 7,3%.

Кроме того, россияне могут получать пенсию в 100 тысяч рублей. Но в этом случае есть несколько нюансов. На что стоит обратить внимание и как обеспечить себе достойную старость, мы рассказали здесь.