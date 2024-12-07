В Ярославской области повысится плата за свет

С 1 июля 2025 года повысятся тарифы на электроэнергию Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области с 1 июля 2025 года повысится плата жителей за электроэнергию. Соответствующий приказ опубликовало региональное Министерство тарифного регулирования.

Плата за свет будет взиматься в зависимости от объема потребления. В Ярославской области уже введено три диапазона объема потребления — для каждого установлен свой тариф. Но с 1 января 2025 года границы диапазонов изменятся по сравнению с теми, что действуют сейчас.

Диапазоны будут следующие:

первый: до 3900 кВт·ч в месяц (сейчас до 5000 кВт·ч в месяц);

второй: от 3901 до 6000 кВт·ч в месяц (сейчас от 5001 до 12 000 кВт·ч в месяц);

третий: от 6001 кВт·ч в месяц (сейчас от 12 001 кВт·ч в месяц).

Самые выгодные тарифы установлены для тех, кто укладывается в рамки самого первого диапазона. Их максимальные границы утверждены для каждой области на федеральном уровне.

— Данное пороговое значение защищает граждан от излишней тарифной нагрузки при обычном бытовом потреблении, — пояснили в Министерстве тарифного регулирования Ярославской области.

А самыми высокими окажутся цены в третьем диапазоне. По сути, они будут приравнены к тому, что платят коммерческие организации. Предполагается, что оплачивать электричество по ним придется тем, кто, к примеру, занимается майнингом.

Как изменятся тарифы для населения с 1 июля 2025 года

Для городского населения с газовыми плитами:

5,57 рубля за кВт·ч для первого диапазона (сейчас 4,95 рубля за кВт·ч);

9,26 рубля за кВт·ч для второго диапазона (сейчас 6,19 рубля за кВт·ч);

11,40 рубля за кВт·ч для третьего диапазона (сейчас 10,39 рубля за кВт·ч).

Для сельских жителей и городского населения с электроплитами: