«Если у вас ипотека, даже не думайте банкротиться!»: почему легкого избавления от долгов не бывает — объясняет юрист

Действительно ли можно забыть о просрочках, долгах и ежемесячных платежах? Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Реклама компаний, предлагающих услуги по банкротству физических лиц, давно уже стала обыденностью. Всё больше людей, понимая, что не могут платить по долгам, обращается в подобные организации. А наши самарские коллеги из 63.RU обратились к адвокату Марине Мельниковой, чтобы выяснить, откуда взялся тренд на банкротство и как процедура устроена на самом деле — без пустых обещаний маркетологов.

Если в ответ на запрос «что такое банкротство» поисковики начнут выдавать сухой выверенный текст, то наш эксперт объясняет простым человеческим языком:

— Банкротство — это возможность не платить по долгам, но возникающая только в том случае, если для этого есть определенные законом условия. То есть не просто так, что человек, имеющий долги перед банками или физическими лицами, не хочет платить и обращается в суд с заявлением о признании себя банкротом. Не так. Здесь нужно учитывать все механизмы, которые предусмотрены законом и работающие только в ситуации, когда человек действительно не может дальше платить по своим денежным обязательствам. Ситуация: человек взял кредит, много лет его платил, а потом теряет работу, либо здоровье у него ухудшается, например присваивается инвалидность, падает или совсем пропадает заработок, вследствие, например, увольнения или сокращения. И только в таком случае человек имеет право обратиться в суд и начать процедуру банкротства. Должны существовать объективные причины, — подчеркивает адвокат Марина Мельникова.

Помимо потери работы, снижения заработка и проблем со здоровьем бывает еще один печальный вариант, когда должник действительно вынужден прибегать к процедуре банкротства и помощи юристов.

— Часто складывается такая ситуация: супруги брали совместный кредит. Может быть, брал, например, муж, а основная часть заработка шла от жены, или, наоборот, на жену оформили кредит, с мужем развелась, а он был добытчиком в семье. Один из супругов теряет возможность выплачивать этот кредит и обращается в суд за снятием долговых обязательств, — рассказывает эксперт.

Готовясь к процедуре банкротства, нужно максимально пристально и объективно проанализировать свое финансовое положение. Нужно понимать, что этот процесс не самый приятный.

— Суд будет интересовать вопрос: может ли человек, продав свое имущество, расплатиться с кредиторами? Здесь следует учитывать, что единственное жилье, собственником которого заявитель является, не подлежит реализации на торгах, а вот всё иное имущество подлежит. Например, вы имеете в собственности квартиру и долю в еще одной квартире, соответственно, недвижимость, где вы проживаете, остается за вами, а доля выставляется на торги. Земельные участки, коттеджи, дачи — точно так же будут проданы с торгов. Машины, снегоходы, лодки, корабли — всё имущество. Финансовое состояние у всех людей разное. Кто-то совсем ничего не имеет, кто-то имеет достаточно много, и, соответственно, всё нажитое окажется под ударом. И всегда будет стоять вопрос: хватит ли этого имущества после продажи для расчетов с кредиторами? Поэтому, прежде чем подать заявление в суд, нужно очень хорошо подумать, — объясняет эксперт.

Как проходит процедура банкротства: этапы и итог

В момент принятия решения о начале процедуры банкротства, должник должен понимать: бесследно и быстро это не пройдет.

— При первичной консультации я всегда уделяю внимание тем имущественным сделкам, которые у клиента были. Люди либо забывают, либо скрывают даже от юриста свое имущество. Есть моменты сложные, связанные, например, с тем, что в период банкротства человек получает наследство, и оно как раз подлежит тут же реализации, поскольку за это время человек успевает в него вступить. Сразу говорю: процедура банкротства небыстрая. Она длится от четырех месяцев и более в зависимости от ситуации. Но никак не меньше четырех месяцев, — подчеркивает адвокат.

