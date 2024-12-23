Готовьтесь раскошелиться: с Нового года в Ярославской области вырастет плата за капремонт

В Ярославле повысится плата за капремонт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С 1 января 2025 года в Ярославской области увеличится сумма минимального взноса на капитальный ремонт. Он составит 10,61 рубля с квадратного метра площади (сейчас — 9,97 рубля).

— Изменение размера взноса направлено на увеличение объемов выполнения перед жителями области обязательств, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, — пояснили в региональном фонде капремонта.

Также в организации добавили, что в 2024 году средний размер взноса по России составил 12,6 рубля за 1 кв. м, что, по оценкам Минстроя России, примерно в два раза ниже, чем реальные расходы на ремонт.

— В соседних регионах размер взноса на капремонт также повысится. К примеру, в Рязанской области он составит 12,33 рубля, в Костромской — 10,26 рубля, в Калужской — 13,85 рубля для домов без лифта и 15,79 рубля для домов с лифтом, — уточнили в фонде.