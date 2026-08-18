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Происшествия «Месиво из раненых людей, стекла»: крушение теплохода «Полесье» глазами выжившей 13 лет спустя

«Месиво из раненых людей, стекла»: крушение теплохода «Полесье» глазами выжившей 13 лет спустя

Выходной, который должен был стать тихим семейным днем, превратился в ад на воде. Видео

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Крушение теплохода «Полесье» глазами выжившей — в видео

Источник:

NGS55.RU

17 августа 2013 года теплоход «Полесье-8», следовавший по Иртышу из Омска в Ачаир, врезался в грузовую баржу — судно буквально повисло на ней. В катастрофе погибли 6 человек, еще 46 получили травмы.

Среди пассажиров была семья Анны Десятовой: она с мужем и двумя детьми надеялась спокойно провести выходной, но поездка обернулась кошмаром. Никто на борту не понял, что произошло, когда теплоход на скорости 62 км/ч влетел в баржу. Анна прижала к себе дочь и закрыла глаза:

«Очнулась, когда меня муж тормошил. Открыла глаза — передо мной стояли муж, сын, рядом дочка, и всё. И это было самое главное на тот момент. А назад, назад я уже побоялась поворачиваться. Там было просто месиво из раненых людей, стекла, перевернутых вещей, кто-то оказался внизу, пытался вылезти, кто-то наверху с переломами. Всё было в крови».

Семья была одной из первых, кто выбрался из искореженного теплохода на баржу. Муж и сын бросились помогать пострадавшим.

Виновником трагедии признали капитана теплохода Юрия Ратько: в его крови обнаружили алкоголь, а позже выяснилось, что его неоднократно увольняли за пьянство. Суд приговорил Ратько к 4,5 года колонии, но уже в июле 2015‑го он вышел на свободу по амнистии в честь 70‑летия Победы.

Анна до сих пор живет с последствиями катастрофы: ей сильно порезало ноги, она перенесла сложную операцию, а травмы напоминают о себе каждый день. При этом, по ее словам, капитан так и не принес извинений.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Теплоход ЧП Происшествие на воде Баржа
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