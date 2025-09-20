«Нужно минимум 70 тысяч»: что россияне думают о пороге бедности в стране

Горожане сходятся во мнении, что прожить на 15–16 тысяч рублей в месяц невозможно Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Росстат отчитался о снижении уровня бедности до 7,4% во втором квартале 2025 года, а граница бедности установлена на уровне 16 863 рублей, годом ранее — 15 552 рублей. Тем не менее на улицах россияне называют эти цифры «унижением» и «гранью выживания». Корреспондент NGS.RU узнал, какой порог бедности считают реальным люди разных профессий и почему даже 50 тысяч рублей в месяц — это «минимум для выживания».

10 сентября депутат Госдумы Сергей Миронов в интервью изданию «Газета.RU» предложили признать бедными россиян с зарплатой меньше 43 тысяч рублей. Уровень бедности, по его словам, нужно начать считать по реальным тратам россиян, а не по методикам Росстата.

Источник: Антон Дигаев / Городские медиа

«Кушать на что?»

Девушка уверена, что бедными должны считаться люди, чей доход меньше 100 тысяч рублей в месяц Источник: Антон Дигаев / Городские медиа

Анастасия из Новосибирска сейчас безработная, но текущий порог бедности в России считает «очень смешным».

«С учетом того, сколько сейчас стоит аренда жилья, ставка по ипотеке, сами понимаете. Снять квартиру в центре — около 40 тысяч, а жить на что? Питаться на что?» — возмущается девушка.

По ее словам, даже 60 тысяч рублей — это «всё равно мало», а для комфортной жизни нужно «минимум 100 тысяч».

«Прожить можно»

Сибирячка считает, что прожить на 15 тысяч рублей можно, но только если не платить за квартиру Источник: Антон Дигаев / Городские медиа

Пенсионерка Любовь считает, что на 15 тысяч рублей в месяц прожить можно, но очень-очень бедно и скромно.

«Это прям порог бедности. Даже если не снимать и есть своя квартира, это всё равно минус 4–5 тысяч рублей за коммунальные платежи», — рассуждает собеседница.

Любовь говорит, что если порог бедности все-таки поднимут до 43 тысяч рублей, то жить россиянам станет проще, но не очень существенно.

«Ну на эти деньги как-то можно существовать, но не шикарно. Но хотя бы можно позволить себе что-то купить поесть. Тортик, пирожное, кому-то, может быть, кусочек колбаски», — подчеркнула.

«Мы не конченые люди»

Галина Николаевна хочет наслаждаться пенсией, а не считать каждую копейку Источник: Антон Дигаев / Городские медиа

Пенсионерка Галина Николаевна называет официальный порог бедности «унижением пенсионеров».

«Мы не конченые люди, чтобы сидеть дома и умирать. Я люблю ходить в театры, пить кофе с подругами. Пенсия 35 тысяч, и то не хватает. Я считаю, что 50 — это прям минимум. Прожить такую жизнь, отработать на государство и сидеть дома на эти 15 тысяч? Да на 15 тысяч даже сидеть не будешь», — негодует женщина.

Галина Николаевна добавила, что львиную долю 15 тысяч рублей съедят коммунальные платежи, поэтому на жизнь после этого ничего не останется.

«Дети помогают, иначе не выжить»

У Нины Алексеевны пенсия 15 тысяч — ей ее не хватает даже на базовые потребности Источник: Антон Дигаев / Городские медиа

Подруга Галины Николаевны — Нина Алексеевна — отметила, что она получает пенсию в размере 15 тысяч рублей, но этих денег ей объективно не хватает.

«Квартплата — 8 тысяч, лекарства — 10 тысяч. Дети помогают, иначе не выжить», — признается она.

При этом она отметила, что если бы порог бедности повысили до 43 тысяч рублей, то «было бы уже хорошо», но 50 тысяч — еще лучше.

«Жить даже на 30 тысяч невозможно»

Порог бедности, по мнению Елизаветы, должен начинаться с 45–50 тысяч рублей Источник: Антон Дигаев / Городские медиа

Елизавета, работник здравоохранения, имеет свое мнение.

«На мой взгляд, жить даже на 30 тысяч невозможно одному человеку. Сельского хозяйства нет: убили всё. Нет ничего», — считает медик.

Она уверена, что порог бедности должен начинаться с 45–50 тысяч — это возможность питаться нормальной белковой пищей, фруктами, овощами.

«Минимум 70 нужно»

На удовлетворение самых базовых потребностей, по мнению Дмитрия, нужно не меньше 70 тысяч рублей в месяц Источник: Антон Дигаев / Городские медиа

Дмитрий, сотрудник финансовой компании, оценивает ситуацию с точки городского жителя.

«Те же 50 — это всё равно мало. Если человек один живет, ему даже, наверное, 70 нужно минимум, чтобы более-менее питаться, одеваться, хотя бы куда-то несколько раз в месяц выйти», — рассуждает Дмитрий.

«15 тысяч — это крайне мало»

Роман уверен, что на 15 тысяч в месяц прожить физически невозможно Источник: Антон Дигаев / Городские медиа

Бизнес-брокер Роман категоричен: «Невозможно, вообще никак, абсолютно. 15 тысяч — это крайне мало. Квартиру-студию сейчас стоит 18 тысяч снять. Ну если только есть своя квартира, а так не знаю, как живут люди».

Роман отмечает, что официально порог — 15 тысяч, но неофициально для выживания нужно минимум 30 тысяч.

«Статистика никогда не соответствует реальности»

Марина сетует на постоянный рост цен Источник: Антон Дигаев / Городские медиа

Марина работает администратором в санатории. Девушка согласилась с остальными респондентами: в нынешнее время прожить на 15 тысяч рублей физически невозможно.

«На 15 тысяч рублей в месяц сейчас вообще не проживешь — в соответствии с ценами в магазинах, которые поднимаются чуть ли не через день. Статистика никогда не соответствует реальности. Для чего эти цифры делаются и для кого, до сих пор, по-моему, остается загадкой для всех», — говорит Марина.

Порог бедности, по мнению девушки, должен составлять минимум 50 тысяч рублей.