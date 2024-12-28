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Дороги и транспорт Наличные принимать не будут: в Ярославле подорожает проезд в общественном транспорте

Наличные принимать не будут: в Ярославле подорожает проезд в общественном транспорте

Систему оплаты изменят с 1 января

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67 комментариев

Сколько теперь нужно будет заплатить за проезд в Ярославле

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В Ярославле и Рыбинске с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в правительстве региона 28 декабря. Также проезд станет дороже на межмуниципальных и муниципальных пригородных маршрутах.

В Ярославле разовая поездка будет стоить 38 рублей. Наличные принимать перестанут.

— Сейчас в Ярославле и Ярославском районе 95% пассажиров оплачивают проезд безналичным способом. Это позволяет не отвлекать водителей от работы, что повышает безопасность на дорогах, — пояснили власти.

В Рыбинске рассчитаться наличными будет можно, но это дороже. Стоимость проезда составит 40 рублей, в то время как при оплате картой — 36 рублей.

В Ростовском, Переславль-Залесском, Угличском и Даниловском районах стоимость проезда на общественном транспорте вырастет с 1 апреля и составит 31 рубль.

— Стоимость поездки по области по межмуниципальным и муниципальным маршрутам в пригородном сообщении будет складываться из расчета 3,89 рубля за один пассажиро-километр, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Власти объяснили подорожание проезда высокими расходами, которые не окупаются при нынешних тарифах.

— В настоящее время реальная стоимость проезда в областном центре превышает 39 рублей за разовую поездку на автобусе и 40 рублей — на электротранспорте. Однако фактическая цена билета остается ниже этих значений. Областной бюджет компенсирует часть финансовой нагрузки, что позволяет минимально увеличить стоимость проезда для жителей региона, — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Власти предложили жителям региона покупать проездные билеты. Как сообщают в региональном правительстве, таким образом можно сэкономить.

Сколько стоят проездные

В Ярославле проездной билет на один вид транспорта обойдется в 1900 рублей, на два — 2350 рублей, на три — 2550 рублей. Проездной билет рабочего дня на один вид транспорта стоит дешевле — 1350 рублей, на два вида — 1650 рублей, на три — 1800 рублей.

В Рыбинске стоимость проездного на один вид транспорта составит 1800 рублей, а за билет на два вида нужно будет заплатить 2200 рублей.

— Региональные льготы для отдельных категорий граждан по освобождению от оплаты 50% и 100% стоимости проезда в общественном транспорте на территории области сохранены и будут рассчитаны исходя из новой стоимости билетов, — пояснили власти.

Ранее мы сообщали, что с 1 января 2025 года вырастут предельные тарифы на поездки в автобусах в Ярославской области. В этом тексте объясняем, что это значит.

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Комментарии
67
Гость
2 часа
А как ездить людям у которых нет карточки? Например, у бабушки нет карты, за пенсией ходит в банк, живёт в селе, редко, но приезжает в город.
Гость
2 часа
.отказ принимать наличные- незаконен..бумажный рубль официальное платежное средство...его ограничение - прямое нарушение Конституции РФ..
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