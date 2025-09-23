«Цену на картошку зафиксируем — подорожает колбаса». Эксперты в шоке от планов вернуть госрегулирование

Цены на еду стали шокировать Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

В Госдуме всерьез обсуждают, как ограничить торговые наценки на товары первой необходимости. Уже и федеральный законопроект готов, который разработала одна из фракций. Подробности — в материале MSK1.RU.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что высокие торговые наценки имеют два негативных результата. Во-первых, увеличивается потребительская инфляция. Во-вторых, это приводит к разорению сельхозпроизводителей.

Законопроект предусматривает, что в России появится специальный перечень из пяти видов товаров первой необходимости, наценка на которые не должна превышать 10%. В частности, речь идет о хлебобулочных изделиях, молочных продуктах и крупах.

Эксперты, правда, смотрят на попытки ограничений аппетитов торговых сетей со скепсисом: ретейлеры всё равно найдут, где заработать. Так что попытка властей зафиксировать цены на ряд товаров может привести к массовому подорожанию остальной части продуктовой корзины.

«У нас всё, как обычно: а давайте зафиксируем цены на картошку! Но при этом докторская колбаса подорожает в два раза, — говорит доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — Нужно не потолок цен вводить, а регулировать процессы ценообразования. Приведу простой пример. В одной стране регулировали цены в кондитерской. Кондитерская могла продавать свежий батон по цене, допустим, максимум 40 рублей и платила с этого определенный налог, пусть 10–15%. Но вот если кондитерская будет завышать цену, то налог будет уже не 10–15%, а 75%. И кондитерской было выгодно не завышать цены, а, наоборот, увеличивать объем продаж».

Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России, доктор экономических наук профессор Леонид Холод в беседе с MSK1.RU тоже раскритиковал практику административного регулирования цен и предложил лучше перенять в России опыт западных стран, где используются рыночные механизмы для стабилизации цен и поддержки производителей.

«Еще при социализме я работал в управлении цен. Там прейскурант устанавливался, лучше было, чтобы его никто не менял. Тогда ведь тоже инфляция была, нужно было цены повышать, но этого не любили делать. Сейчас я надеюсь, что мы будем двигаться к рыночно-экономической модели, когда все механизмы будут взаимно дополнять друг друга. И не придется действовать в пожарном режиме. Нужно наращивать производство по основным товарным группам, это залог того, что на рынке будет спокойствие. Правда при этом еще должен быть клапан внешней торговли. Такой клапан нужен, чтобы не было перепроизводства», — говорит Холод.

По мнению профессора, ключевой проблемой российского рынка является недостаточная конкуренция, вызванная слабым развитием малого и среднего бизнеса в аграрном секторе. В отличие от США и Западной Европы, где многочисленные фермерские хозяйства создают конкурентную среду, в России доминируют крупные агрохолдинги, что создает возможности для манипулирования ценами.

Холод также отмечает важность использования интервенционных систем, которые позволяют государству скупать продукцию при снижении цен ниже определенного уровня и распродавать ее при росте цен, стабилизируя рынок.

«Эта система работать должна оперативно. Правда я не помню ни одного случая, чтобы интервенционный фонд зерна использовался целесообразно и с толком», — говорит Холод.

Экс-замминистра подчеркивает, что торговые сети не играют доминирующую роль в ценообразовании, так как они достаточно конкурентны по отношению к поставщикам.

«Торговля у нас в основном крупноформатная в городах, то есть она конкурентная, очень сильная по отношению к поставщикам. И если торговле сказать „Стоп ценам!“, то пострадает прежде всего первичный товаропроизводитель», — отмечает Холод, указывая на опасность административного давления на ретейл».

Он напоминает, что сейчас один из излюбленных инструментов ценовой регуляции — это инициированные ФАС соглашения между властями, производителями и продавцами.

«Эту систему корпоративных ценовых соглашений мы придумали в середине 90-х годов. Тогда селяне начали сидеть на урожаях. Перестали продавать. Цены пошли вверх. И два года подряд эти соглашения работали», — вспоминает Холод, подчеркнув, что такая мера была временной и вынужденной, направленной на стабилизацию рынка в критической ситуации.