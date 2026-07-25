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Стать гражданином России стало дороже: только за заявление придется выложить десятки тысяч рублей

Сборы за отказ от паспорта тоже подняли

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Новые тарифы действуют для всех консульских услуг, которые предоставляют российские дипломатические миссии за границей. | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUНовые тарифы действуют для всех консульских услуг, которые предоставляют российские дипломатические миссии за границей. | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Новые тарифы действуют для всех консульских услуг, которые предоставляют российские дипломатические миссии за границей.

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Власти РФ утвердили новые размеры консульских сборов для иностранцев, оформляющих документы за рубежом. Теперь подача заявления о приеме в гражданство обойдется почти в десять раз дороже, следует из утвержденного правительством документа.

Если раньше за рассмотрение заявления о приеме в гражданство нужно было заплатить 65 долларов (около 5081 рубля), то теперь эта сумма составляет 600 долларов (порядка 46 899 рублей). Выход из гражданства тоже подорожал — сбор вырос с 130 (примерно 10 162 рубля) до 1200 долларов (приблизительно 93 810 рублей).

Кроме того, документ упраздняет ранее существовавший сбор за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ, пишет ТАСС. Обновленные тарифы действуют для всех консульских услуг, которые предоставляют российские дипломатические миссии за границей.

Помимо этого, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий правила для мигрантов в России. Таким образом расширили основания для отказа в гражданстве, разрешении на временное проживание и виде на жительство. Также в два раза увеличился список правонарушений, за которые иностранцев выдворяют из страны.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
3
Гость
41 минута
Я гражданин своей страны и вообще пофигу на это. Но очень надеюсь, что теперь большой пласт отсеится особенно из неблагополучных стран
Гость
5 часов
Да-да! А то понаехали с разных культурных мест, типа Африки с выводками. И Афган нацелился сюда же.
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Гость
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