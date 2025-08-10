Всю Россию переселить в Москву? В стране скоро исчезнет 129 городов, можно ли их спасти от вымирания

Многие из умирающих городов имеют уникальную историю Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Скоро с российской карты придется стирать десятки названий. По подсчетам экспертов РАНХиГС, над 129 малыми городами нависла реальная угроза исчезновения. Общая численность населения этих городов составляет 3,4 миллиона человек, и за последние 10 лет она сократилась на 314 тысяч. Урбанисты РАНХиГС связывают это с целым комплексом факторов, включая снижение занятости и сокращение числа представителей малого и среднего бизнеса. Подробности — в материале MSK1.RU.

Наибольшее сокращение численности населения затронет северные угольные, металлургические и лесопромышленные города, которые традиционно были основой экономики многих регионов. С упадком этих отраслей многие жители вынуждены покидать родные места в поисках работы и лучшей жизни в более крупных городах и экономических центрах, говорится в исследовании.

Кроме того, в зоне риска оказались «периферийные города депрессивных регионов», которые не могут предложить своим жителям достойные условия для жизни и работы. Отсутствие перспектив, низкие зарплаты, плохо развитая инфраструктура и социальная сфера — всё это вынуждает людей покидать эти города, обрекая их на вымирание.

В списке городов, находящихся под угрозой исчезновения, значатся Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область), Рошаль (Подмосковье), Оха (Сахалинская область) и многие другие. Каждый из этих городов имеет свою уникальную историю и проблемы, но всех их объединяют общие беды — отток населения и отсутствие перспектив.

— Когда в небольшом городе нет ни детсада, ни больницы, ни перспектив, речь идет уже не о жизни, а о выживании, — говорит эксперт по продвижению бизнеса группы PRoud.365 Евгения Истомина. Она приводит в пример европейский опыт, указывая на то, что сельские регионы Испании потеряли около 8 миллионов жителей в период с 2014 по 2024 год, в то время как городское население выросло более чем на 10 миллионов. Причинами этому являются нехватка рабочих мест, ограниченность услуг и низкая рождаемость, что приводит к опустению целых деревень.

В России к общемировым проблемам добавляются свои факторы: эмиграция, демографическая яма, экономический кризис и нестабильность, по словам Истоминой.

А вот председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, автор Демографической доктрины России Юрий Крупнов в беседе с MSK1.RU более категоричен. Он отмечает, что еще в семидесятые годы в СССР существовала политика «неперспективных деревень», теперь же в российских реалиях она сменилась, по сути, политикой «неперспективных городов».

— И это официальные заявления представителей нашей элиты, в правительстве, на самых высоких постах. Но это значит, что они против демографии абсолютно, то есть это против президента, против сохранения страны, — говорит Крупнов. — Формально для управления бюрократами такие гипермегаполисы удобнее. То есть вместо полутора тысяч малых городов условно будет большая Москва. В принципе, можно все наши 146 миллионов населения в московский столичный регион переселить. Но такой гипермегаполис Москва как-то свой суверенитет обеспечит, а вот всё остальное просто будет разваливаться и гнить.

По мнению Крупнова, утрата малых городов фактически означает «развал и ликвидацию России в ее современном виде». Демограф подчеркивает, что остановить этот процесс невозможно без кардинальных изменений в политике развития страны.

— Нужно абсолютное изменение курса движения страны, изменение способа производства, изменение общественной системы, то есть тотальное изменение в логике развития страны, — говорит Крупнов.

По его словам, демографическая ситуация требует не отдельных точечных мер, а комплексного пересмотра стратегии развития страны, направленного на поддержку регионов и создание условий для комфортной жизни в малых городах. Без этого, по мнению экспертов, Россия рискует потерять значительную часть своей территории.

— Малые города можно оживить, но это требует системного подхода — от экономической поддержки до продвижения территории и формирования ее образа. Когда у города есть история, медийное лицо и реальные условия для жизни, у него появляется шанс удержать людей, — согласна Евгения Истомина.

В качестве положительного примера Истомина приводит немецкий город Айзенхюттенштадт, где местные власти запустили пилотный проект Probewohnen («проживание на пробу»), предлагая гостям бесплатное жилье на две недели, экскурсии, встречи с работодателями и участие в мероприятиях. Цель проекта — дать возможность потенциальным жителям прочувствовать атмосферу города и, возможно, остаться в нем.

Но вот готовы ли мэры российских депрессивных городов придумывать и реализовывать такие смелые проекты, чтобы спасти свою малую родину? Предлагаем читателям «Городских медиа» высказаться на эту тему, привести конкретные примеры того, как их родные города получили второй шанс на развитие и расцветание. Мы обязательно продолжим эту тему.