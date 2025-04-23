Намного выше средней: озвучили зарплаты сотрудников скорой помощи в Ярославской области

Назвали зарплаты работников скорой помощи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Первый заместитель министра здравоохранения Ярославской области Максим Трусов на заседании комитета региональной думы 23 апреля назвал размер зарплат сотрудников скорой помощи. По его словам, средняя зарплата врачей составляет 177 тысяч рублей, медицинских работников со средним образованием — 111 044 рубля, водителей — 63 123 рубля.

«Сейчас на скорой помощи работает 125 круглосуточных бригад в день. Из них 29 врачебных, 96 фельдшерских», — уточнил Трусов.

В последний год на работу на станцию скорой помощи в регионе устроилось 49 медицинских работников. В основном это те, кто приехал из соседних Вологодской, Архангельской, Ивановской областей. При этом в регионе не хватает еще восьми бригад.

Чтобы ликвидировать кадровый дефицит, ярославские власти намерены продолжить привлекать специалистов из других областей. Кроме того, в Ярославском медицинском колледже открыт целевой набор абитуриентов, которые планируют в дальнейшем работать на скорой помощи. В 2025 году в систему уже должны прийти 27 таких специалистов.

По информации Максима Трусова, всего за 2024 год скорые выезжали в ярославской области на вызовы 314 тысяч раз. В среднем каждая бригада выезжала в сутки на 7,4 вызова. В пределах нормативных 20 минут машины успевали приезжать к пациентам в 82% случаев (при ДТП — в 84% случаев).

Напомним, по данным губернатора Ярославской области Михаила Евраева, на 1 января 2025 года средняя зарплата в Ярославской области составляла 64 566 рублей.