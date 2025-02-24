«Одной курицы хватает на два месяца»: как живет одинокая россиянка с тремя работами и 10-летней дочерью

Семья раз в два года ездит на море Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа











Ксения (имя изменено) живет в Тюмени вдвоем с 10-летней дочерью. Ей 43 года, и она подрабатывает на нескольких работах, чтобы обеспечивать себя и ребенка всем необходимым. По просьбе наших коллег из 72.RU женщина поделилась тем, как она ведет свой бюджет.

Сколько зарабатывает и тратит мама с ребенком — в рассказе от первого лица.

Ксения

Три работы, пособие, кешбэк: из чего состоит доход

Я работаю в клининге, точнее сказать, техничкой. Не замужем, одинокий родитель. У меня две дочери: старшей — 20 лет, она живет с бабушкой, а младшей — десять. Заработок на первой работе 18 000, на второй — 10 000. Есть еще непостоянная подработка, которая приносит мне 5000–8000 рублей. Получаю детское пособие — 17 201 рубль. И еще 300–500 рублей кешбэка.

Деньги всегда коплю: пользуюсь для этого накопительным счетом или депозитным вкладом. Крупные покупки всегда планирую и откладываю на них. Ничего в кредит! Сейчас вот нужен шкаф, в прошлом году упал и сломался. Вот копим.

Аренда квартиры стоит 14 000 рублей. Еще 6000 рублей — кредит, который достался мне от бывшего. Его мне платить еще год. Связь и интернет отнимают 1050 рублей, еще сотню плачу за домофон. На транспортную карту себе кладу 1000, а у дочери уходит 200 рублей.

Большая часть трат — ежемесячные расходы на кружки для дочери: английский обходится в 4800 рублей за восемь занятий. Брейк-данс стоит 2800 рублей за столько же уроков. Также дочь ходит на олимпиадную математику (6000 рублей) и занятия по IT — четыре занятия по три часа. Раньше были еще акробатика и гимнастика, но их убрали.

«322 рубля в день! Считаю, отлично»

В этом месяце после оплаты всех платежей осталось 11 520 рублей. Я отложила 2500 рублей. Остаток делю на 28 дней — 322 рубля в день! Считаю, отлично: в марте будет хуже. Каждое утро перевожу на дебетовую карту ежедневный лимит. Если намечается поход в гипермаркет (это я тоже планирую, со списком), то экономлю перед этим несколько дней.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа











Конечно, ищу всё по акциям, но хорошего качества. Кофе себе беру молотый: по себестоимости выходит пять рублей за чашку. Гречку недавно взяла за 29 рублей в «Магните», масло сливочное «Село зеленое» — в «Ленте» за 189 рублей. Макароны покупаю за 45 рублей в «Чижике». Помидоры и огурцы — в «Пятерочке»; бананы, яблоки, апельсины — в «Чижике».

Раз в неделю беру пакет молока (75 рублей), хлеб (40 рублей) и батон (37 рублей). Курицы одной нам хватает на два месяца: делю на шесть порций — четыре супа, два гуляша. Нам легко, потому что мы вдвоем. Едим с дочкой очень мало.

«Ездим на море раз в два года»

Я вещи ношу годами, если не десятилетиями. Много вещей такой известной марки, как «кто что отдаст». Обувь и одежду беру по акции в конце сезона. Старые вещи дочери, если они в хорошем состоянии, продаю в интернете.

Нам иногда помогает мой папа, присылает на праздники в подарок небольшие суммы: 2000–3000. Покупаю одежду ребенку на эти деньги. Берем вещи по акции, конечно.

Свободного времени у нас мало. В субботу и воскресенье тоже бегаем по кружкам. Отдыхаем дома. А если говорить о большом отпуске, то ездим на море раз в два года: специально для этого ищу подработки. Точнее, они сами меня находят: дураков работа любит!

Очень хочется совсем не тратить деньги на сладкое, но не получается. Еще хочется больше помогать фондам бездомных животных, но пока совсем маленькая помощь.

Надеюсь, кому-то поможет наша схема бытия.

Недавно мы рассказывали историю пенсионерки Татьяны из Ишима: женщина поделилась, что ее пенсии не хватает даже на еду.