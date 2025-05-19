Извиняться пока никто не спешит? Каким западным компаниям всё же разрешат вернуться в Россию

Открываться так же активно, как закрывались, точно не будут Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Видимо, и вправду российский потребитель серьезно истосковался по многим компаниям. Неслучайно этой теме была посвящена встреча Владимира Путина с представителями объединения «Деловая Россия».

На встрече Путин отметил, что крупные зарубежные компании уже проявляют интерес к возвращению в Россию. Однако он подчеркнул, что российские власти будут тщательно оценивать условия для этого. В частности, президент указал на необходимость учитывать поведение компаний во время их ухода с российского рынка.

— Мы будем пускать на наш рынок только те зарубежные бренды, чье появление будет выгодно для страны, — заявил Путин. И подчеркнул: одних лишь «извинений» будет недостаточно, чтобы иностранный бизнес пустили обратно.

Путин акцентировал внимание на том, что в первую очередь необходимо ориентироваться на национальные интересы. Сами члены «Деловой России» считают, что возвращение западных компаний может быть полезным для восстановления экономики, но нужно учитывать риски. А их очень много!

— Когда западные бренды покидали Россию, они устраивали из этого медийный спектакль: с лозунгами, моралью и фанфарами, демонстративно и зачастую с обвинительной риторикой. Возвращаться в тишине — с «мы были не правы» — уже не работает. Это как развестись с шумом, а потом прислать смс: «Ну что, попробуем снова?», — комментирует заявление Путина MSK1.RU председатель Ассоциации развития цифровых интернет-технологий «Арбитех» Владимир Турман. — Президент абсолютно прав: вопрос не в извинениях, а в прагматике. Что вы приносите с собой? Производство? Технологии? Инвестиции в локальный рынок? Или просто хотите снова получать прибыль с потребителей, чьим выбором ранее пренебрегли? Сегодня Россия — это рынок, где брендам нужно заново заслужить доверие, причем не словами, а делами. Мир изменился, и за место в корзине покупателя теперь конкурируют те, кто локализуется, платит налоги и говорит с рынком на языке пользы, а не морали.

Между тем заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов на выставке Mallpic в Сочи заявил, что пока ни один из зарубежных брендов не подавал заявок на возвращение.

Кстати, по данным аудиторско-консалтинговой фирмы Kept, с начала СВО из России ушли 62% компаний из недружественных стран. Правда, выборка неполная: в нее включены только 300 зарубежных компаний с существенными активами и выручкой не менее 1 млрд руб. Так что если брать иностранный бизнес в целом, то пропорции могут оказаться совсем иными.

А вот по оценкам Йельской школы менеджмента, из 1028 крупных иностранных компаний Россию покинули лишь 546, то есть чуть более половины.

Маркетолог Александр Азар уверен, что возвращающимся в Россию иностранным брендам не стоит ждать «теплого приема». Причем это касается не только государства (как уже дал понять президент), но и рядовых потребителей. Несмотря на, казалось бы, большой запрос на полюбившиеся за досанкционные годы бренды.

— Российский потребитель и государство смотрят не на слова, а на действия, — говорит Азар. — Для иностранных брендов, покинувших рынок, это означает одно: нужны понятные, прагматичные шаги, демонстрирующие вклад в экономику и готовность действовать по новым правилам. Российский рынок — это не «вторая попытка», а новая реальность, где доверие приходится возвращать не маркетингом, а реальными делами. Я уже говорил, и повторю: отсутствие публичной критики России и соблюдение санкционного режима будет важным критерием для возвращения в Россию. А государство будет жестко регулировать возвращение. Приоритет отдадут компаниям, которые сохранили в России дочерние структуры, рабочие места, технологии.