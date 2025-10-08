Россиянам начали приходить письма из налоговой. Кому и за что придется платить больше?

Оплатить налоги нужно до 1 декабря Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Россияне стали получать письма от государства. Нужно оплатить налоги на имущество, землю и транспорт за прошлый год, а также НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. До какого числа это нужно сделать и что будет, если проигнорировать уведомление, E1.RU рассказал начальник отдела налогообложения имущества УФНС по Свердловской области Павел Ваняшин.

— Когда уральцам начали приходить уведомления о необходимости оплатить налоги за прошлый год?

— 20 сентября была выгрузка уведомлений в личный кабинет налогоплательщика. Мы направляем их двумя способами — в личный кабинет (это приоритетно) и по почте. Примерно три четверти уведомлений приходят в личный кабинет, то есть можно сказать, что большинство россиян их уже получило. Рассылка по почте еще в процессе, соответственно, скоро люди начнут получать и такие уведомления.

— Как и до какого числа можно оплатить налоги?

— Срок уплаты налогов — 1 декабря . Если у вас личный кабинет налогоплательщика, там есть кнопка «Оплатить» рядом с уведомлением. На портале госуслуг тоже есть такая функция. Также можно оплатить через приложение банка. Если не хотите делать это онлайн, можно распечатать уведомление и прийти в банк или на почту. На документе есть QR-код, штрихкод и уникальный идентификатор платежа, который можно ввести в банкомат.

— С какого числа и в каком размере начнут начислять пени за просрочку платежа?

— Срок оплаты — 1 декабря, а со 2-го уже начинают начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ на неоплаченную сумму за каждый день просрочки. Но, кстати, просрочки у нас бывают нечасто.

— Есть ли какая-то статистика по количеству людей, которые не оплачивают налоги вовремя?

— На конец прошлого года поступления составили больше 96%. То есть подавляющее большинство оплатили налоги вовремя. С каждым годом налогоплательщики у нас становятся все более добросовестными.

Павел Ваняшин — начальник отдела налогообложения имущества УФНС РФ по Свердловской области Источник: Мария Раскатова / E1.RU

— Мы платим налоги каждый год. Есть ли какие-то важные изменения в этом году?

Из трех налогов на имущество (на транспорт, землю и имущество) два (на землю и имущество) платят из расчета кадастровой стоимости. Сейчас мы оплачиваем налоги за 2024 год, а в 2024 году как раз изменилась кадастровая стоимость — была массовая переоценка всех объектов. Соответственно, сумма налога для всех тоже изменилась.

Как правило, кадастровая стоимость увеличивается. До этого объекты оценивали три года назад, спустя три года цены выросли. Поэтому и сумма налога изменилась, скорее всего, она выросла. Тем не менее, есть норма закона, которая гласит, что сумма налога на объект не может вырасти за год больше, чем на 10% . То есть, как бы ни увеличилась кадастровая стоимость, ваш налог в этом году будет максимум на 10% больше, чем в прошлом.

По земельному налогу кадастровая стоимость менялась годом ранее, в 2023 году. Тогда был мораторий на рост. Если кадастровая стоимость выросла (а она, кстати, не всегда росла, могла и уменьшиться), ее не применяли. В этом году такого моратория нет, поэтому сейчас может измениться сумма земельного налога.

По транспортному налогу пока ничего не изменилось. В прошлом году были повышены ставки, но они вступают в силу с 2025 года, то есть увеличение мы заметим только в следующем, 2026, году.

— Кто попадает в льготные категории? Что им нужно знать?

— Для трех разных налогов есть разные льготные категории, но в большинстве своем они совпадают. Самая большая категория — это пенсионеры, также льготами пользуются так называемые предпенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции.

У них есть преимущества, но под льготы попадает не всё, а только один объект каждого вида. То есть, если вы льготник и у вас есть две квартиры, то налогом облагается только одна квартира, причем та, на которую налог меньше. Мы по умолчанию даем то, что выгоднее плательщику.

По земельному налогу есть федеральный вычет шести соток. То есть если площадь участка больше, то он налогом облагается, если меньше, то не облагается. Есть также местные льготы.

Транспортным налогом для пенсионеров и предпенсионеров не облагается одна машина с мощностью до 150 лошадиных сил, а для участников СВО и многодетных родителей — до 200 лошадиных сил.

— А если их машина более мощная, то они под эту льготу не подпадают?

— Да, так и есть. И если у них две машины, то льгота действует только на одну.

— Что еще важно знать налогоплательщикам?

— То, что в личный кабинет налогоплательщика можно зайти с паролем от госуслуг. Даже те, кто не открывал личный кабинет, кому уведомления мы направили на почту, могут зайти в личный кабинет, перед этим создав его. Он сформируется в течение одного-двух дней, и уведомление появится там.

То есть кто угодно может получить уведомление через личный кабинет, даже ему всё разослали по почте. Это удобно, если вы не хотите дожидаться или идти в почтовое отделение.

Еще один важный момент касается того, кто не получит уведомления. Мы не направляем их, если сумма налога меньше 300 рублей. В прошлом году эта сумма выросла, до этого порог был в 100 рублей. Чтобы не нести лишние почтовые расходы, мы аккумулируем налоги за несколько периодов, суммируем их и, если в следующем году будет сумма больше 300 рублей, то направим уведомление.

Уведомления не получат те, у кого полная льгота и кому ничего платить не надо, и те, у кого ранее была переплата.

— Будут ли начисляться пени, если человек не увидел уведомление?

— Норма закона гласит, что если у человека есть личный кабинет и ему выгружено уведомление, оно считается полученным на следующий день. С почтой примерно то же самое: если уведомление направлено заказным письмом, оно считается полученным на шестой день после отправления. Если мы направили уведомление, в случае неуплаты пени будут считаться в любом случае.

Все люди, у которых есть имущество, понимают, что налог на него надо платить. У кого-то уже сформировалась привычка, что к концу года это нужно сделать. Совсем немного тех, кто не платит налоги сознательно, потому что, например, нет денег. Как правило, сумма имущественных налогов для широкого круга плательщиков невысокая.

Иногда у плательщиков возникает вопрос, почему я должен платить налог, если я продал свое имущество. Дело в том, что если вы продали, к примеру, квартиру в середине 2024 года, то за те полгода, которые вы ей владели в прошлом году, заплатить придется сейчас. Не все это понимают, часто по этому поводу возникают возмущения. Напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ, указанных в уведомлении, истекает 1 декабря 2025 года.