Умышленное сокрытие имущества или имущественных сделок — это преступление. Задумываясь о банкротстве, стоит понимать, что надзорные органы найдут всё, что должник пытается скрыть.

— В Уголовном кодексе существуют статьи за преднамеренное и фиктивное банкротство. Рассмотрим на примере: человек взял кредит, два платежа внес и подал на банкротство — может возникнуть закономерный вопрос о привлечении его к уголовной ответственности, потому что с точки зрения закона человек изначально занял деньги без цели их отдавать. Статьи о преднамеренном и фиктивном банкротстве обычно рассматриваются вместе со статьей о мошенничестве, — напоминает юрист.

«Старт» банкротства выглядит так:

— Собирается пакет документов, предусмотренный федеральным законом о банкротстве, пишется заявление и подается суд. Суд всё это рассматривает, принимает, назначает общественные заседания и затем уже вводит одну из процедур: либо реструктуризацию долга, либо реализацию имущества. А еще назначает финансового управляющего. Дальше происходит общение должника с финансовым управляющим: закрываются абсолютно все счета. Финансовый управляющий может оставить один из счетов, по которому будут производиться расчеты с кредиторами либо открыть какой-то другой в любом другом банке. Открыт он будет на ваше имя, но право распоряжения денежными средствами будет только у финансового управляющего. Затем собирается вся информация по налогам и долгам. Кредиторы пишут заявление в суд в рамках дела о банкротстве, включаются в реестр кредиторов, и, соответственно, вся эта информация аккумулируется у финансового управляющего, который готовит и предоставляет суду ходатайства и отчеты. И на заседании уже решается вопрос либо о продлении процедуры банкротства, если, например, не хватило времени собрать или реализовать имущество, рассчитаться с кредиторами, либо уже о завершении процедуры банкротства, — разъясняет адвокат.

Разбираемся в терминах: реструктуризация долгов подразумевает изменение существующих условий кредитования, например изменение графика платежей, уменьшение их размера или срока кредитного договора.

Чаще всего действующий кредит погашается за счет предоставления нового кредита. То есть должник закрывает действующий договор и открывает новый с более благоприятными условиями.

Получить такое предложение от финансовой организации не так-то просто.

— Реструктуризация внутри банка возможна, если у клиента есть только один кредит и нет просрочек. То есть в целом-то человек добросовестный. Можно даже поменять процент и кредитора. А когда мы оказываемся в суде, просрочки уже точно есть. И их больше, чем три. Иногда банк идет на уступки, если просрочек мало, сохраняется подтвержденный доход или если сумма небольшая. Тогда условия позволяют реструктуризироваться внутри конкретной финансовой организации, — отметила адвокат.

Банкротом должник признается только после того, как суд проверил его имущество и сделки, проведены торги или введена процедура реструктуризации. А если же собственность не обнаружена и платежеспособность не восстановлена, выносится судебное решение.

— В нём будет указано, что долги считаются погашенными, — подводит промежуточный итог наш эксперт.

Суд не всегда встает на сторону должника. Всё зависит от подготовки юриста.

— Ввод процедуры банкротства зависит от квалификации специалиста. Если правильно всё подать, то, конечно, об успехе можно не переживать. Сужу по себе: если уж я решила, что, да, вам можно и нужно банкротиться после первой консультации и проверки документов, то суд согласится со всем, это точно.

Иногда банкротство не является решением самого должника.

— Если размер задолженности составляет больше 500 тысяч рублей и человек не имеет возможности погашать ее свыше трех месяцев, он обязан обратиться в суд и инициировать процедуру банкротства. Если сумма долга меньше, даже 200 тысяч, то должник имеет право обратиться в суд, но не обязан — здесь уже каждый сам для себя решение принимает. Но больше полумиллиона, подчеркиваю, обязанность.

Без грамотного юриста должник рискует потерять всё, что нажито непосильным трудом Источник: Илья Бархатов / 74.RU











В банкротстве физическому лицу могут и отказать. Это, конечно, нечастое явление, но подобные случаи всё же имеют место.

