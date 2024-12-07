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Экономика В Ярославской области повысится плата за свет

В Ярославской области повысится плата за свет

Когда начнут действовать новые тарифы на электроэнергию

781
5 комментариев

С 1 июля 2025 года повысятся тарифы на электроэнергию

Источник:

В Ярославской области с 1 июля 2025 года повысится плата жителей за электроэнергию. Соответствующий приказ опубликовало региональное Министерство тарифного регулирования.

Плата за свет будет взиматься в зависимости от объема потребления. В Ярославской области уже введено три диапазона объема потребления — для каждого установлен свой тариф. Но с 1 января 2025 года границы диапазонов изменятся по сравнению с теми, что действуют сейчас.

Диапазоны будут следующие:

  • первый: до 3900 кВт·ч в месяц (сейчас до 5000 кВт·ч в месяц);

  • второй: от 3901 до 6000 кВт·ч в месяц (сейчас от 5001 до 12 000 кВт·ч в месяц);

  • третий: от 6001 кВт·ч в месяц (сейчас от 12 001 кВт·ч в месяц).

Самые выгодные тарифы установлены для тех, кто укладывается в рамки самого первого диапазона. Их максимальные границы утверждены для каждой области на федеральном уровне.

— Данное пороговое значение защищает граждан от излишней тарифной нагрузки при обычном бытовом потреблении, — пояснили в Министерстве тарифного регулирования Ярославской области.

А самыми высокими окажутся цены в третьем диапазоне. По сути, они будут приравнены к тому, что платят коммерческие организации. Предполагается, что оплачивать электричество по ним придется тем, кто, к примеру, занимается майнингом.

Как изменятся тарифы для населения с 1 июля 2025 года

Для городского населения с газовыми плитами:

  • 5,57 рубля за кВт·ч для первого диапазона (сейчас 4,95 рубля за кВт·ч);

  • 9,26 рубля за кВт·ч для второго диапазона (сейчас 6,19 рубля за кВт·ч);

  • 11,40 рубля за кВт·ч для третьего диапазона (сейчас 10,39 рубля за кВт·ч).

Для сельских жителей и городского населения с электроплитами:

  • 3,90 рубля за кВт·ч для первого диапазона (сейчас 3,47 рубля за кВт·ч);

  • 9,26 рубля за кВт·ч для второго диапазона (сейчас 4,33 рубля за кВт·ч);

  • 11,40 рубля за кВт·ч для третьего диапазона (сейчас 7,22 рубля за кВт·ч).

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Электроэнергия Электричество Свет Повышение тарифов
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Комментарии
5
Гость
1 час
Спасибо родные, наконец-то повышение, а то давно ничего не повышали, уже не знаем куда деньги девать, зарплаты-то растут, как на дрожжах. Мерседесов теперь не купишь , в Парижу на рождество отдохнёшь. Как новый год отгуляете, сразу опять собирайтесь и думу думайте в думе, на чтобы ещё повысить, где бы что поднять, продать, урвать, изъять у зажравшегося населения
Гость
1 час
А почему не понижают ?! Ведь все в стране хорошо!!!
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