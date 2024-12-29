Готовьте ваши денежки: в 2025 году в Ярославской области вырастет плата за коммунальные услуги

В Ярославской области повысится плата за коммуналку Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











С 1 июля в Ярославской области вырастут тарифы на коммунальные услуги. Об этом 29 декабря сообщили в правительстве региона. По данным властей, увеличение платы жителей не превысит разрешенного максимума, установленного на федеральном уровне, — 15-17,1%.

— Индексация платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года в Ярославской области ниже, чем в ряде других регионов, — сообщила министр тарифного регулирования региона Мария Сачкова. — Например, в Рязанской области индексация установлена в размере 18,9%, в Московской — 18,3% и во Владимирской — 18,1%.

Как вырастут тарифы:

тепло — в среднем на 16,7% (у каждой теплоснабжающей компании будут свои расценки);

холодное водоснабжение — на 8% (составит 42,55 руб./куб. м);

водоотведение — на 9,7% (составит 32,03 руб./куб. м);

электричество — на 12,4% для домов с электроплитами (составит 3,9 руб./кВт*ч), на 12,6% для домов с газовыми плитами (составит 5,57 руб./кВт*ч);

по газу пока данных нет. Правительство сообщило, что с 1 января 2025 года тарифы сохранятся на прежнем уровне: в домах с газовыми плитами (потребление газа без отопления) — 9783,13 руб./1000 куб. м, в домах с газовыми водонагревателями (потребление газа без отопления) — 8503,36 руб./1000 куб. м, в домах с индивидуальными газовыми котлами (потребление газа в том числе на отопление) — 6566,96 руб./1000 куб. м. Розничная цена на природный газ для населения не изменится до пересмотра ФАС России оптовой цены.

обращение с твердыми коммунальными отходами — на 12,87% для многоквартирных домов (составит 132,4 руб./чел) и на 12,87% для индивидуальных жилых домов (составит 135,17 руб./чел).

В правительстве напомнили, что в Ярославской области установлены льготные тарифы для населения. Они меньше чем экономические обоснованные, установленные для ресурсоснабжающих компаний. Разницу между экономически обоснованными тарифами и расценками для населения предприятиям компенсируют из областного бюджета. На это предусмотрено более 2 млрд рублей.

При этом, если плата граждан за жилищно-коммунальные услуги превысит 22% совокупного дохода семьи жители могут рассчитывать на компенсацию.