— Могут отказать в банкротстве, только если не соблюдены условия при подаче заявления: незадокументированное или неучтенное имущество, какая-то собственность, которую вы скрываете. Не введут процедуру банкротства, если у вас долг — 100 тысяч, а зарплата — 60 тысяч. Она просто нецелесообразна тогда. Или, например, если у должника на счетах обнаружат достаточную сумму для погашения задолженности, — подчеркивает адвокат.

Немного статистики и личного опыта нашего эксперта:

— Суд введет процедуру практически в 100% случаев, потому что уже на первом этапе любой юрист, даже плохой юрист, смотря документы, сразу же и обозначит, надо подавать заявление или не надо.

Процедура занимает от четырех месяцев. Но бывает и гораздо дольше. Виной всему бюрократия.

— Сбор пакетов документов, формирование запросов в регистрирующие органы — это всё небыстро. И отвечают ведомства тоже достаточно медленно. Плюс еще требуется время для вступления определенных решений суда в законную силу. Максимум процедура длится до 7–8 лет, но это сложные случаи, когда много имущества, когда оспариваются сделки купли-продажи должника, пока он разводился, женился и что-то кому-то передавал, — предупреждает адвокат.

«А я думал, что всё не так»: подводные камни банкротства и реализации имущества

Всё же к вопросу собственности стоит вернуться и рассмотреть его подробнее, ведь во многом именно он определяет ход судебного процесса.

— Это важный момент, на который часто не обращают внимания. Люди, обращаясь в компании, занимающиеся банкротством, коих сейчас очень много, умалчивают о наличии какого-либо имущества. Деньги за процедуру с клиентов берут, но потом когда выясняется, что суд предъявляет требования к какой-то собственности и устанавливает, что она подлежит реализации, то здесь уже, конечно, человек возмущается: «А меня не предупреждали, а я думал, что всё не так», но вопросы возникают слишком поздно. Еще один вариант: перед тем как банкротиться, должник всё имущество продает, переписывает на маму, на брата, чтобы ни на супруге, ни на нем самом ничего не «висело». Такое тоже не работает, потому что все сделки по распоряжению собственностью за последние три года будут оспорены в суде. Поэтому легко будет обанкротиться тому, кто ничего никогда не имел и не имеет, неожиданно потерял работу или столкнулся со снижением доходов — суд пойдет такому человеку навстречу, снисходительно к нему отнесется и признает его банкротом, и, соответственно, долги по кредитам и по денежным обязательствам будут погашены, — поясняет Марина Мельникова.

Нередки ситуации, в которых собственность пытаются передать близким родственникам или супругам.

— Имущество, которое, например, на человека не оформлено, но приобретено в браке и записано на второго супруга, — тоже подлежит реализации. Очень часто слышу большое заблуждение: «У меня всё оформлено на жену, я не пострадаю». Такого не будет. Имущество приобретено в браке? Пожалуйста, будьте любезны им точно так же распоряжаться. Иногда люди земельные участки приобретают и записывают на жен, мужей. И, соответственно, дома строят, бани, другие хозяйственные постройки. Транспортные средства тоже пойдут на торги — снегоходы, квадроциклы. Если должник считает, что это никого не волнует, спешу расстроить: в технадзоре делается запрос, все транспортные средства выявляются. И да, это имущество, — напомнила эксперт.

Единственное жилье, конечно, суд не тронет. Но многие должники опасаются за личные вещи. Здесь прогноз, как говорится, благоприятный.

— Нет, если нет предметов роскоши. Если стоит один холодильник, один телевизор, один компьютер, это имущество распродаваться не будет. Только если у вас есть предметы роскоши — очень дорогое имущество. Вот такие вещи могут быть проданы: картины, драгоценности, камины. Оценщик осматривает квартиру и, соответственно, выявляет, есть ли подходящее под критерий роскоши, — обнадеживает адвокат.

