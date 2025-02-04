Где России взять 11 миллионов человек? Кто и как будет спасать экономику страны

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В ближайшие пять лет в стране возникнет необходимость заместить порядка 11 миллионов рабочих мест. Основная причина — на пенсию будет выходить большое число работников, что создаст вакуум на рынке труда. Такие грустные выводы сделал заместитель главы Минтруда Дмитрий Платыгин на заседании рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования и подготовки кадров на прошлой неделе.

Наибольшее количество вакансий ожидается в обрабатывающей промышленности, где необходимо будет замещать около 1,6 миллиона рабочих мест. Важными секторами остаются образование и здравоохранение. В образовании численность занятых останется практически на прежнем уровне, однако в здравоохранении прогнозируется незначительный прирост. Тем не менее в этих сферах потребуется заменить почти 1,7 миллиона человек.

К 2030 году общая потребность российской экономики в кадрах составит 74,3 миллиона человек, что почти на 700 тысяч больше, чем по предыдущим оценкам.

Основным источником новых кадров для замещения должны быть выпускники образовательных учреждений, подчеркнули на заседании. Вузы и колледжи России в прошлом году выпустили почти 1,7 миллиона молодых специалистов.

Где еще брать новые кадры? И можно ли вообще решить проблему кадрового дефицита? Об этом журналист MSK1.RU поговорил с экспертами.

«Специалистов для современных технологичных отраслей начали готовить недавно»

— России не хватает квалифицированных строителей, сантехников, сварщиков. Как же так получилось? А получилось так, потому что за последние несколько десятилетий этим специалистам платили, мягко говоря, не очень много, потому что старались найти мигрантов, которые могут сделать всё дешево, — говорит профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — Мы видим, что цифровые технологии активно развиваются, внедряется искусственный интеллект, но при этом людей по-прежнему не хватает. Развитие технологий не просто исключает определенные профессии, а требует новых специалистов. Ну, например, то же компьютерное зрение — нужны специалисты, которые умеют разрабатывать подобные системы для производств. Требуются операторы беспилотных систем для логистики и многие другие специалисты.

— А достаточно ли сейчас, по вашим оценкам, в России готовят таких специалистов?

— Только последние несколько лет в вузах стали активно развиваться очень серьезные программы подготовки. Но опять же здесь нужно трансформировать модель государственной поддержки. А то получается, что IT-специалист берет льготную ипотеку, покупает квартиру, сдает и замечательно работает где-нибудь на Бали, а те, кто обучает этих специалистов в вузах, не имеют никакой льготной ипотеки и т. д. Это просто пример, но, я думаю, смысл его понятен.

— Но что конкретно должно делать государство? Тот же Минтруд, который и насчитал 11 миллионов будущих вакансий.

— С одной стороны, важно увеличить объемы подготовки высокотехнологичных специалистов, инженеров, врачей. С другой стороны, развивать беспилотные роботизированные решения для служб логистики, пока мигранты-доставщики всех не передавили на тротуарах.

«Альтернативы трудовой миграции для спасения России нет!»

— Спрос на труд превышает предложение, и это проблема не только России, но и всех развитых государств, — говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ, член Центрального совета профсоюза «Новый труд» Саид Гафуров. — Промышленности, частично сельскому хозяйству и сектору услуг требуется не просто рабочая сила, но квалифицированная рабочая сила. Можно по-разному относиться к миграции, но реального выбора у нас нет. Даже если каким-то чудом удастся вытащить рождаемость в нашей стране на уровень расширенного воспроизводства, это сыграет свою роль в части предложения труда лет через 20, когда нынешние дети вырастут и выйдут на рынок труда.

— Однако многие экономисты даже в России по-прежнему считают, что труд мигрантов — это бремя для принимающей экономики.

— Трудовые мигранты и беженцы вносят вклад в принимающую экономику многими и разнообразными способами. Они поставляют не просто дешевую, но часто и высококвалифицированную рабочую силу. Образование по всему миру унифицировано, и российские предприятия готовы платить, скажем, узбекистанскому слесарю-наладчику 6-го разряда огромные деньги.

Часто мигранты привозят просто новые навыки для производства, обмена и накопления в принимающей экономике, да и вообще увеличивают совокупный спрос в экономике.

— В общем, без мигрантов решить кадровую проблему в России нереально?

— Ну вот судите сами. Даже по «мягким» вариантам прогноза ООН, к началу XXII века численность населения России сократится с 144 до 109 миллионов. Если не будет найдено хорошее решение, то варваризация огромных территорий неизбежна — там просто не будет хватать людей для поддержания цивилизованной жизнедеятельности, а депопуляция сельской России становится угрозой самому существованию нашей страны.