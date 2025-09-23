НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

4 м/c,

зап.

 749мм 67%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,02
EUR 98,96
Когда запустят электрички ЦТУ в Москву
Вернут ли молочную кухню
ДТП со скорой
Ярославский бренд покорил Россию
Вспышки в небе
Закрыли аэропорт
Смягчили приговор
Когда дадут отопление
Очередь из фур у «Озона»
Что будет с «панельками»
Экономика Кризис-2025 Эксперт «Цену на картошку зафиксируем — подорожает колбаса». Эксперты в шоке от планов вернуть госрегулирование

«Цену на картошку зафиксируем — подорожает колбаса». Эксперты в шоке от планов вернуть госрегулирование

В России должен появиться перечень из пяти товаров первой необходимости, которые будут продавать по фиксированной стоимости

361
Цены на еду стали шокировать | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUЦены на еду стали шокировать | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Цены на еду стали шокировать

Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

В Госдуме всерьез обсуждают, как ограничить торговые наценки на товары первой необходимости. Уже и федеральный законопроект готов, который разработала одна из фракций. Подробности — в материале MSK1.RU.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что высокие торговые наценки имеют два негативных результата. Во-первых, увеличивается потребительская инфляция. Во-вторых, это приводит к разорению сельхозпроизводителей.

Законопроект предусматривает, что в России появится специальный перечень из пяти видов товаров первой необходимости, наценка на которые не должна превышать 10%. В частности, речь идет о хлебобулочных изделиях, молочных продуктах и крупах.

Эксперты, правда, смотрят на попытки ограничений аппетитов торговых сетей со скепсисом: ретейлеры всё равно найдут, где заработать. Так что попытка властей зафиксировать цены на ряд товаров может привести к массовому подорожанию остальной части продуктовой корзины.

«У нас всё, как обычно: а давайте зафиксируем цены на картошку! Но при этом докторская колбаса подорожает в два раза, — говорит доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — Нужно не потолок цен вводить, а регулировать процессы ценообразования. Приведу простой пример. В одной стране регулировали цены в кондитерской. Кондитерская могла продавать свежий батон по цене, допустим, максимум 40 рублей и платила с этого определенный налог, пусть 10–15%. Но вот если кондитерская будет завышать цену, то налог будет уже не 10–15%, а 75%. И кондитерской было выгодно не завышать цены, а, наоборот, увеличивать объем продаж».

Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России, доктор экономических наук профессор Леонид Холод в беседе с MSK1.RU тоже раскритиковал практику административного регулирования цен и предложил лучше перенять в России опыт западных стран, где используются рыночные механизмы для стабилизации цен и поддержки производителей.

«Еще при социализме я работал в управлении цен. Там прейскурант устанавливался, лучше было, чтобы его никто не менял. Тогда ведь тоже инфляция была, нужно было цены повышать, но этого не любили делать. Сейчас я надеюсь, что мы будем двигаться к рыночно-экономической модели, когда все механизмы будут взаимно дополнять друг друга. И не придется действовать в пожарном режиме. Нужно наращивать производство по основным товарным группам, это залог того, что на рынке будет спокойствие. Правда при этом еще должен быть клапан внешней торговли. Такой клапан нужен, чтобы не было перепроизводства», — говорит Холод.

По мнению профессора, ключевой проблемой российского рынка является недостаточная конкуренция, вызванная слабым развитием малого и среднего бизнеса в аграрном секторе. В отличие от США и Западной Европы, где многочисленные фермерские хозяйства создают конкурентную среду, в России доминируют крупные агрохолдинги, что создает возможности для манипулирования ценами.

Холод также отмечает важность использования интервенционных систем, которые позволяют государству скупать продукцию при снижении цен ниже определенного уровня и распродавать ее при росте цен, стабилизируя рынок.

«Эта система работать должна оперативно. Правда я не помню ни одного случая, чтобы интервенционный фонд зерна использовался целесообразно и с толком», — говорит Холод.

Экс-замминистра подчеркивает, что торговые сети не играют доминирующую роль в ценообразовании, так как они достаточно конкурентны по отношению к поставщикам.

«Торговля у нас в основном крупноформатная в городах, то есть она конкурентная, очень сильная по отношению к поставщикам. И если торговле сказать „Стоп ценам!“, то пострадает прежде всего первичный товаропроизводитель», — отмечает Холод, указывая на опасность административного давления на ретейл».

Он напоминает, что сейчас один из излюбленных инструментов ценовой регуляции — это инициированные ФАС соглашения между властями, производителями и продавцами.

«Эту систему корпоративных ценовых соглашений мы придумали в середине 90-х годов. Тогда селяне начали сидеть на урожаях. Перестали продавать. Цены пошли вверх. И два года подряд эти соглашения работали», — вспоминает Холод, подчеркнув, что такая мера была временной и вынужденной, направленной на стабилизацию рынка в критической ситуации.

А как вы считаете, должно государство регулировать цены на продукты?

Нет, будет еще хуже
Да, так они будут расти до бесконечности
ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Государственное регулирование цен Рост цен Продовольственный кризис Инфляция Цены на продукты
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
1 час
Гос. регулирование при условии того, что все ресурсы в стране принадлежали народу (пусть номинально), можно понять... Ничего хорошего в этом не было, но было оправдано. Гос. регулирование при условии принадлежности ресурсов частным лицам в полной мере соответствует понятию «диктатура»... Судя по всему, в скором времени большинству даже условия проживания в Северной Корее покажутся мягкими и свободными...
Гость
55 минут
«...Инициированные ФАС соглашения между властями, производителями и продавцами...» Даже странно читать подобное... Ведь когда подобное делают продавцы с производителями, это называют корпоративным сговором и расценивается как преступление. Я правильно понимаю, что если преступление, совершаемое под девизом «на благо государства», оно перестает быть преступлением?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление