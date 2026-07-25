От 1,5 тысячи за двоих. Из-за жадности отельеров в Сочи в разгар сезона пришлось срочно снижать цены

Для кого-то сейчас лучший сезон Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Большая часть летнего сезона в Сочи прошла, и отельеры подсчитывают убытки. Атаки беспилотников не отпугивают российских туристов так, как высокие цены на отдых. Редакция SOCHI1.RU рассказывает и показывает, что происходит на главном курорте страны в конце июля.

«Банан» — самое доступное развлечение — всё равно не простаивает Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Таких пляжей мы еще не видели»

— Столько воздуха, столько места! — говорит туристка из Санкт-Петербурга Катерина Мельгунова, глядя в морскую даль. Она нарадоваться не может, что именно в этом году отправилась в отпуск в Сочи. Катерина говорит, что таких свободных пляжей на курорте она еще не видела.

— Народ еще кучкуется на адлерской «Чайке», а если отойти подальше, к «Огоньку», там вообще свобода. Шикарно. Особо сирен мы пока не застали, приехали пару дней назад. Мы часто бываем в Сочи, никогда не видели, чтобы было так мало людей, город пустой практически. Таких пляжей мы еще не видели. Мечта просто, — отмечает Катерина.

Особенно ей нравится, что бесполезные лежаки и зонты, которые в этом году почти не пользуются спросом, практически убрали с пляжей. Арендаторы, видимо, устали таскать их туда и обратно. Отдыхающие спокойно загорают на гальке.

Есть где яблоку упасть Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Турист из Тюмени Антон Шавров говорит, что и погода в этом году в Сочи приятная, не очень жаркая, и море не «кипит».

— Про ротавирус мы еще не слышали. Наслаждаемся морем. Причем не собирались лететь. Но жена нашла удачное предложение — отель «три звезды» 2,5 тысячи рублей в сутки за троих. Вторая линия — 7 минут до пляжа. Весной такой же номер продавался за 6 тысяч в сутки. Хорошо, что мы легкие на подъем. Но много наших знакомых отказались от Сочи и выбрали другие направления из-за высоких цен, которые были весной, — рассказал Антон. По его словам, удалось урвать недорогие авиабилеты на неожиданной распродаже.

— Видимо, и перевозчики от собственной жадности стали проводить распродажу в начале июля. На троих перелет туда-обратно вышел 60 тысяч рублей. Так и должно всё это стоить, а не 150 тысяч рублей, как весной, — считает Антон.

Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Трансфер, бесплатные парковки и позднее выселение

По словам туроператоров, снижение спроса сделало отдых в Сочи доступнее в самые популярные месяцы — июль и август. Приличные номера можно найти от 1,5 тысячи рублей за двоих, с завтраком — от 3 тысяч рублей, с трехразовым питанием — от 6 тысяч.

Еще один тренд этого лета — рост интереса к апартаментам с кухней, которые позволяют туристам экономить на питании и готовить самостоятельно. Есть предложения на ближайшие даты по цене 2 тысячи 900 рублей в сутки в Адлере.

Сочи многие отели также делают ставку на семейный отдых. Бесплатное размещение детей предлагают пансионаты «Бургас» 3*, «Шексна» 4*, отели Cosmos Sochi Hotel 4*, Cosmos Stay Le Rond 4* и другие объекты, сообщает Ассоциация туроператоров.

Некоторые отели Сочи предлагают бесплатный трансфер от железнодорожного вокзала Адлера при проживании от пяти ночей. На курорте «Красная Поляна» в горах разработали комплексную систему поддержки туристов, которые сталкиваются с изменениями транспортной ситуации. Для гостей, которые летят самолетом, возможен перенос дат проживания, возврат средств в ряде случаев, компенсация потерянных ночей при задержке рейса, бесплатный ранний заезд или поздний выезд при наличии возможности, а также скидки на дополнительные ночи. Автотуристов обеспечивают бесплатной парковкой, предлагают ранний заезд или поздний выезд, скидку 30 процентов на spa-услуги, ланч-бокс в дорогу и дополнительные сервисы для автомобиля.

Реально на ситуацию может повлиять только снижение цен Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Минус 5 процентов на август

Бонусы и дополнительные программы — это хорошо, но реально на сезон может повлиять только снижение цен на проживание. В этом уверен генеральный директор «Росюгкурорта» Валерий Сычев. Он отмечает, после запуска «Адлеркурортом» сниженных цен пошло активное бронирование. Это сейчас уже принесло плоды.

— В текущей ситуации почти 60 процентов бронирования осени занимает «Адлеркурорт». Лето они выпустили поздно, были бронирования, но совсем незначительные. В последний вагон не успеть. А вот то, что они выпустили низкие цены по осени, на 20 сентября, там прямо идет тотальное бронирование. Прямо вспышка такая, они вошли в топы продаж, — рассказал Валерий.

Он экспериментирует у себя в отеле «Графит»: снизил цены в два раза — и брони потекли. Пока непонятно, откуда туристы: частично забирают чей-то поток за счет такого демпинга, либо именно такие цены являются приемлемыми и ожидаемыми для клиентов. Это станет понятно уже после сезона.

— В текущем моменте происходит отрезвление рынка, сейчас приходит постепенное понимание, что цену надо снижать, вынуждает это сделать. Коррекция цены начинается. Причем у людей есть понимание, что сентябрь будет очень тяжелым и провальным, потому что появляются предложения о снижении цены на сентябрь у больших игроков. У нас уже три объекта объявили кардинальное снижение цены в сентябре. И я думаю, что у многих такая ситуация, что они будут вынуждены корректировать цены, — прогнозирует Валерий.