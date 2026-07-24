В Госдуме ответили на вопрос о новой мобилизации в России. Новости 24 июля

Слухи о подготовке мобилизации в России появились со стороны Киева Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 июля.

Карты Visa больше не будут действительны в Сбере

Сбербанк перестанет обслуживать валютные и мультивалютные карты Visa с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь клиентам нужно закрыть эти карты в приложении «Сбербанк Онлайн», если они были продлены до 2030 года. Также это можно сделать в отделении банка и перевести остаток средств на другие счета.

По информации главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, карты Visa и Mastercard постепенно выводятся из оборота. При этом регулятор не устанавливает жестких сроков, замещение будет плавным и поэтапным.

По данным НСПК, по итогам первого квартала 2026 года карты «Мир» заняли более 75% от общего числа операций. На долю Visa и Mastercard приходилось примерно 17% банковских карт.

Банки ужесточили подход к заемщикам

Российские банки ужесточили подход к работе с заемщиками, испытывающими финансовые трудности. Кредиторы предоставили на 22% меньше послаблений должникам во втором квартале 2026 года. Годом ранее было 490 тысяч случаев.

«Банки действительно сокращают долю „реальных“ реструктуризаций, таких как кредитные каникулы или снижение ставки, чаще ограничиваясь отменой штрафов и пеней как минимально затратной уступкой», — пояснил председатель совета директоров АО «Первоуральскбанк» Михаил Брюханов в разговоре с «Известиями».

По данным издания, сильное сокращение отмечено в сегменте потребительских кредитов — число уступок по ним снизилось на 43%, до 322,7 тысячи случаев. По ипотеке, автокредитам и кредитным картам количество послаблений выросло на 18–36%, однако их доля в общем объеме составляет лишь около четверти.

В мае 2026 года банки чаще всего переносили дату платежа (40,6% случаев), временно прекращали начисление процентов (21,5%) и списывали штрафы и неустойки (35%).

Центробанк в десятый раз снизил ключевую ставку и обновил прогноз

Сегодня на заседании Центробанк принял решение по ключевой ставке. Ее показатель снизили в десятый раз и закрепили его на уровне 14%.

«Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 14,00% годовых. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки», — говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания.

Вместе с этим на заседании определили сценарии по ключевой ставке на ближайшие два года и обновили прогноз по инфляции.

«Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5–14,6% годовых в 2026 году и 10,5–12,5% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6,0–7,0% в 2026 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — указано в заявлении.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в апреле не исключала, что снижение ключевой ставки может замедлиться. По ее словам, дальнейшие действия будут зависеть от конкретных данных.

Другие заявления Набиуллиной о будущем ключевой ставки и росте цен можно почитать здесь.

В августе в России можно будет увидеть солнечное затмение

12 августа территория России окажется в зоне полного солнечного затмения. Его можно будет наблюдать на севере и северо-западе страны, включая Таймыр. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Затмение продлится с 18:34 до 22:58 по московскому времени. Максимальная фаза составит 1,019 и наступит в 20:46. Это явление будет продолжаться 2 минуты 18 секунд и достигнет своего пика вблизи острова Исландия.

Согласно информации от Московского планетария, частные фазы затмения при благоприятных погодных условиях будут видны на севере и северо-западе России, а также на территории Европы, Африки, Северной Америки и в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

В Москве затмение начнется на закате, но Солнце будет закрыто не более чем на 1% и вскоре скроется за горизонтом, передает ТАСС.

Усольцевых призвали искать в США

Семья Усольцевых, пропавшая в прошлом году на Кутурчинском Белогорье, скорее всего, жива и находится в США. Так предполагает криминалист Михаил Игнатов. По его словам, они сбежали из России по поддельным документам.

«В любой деревне, небольшом городке в России их бы опознали, сообщили бы в полицию. Скорее всего, они пересекли границу нелегально или по поддельным документам и сейчас живут в предгорье Анд. Скорее всего, они в США», — заявил эксперт в беседе с aif.ru.

Криминалист полагает, что эту операцию тщательно продумали. Именно это говорит о полном отсутствии улик на территории, где последний раз видели семью.

Три склада Wildberries пострадали из-за атак беспилотников

Сразу три склада Wildberries стали целью атак беспилотников. Инциденты произошли в Крыму, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Основательница компании Татьяна Ким поделилась подробностями и сообщила о состоянии товаров.

«Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить», — написала она в своем Telegram-канале.

На местах происшествий работают специализированные службы. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате попадания беспилотника в склад Wildberries в деревне Новосаратовке Всеволожского района возник пожар.

В результате удара по складу в Ленинградской области пострадали три человека. На других складах пострадавших нет.

Глава Wildberries Татьяна Ким подчеркнула, что оперативная информация о ситуации публикуется на портале продавца. Все усилия компании направлены на перераспределение товаров между складами для повышения их оборачиваемости и поддержания экономической устойчивости партнеров.

Вместе с этим ракетный удар пришелся по предприятию в Кирове. Там погибли шесть человек и более 30 пострадали.

Как атаки на маркетплейс отразятся на ценах

Цены на товары будут расти независимо от военной составляющей. Атаки на увеличении стоимости товаров никак не скажутся, считает экономист Михаил Беляев.

«Склады Wildberries, какими бы большими они ни были, — это капля в море товарного рынка, причина для роста цен мизерная. Ведь это не производственные мощности пострадали, а всего-навсего торговая площадка. Есть другие площадки, часть продавцов и товаров перейдет к ним», — заявил Беляев.

Экономист отметил, что цены на товары назначают продавцы, так устроен современный рынок. Цены будут расти всегда, независимо от атак на склады торговых площадок.

«Поддержки от государства никакой не нужно. Есть страховые компании, все товары должны быть застрахованы. Если вы поставили товар, но на складе произошли события форс-мажорной силы, то можно не исполнять свои обязательства, убыток снимается и с Wildberries», — добавил Беляев в разговоре с «Абзацем».

АВТОВАЗ приостановит производство машин

Компания АВТОВАЗ приостановит производство машин с 27 июля по 16 августа. Сотрудников отправили в плановый корпоративный отпуск.

В данный период планируется модернизация производства и улучшение условий труда для сотрудников. На реализацию этих проектов будет выделено свыше 370 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении «Российской газеты».

Кроме того, у концерна запланирован монтаж манипулятора для установки лобового стекла, запуск системы автоматизированного нанесения клея-мастики на кузовные детали и другие плановые мероприятия.

Работы включают подготовку к запуску в производство Lada Granta с вариатором, которое стартует в 2027 году.

Власти поставили точку в вопросе о новой мобилизации

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке мобилизации в России — вброс. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что таким образом Киев пытается раскачать общество внутри страны.

«Зеленскому, я думаю, лучше бы заняться своими делами и тем, что происходит на Украине. Хотя я так подозреваю, что он не всем владеет, что происходит на Украине, а уж в России тем более», — отреагировал Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что главарю киевского режима стоит разобраться в проблемах Украины. Россия же самостоятельно решит свои дела.

«Разговоров о мобилизации, даже кулуарных, я не слышал. Я думаю, это обыкновенный вброс, обыкновенная информационная война. Такими вбросами пытаются качнуть наше общество. Какой правитель, такие и слухи распространяет — идиотские», — заявил политик.

Зеленский сделал заявление о якобы готовящихся «новых решениях по мобилизации в России» после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Колесник напомнил, что вместо отпуска депутатам предлагают участвовать в военных сборах.

«Если эти сборы вдруг будут в августе, я вместо отпуска с удовольствием поеду. Вот такие разговоры есть», — заключил парламентарий в разговоре с «Лентой.ру».

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