«Самый болезненный вопрос»: ипотечное жилье

Ипотека — это всегда большой риск и высокая финансовая нагрузка. Жизненные обстоятельства, к сожалению, бывают разными и редко складываются идеально. Еще вчера платежи вносились по графику, а сегодня денег нет. Или стало сильно меньше. Что же тогда происходит с ипотечным жильем?

— Это очень болезненный вопрос. И судами он решается однозначно. Ипотечные квартиры являются залоговым имуществом, и они продаются с торгов. Залоговый кредитор — банк — получает все деньги от продажи недвижимости. Вырученной суммы хватает в аккурат на погашение просрочки, либо, что даже чаще происходит, не хватает. В любом случае должнику придется съезжать. Никакие деньги не возвращаются, в том числе уже выплаченные взносы. Потому что человек там уже жил, пользовался квартирой. Поэтому я всегда рекомендую: если у вас ипотека, даже не думайте банкротиться! Как хотите, хоть на трех работах работайте, но платите ипотеку, либо же вы останетесь ни с чем! — заявляет адвокат.

«Я передумал»: позитивные сценарии, когда должник решает прервать процедуру банкротства

Не очень часто, но обстоятельства всё же иногда могут сложиться в пользу закредитованного гражданина:

— Когда любое третье лицо или инвестор готовы расплатиться за должника с кредиторами и заявить в суду о полном погашении долга, процедуру банкротства можно прекратить, — рассказывает Марина Мельникова.

Из практики нашего эксперта чаще всего инвесторами выступают члены семьи должника.

— О том, что их ребенок не может платить по кредитам, родители узнают уже слишком поздно, когда уже запущены механизмы принудительного взыскания.

Еще один сценарий: поменялась финансовая ситуация.

— Человек, например, нашел работу. Тогда возможен переход либо в процедуру реструктуризации, либо внесение единовременного платежа и оформление заявления о погашении долгов перед кредиторами. Его затем рассмотрит суд. Средства вносятся на тот самый счет, который был открыт финансовым управляющим. Когда расчет произведен, финансовый управляющий его закрывает, и процедура прекращается, — рассказывает наша собеседница.

Банкротство через МФЦ: миф или реальность?

Существует и внесудебный вариант расстаться с долговыми обязательствами — через МФЦ. Говорят, что там еще и вся процедура бесплатная! Ну разве не мечта? Оказывается, всё не так просто и радужно с банкротством через МФЦ:

— Оно касается очень узкого круга людей, поскольку там несколько условий, и одно из них — «просуженность» долга. То есть банку или физическому лицу уже выдан исполнительный лист, уже возбуждено соответствующее производство, и оно должно быть окончено актом о невозможности взыскания. Это главные критерии, а на самом деле их гораздо больше. Никакого имущества не должно быть, в течение последних трех лет человек его не продавал и не приобретал. Мы таких должников «абсолютно чистыми» называем. Соответственно, если есть акт о невозможности взыскания, то есть и шанс через МФЦ подать заявление и обанкротиться, потому что там действительно суду делать нечего и четыре месяца ждать нечего, потому что он и так чист изначально, и уже приставы проверили, что у него действительно ничего нет. И денег у него нет и не появится. Он в настоящий момент не работает и не получает заработной платы. Вот у таких людей есть шанс на банкротство через МФЦ, — подчеркивает эксперт.

Тренд на банкротство

Включить любой канал, открыть ленту соцсетей или даже просто выйти на улицу уже невозможно без вездесущей рекламы организаций, «оказывающих помощь должникам». Можно ли говорить о том, что существует тренд на банкротство? Адвокат Марина Мельникова поделилась своим мнением:

— Такой тренд есть. Абсолютно точно. Даже те юристы, которые были очень далеки от судебных процессов, те, кто только что окончил институт или университет, получил юридическое образование — все тут же пооткрывали свои фирмы по банкротству. Да, это тренд, потому что, не побоюсь сказать, вся страна в кредитах. Население закредитовано почти на 100%. Вот эти сотые доли «чистых» россиян — 18-летние, которые только вчера выпустились из школ. Они просто еще не успели взять кредит. Да, конечно, ситуации у всех складываются разные. Потеря работы, смена работы. Кто-то просто не оценил своих возможностей, кому-то банки их «насовали», — считает эксперт.

