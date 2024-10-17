«Вместо икры — курятина»: аналитик предупредил о подорожании продуктов для новогоднего стола

Цены на рыбу стремительно растут Источник: Дарья Пона / 74.RU











Инфляция и трудности с логистикой ударят по стоимости продуктов, которые россияне привыкли покупать на Новый год. Рост цен уже заметен, и продолжает набирать обороты. Разобрались с экспертами, почему так происходит, сколько будут стоить привычные продукты и можно ли сэкономить.

Какие продукты подорожают

— Продуктовый дефицит сегодня не так страшен, но инфляция к концу года может достичь 8–9%. Это значит, что за привычные мандарины, икру и красную рыбу придется заплатить на 20% больше, — сказал в беседе с Городскими порталами финансовый аналитик, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.

Килограмм настоящей красной икры становится всё более дорогим удовольствием Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Уже сейчас цены на икру выросли на 25% по сравнению с прошлым годом. Причинами стали невысокий улов и повышенный спрос на фоне неудачного сезона, объяснил «Известиям» председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, пока еще можно найти икру прошлого года по 5–6 тысяч рублей за килограмм. Однако за новый улов, например, горбуши уже придется заплатить от 7 тысяч рублей за килограмм.

Аналогично дорожает и красная рыба. Евгений Ходченков предполагает, что за нее придется заплатить на 20% больше. Всё из-за того, что продукт зависит от импорта и валютных курсов.

В расчетах использовались данные о цене горбуши Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и вовсе назвала рыбу продуктом, который недоступен большинству населения России из-за слишком высоких цен. По ее словам, в сентябре 2023 года килограмм горбуши в среднем продавали за 152 рубля, а спустя год цена выросла почти в два раза (до 270 рублей).

Еще одним классическим гостем на столах россиян в новогодние праздники являются мандарины. Однако в этом году их покупка обойдется в кругленькую сумму. Как подсчитали коллеги из MSK1.RU, сейчас за килограмм придется отдать в среднем 244,6 рублей, а годом ранее — 181,6 рублей.

Сильнее всего подорожают мандарины Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











— С мандаринами вообще беда — засуха в Марокко и логистические проблемы в Турции подтолкнут цены на цитрусовые вверх на 30–40%, — отметил Ходченков.

В России этот фрукт почти не выращивают, а санкции ударили по возможности завозить импортные мандарины, сообщила представитель Ягодного союза Ирина Козий. По данным «Парламентской газеты», к настоящему времени их ввоз из Марокко, в том числе популярного в России сорта клементин, практически прекратился.

Не лучше ситуация и с конфетами. Импортные ингредиенты, которые нужны для их изготовления, например, какао добавят 10-15% к цене. В целом, подорожание сладостей уже заметно, пусть и небольшое. По данным Росстата, они прибавили в цене 2%. Например, печенье в среднем стоит 276,82 рубля за кг по данным Росстата.

Однако растут в цене не только продукты для новогоднего стола. Уровень инфляции за сентябрь составил 0,48%. В августе показатель был на уровне 0,2%, по данным Росстата. Продукты в среднем подорожали на 0,3%.

Сильнее всего выросли в цене апельсины (+14,8%), икра (+12,6%) и огурцы (+6,3%). Дороже стали стоить и молочные продукты. За сливочное придется заплатить на 5,1% больше (1040 руб./кг), за сметану — на 2% (311,74 руб./кг), за стерилизованное и пастеризованное молоко — на 3,6% (83,11 руб./л) и 3,4% (104,89 руб./л) соответственно.

Производители молочной продукции, мяса, хлеба, кондитерских изделий и кормов для животных сообщили ретейлерам о намерении поднять цены. Соответствующие письма есть в распоряжении коллег из «Фонтанка.ру». При прошлом повышении им не удалось покрыть все издержки.

Но есть и продукты, которые не смотря ни на что подешевели. Так, например, стоимость капусты снизилась на 23,8% (37,85 руб./кг), моркови — на 17% (46,85 руб./кг), картофеля — на 15,8% (43,37 руб./кг), свеклы — на 14,2% (41,59 руб./кг).

Как с этим борются

За доступностью социально значимых продуктов сейчас пристально следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Речь идет о хлебобулочных изделиях, молочной и мясной продукции, а также об овощах «борщевого набора». Ведомство даже запустило проверку, о ее старте объявили в конце сентября.

Глава ФАС Максим Шаскольский в кулуарах III Всероссийской конференции в сфере госзакупок отметил пугающие наценки на хлеб.

— Очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб — в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%. В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%. Это многовато, — заметил Шаскольский.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в эфире «Россия 24» предложил создать регулярный совещательный орган для борьбы с высокой инфляцией. По его словам, ЦБ не сможет достичь ее снижения, или же им придется держать высокие процентные ставки долгое время.

Как сэкономить на новогоднем столе

Дефицит и рост цен к праздникам — не миф, особенно на импортные товары, подчеркнул эксперт. Чтобы не остаться без любимых блюд, можно заменить некоторые продукты на более дешевые.

— Вместо красной рыбы пусть будет отечественная курятина, рост цен на нее скромнее — около 5–7%. Для любителей оливье есть лайфхак: колбасу можно заменить более доступным мясом, а с отечественным горошком пока всё спокойно. Вместо мандаринов поставьте на стол сезонные яблоки — и вкусно, и кошелек не страдает, — порекомендовал Евгений Ходченков.

Планирование — лучший друг экономии. Чтобы не переплачивать, стоит составить четкий список и не поддаваться соблазну взять лишнего.