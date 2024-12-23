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Экономика Готовьтесь раскошелиться: с Нового года в Ярославской области вырастет плата за капремонт

Готовьтесь раскошелиться: с Нового года в Ярославской области вырастет плата за капремонт

Сколько придется отдавать денег

2 231
42 комментария

В Ярославле повысится плата за капремонт

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С 1 января 2025 года в Ярославской области увеличится сумма минимального взноса на капитальный ремонт. Он составит 10,61 рубля с квадратного метра площади (сейчас — 9,97 рубля).

— Изменение размера взноса направлено на увеличение объемов выполнения перед жителями области обязательств, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, — пояснили в региональном фонде капремонта.

Также в организации добавили, что в 2024 году средний размер взноса по России составил 12,6 рубля за 1 кв. м, что, по оценкам Минстроя России, примерно в два раза ниже, чем реальные расходы на ремонт.

— В соседних регионах размер взноса на капремонт также повысится. К примеру, в Рязанской области он составит 12,33 рубля, в Костромской — 10,26 рубля, в Калужской — 13,85 рубля для домов без лифта и 15,79 рубля для домов с лифтом, — уточнили в фонде.

Напомним, также в 2025 году в Ярославской области вырастет плата за вывоз мусора. Тариф изменится с 1 июля 2025 года.

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Комментарии
42
Гость
8 часов
в Абхазию возобновили бесплатно подачу электроэнергии, там всё за наши налоги и сборы наши налоги и деньги за продажу наших природных ресурсов идут братским народам всего многополярного Мира а ещё посылают бесплатно пшеницу, строят атомные станции, оружие, стройматериалы и всё всё всё Сомали простили очередные сто лимонов и ещё дадут как и всем Продолжаем работать до смерти и платить налоги!
Гость
8 часов
Это ужас какой то творится))) сколько можно поднимать цены 🤦 когда уже это прекратится
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