Если конторы открывают далекие от судебных процессов люди и вчерашние студенты, встает закономерный вопрос: можно ли к ним обращаться? Здесь, впрочем, тоже не всё так просто.

— Если должник «нулевой», можно довериться и студенту. Он сильно там напортачить не сможет. А если у вас какие-то сложности возникнут в процессе, он обязательно суд проиграет или даже на заседание не придет, потому что, как бы банально ни звучало, опыта у них еще нету. Часто так бывает, что подобные юристы даже не удосуживаются побеседовать с клиентом с должным уровнем дотошности. Таким «профессионалам», главное, взять деньги, написать заявление и отстраниться. Это просто опасно. Если у вас хоть что-то есть, вы рискуете потерять всё.

Денег нет, но на банкротство есть?

Услуги юриста вообще стоят недешево. Но банкротство влетит в копеечку и еще больше подточит шаткое финансовое положение должника.

— Процедура на самом деле очень дорогая. Банкротство стоит не менее 150 тысяч рублей. Больше — возможно, меньше — нет. Если внутри процедуры будут обжаловаться еще и сделки, то вы потратите больше, — предупреждает наш эксперт.

Тогда где же люди, которые не могут вносить платежи по кредитам, составляющие, предположим, 20−30 тысяч рублей, берут деньги на финансового управляющего, адвоката и юриста? Ответ, как говорится, убил.

— Берут еще один кредит. И влезают в еще большие долги, — констатирует Марина Мельникова.

Запреты и ограничения

Многих должников (кроме здравого смысла) останавливают запреты и ограничения, которые устанавливаются для тех, кто решил стать банкротом.

— За границу нельзя выезжать только в процессе самой процедуры. Когда решение суда вступит в законную силу — пожалуйста, езжайте, куда и сколько хотите. Покупать недвижимость действительно нельзя, как и занимать государственные должности. Знаете, у меня был один случай: клиентка, находившаяся в процессе банкротства, купила себе квартиру. Она полагала, что с введением процедуры все долги волшебным образом погашены и теперь она может делать всё, что хочет. Конечно, было возбуждено уголовное дело. Вот такой случай у меня был — демонстрация абсолютной беспечности и абсурда, — рассказывает адвокат Марина Мельникова.

Интересные случаи

— Бывает и банкротство умершего должника. Человек умер, у него остались долги, или же должник умирает в процессе процедуры банкротства. Если его наследники готовы оплатить обязательства и сохранить имущество, полагающееся им по праву наследования, то им придется все обязательства перед банком погасить, — вспоминает юрист.

— Недавно я столкнулась с интересным случаем. Раньше был популярен договор ренты. Вот человек приобрел квартиру именно по договору ренты. Когда рентодатели у тебя живы и живут еще в квартире, эту недвижимость, естественно, никто не трогает, и она благополучно находится в пользовании тех людей, которые, слава богу, еще не умерли. И вот у меня первый раз был такой случай: в процессе банкротства рентодатели умирают, и квартира переходит в собственность. И она не первая. Такая недвижимость подлежит реализации — это засада. Ее не выведешь никак, хоть и очень жаль. Теперь я у своих доверителей тоже спрашиваю: «У вас случайно нет по договору ренты никакого приобретения?» Я теперь уже и это тщательно проверяю — как квартира в распоряжении клиента оказалась. По приватизации после распада Советского Союза? Вам ее подарили? Вот эти моменты выяснять необходимо максимально дотошно, — делится Марина Мельникова.

Совет

Мы решили спросить опытного юриста: если бы близкий для вас человек: друг, знакомый, родственник — пришел и попросил рассказать про банкротство, какие бы вы привели честные аргументы против такого решения и что бы посоветовали?