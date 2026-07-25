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Сроки передачи показаний счетчиков воды переносят? Что важно знать

Владельцев помещений призвали сохранять бдительность

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Плательщикам не стоит поддаваться на фейки о важных изменениях | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUПлательщикам не стоит поддаваться на фейки о важных изменениях | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Плательщикам не стоит поддаваться на фейки о важных изменениях

Источник:
Ольга Бурлакова / NGS.RU

В соцсетях появилась информация о скорых изменениях в правилах передачи показаний счетчиков воды. В связи с этим плательщиков услуг ЖКХ призвали проверять любую информацию на достоверность.

«В сети Интернет начали распространяться сведения о якобы грядущих изменениях с 1 августа 2026 года в порядке передачи показаний счетчиков водоснабжения. Данная информация не соответствует действительности», — заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Также он напомнил, что официальная информация об изменениях в сфере ЖКХ всегда содержит ссылки на соответствующие документы, если же их нет — это повод насторожиться. Кроме того, можно уточнить, соответствуют ли действительности сведения, в управляющей компании или в профильном ведомстве.

По действующим правилам плательщик обязан ежемесячно снимать показания индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета и передавать их не позднее 25-го числа текущего расчетного периода. Если показания не сдали вовремя, расчет платы за воду производится по среднемесячному потреблению. В случае систематического непредоставления данных плату рассчитывают по нормативам потребления коммунальных услуг.

Летом у россиян есть возможность сократить траты на коммунальные платежи. Сэкономить можно и на отоплении, и на электроэнергии.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Услуги ЖКХ Поверка счетчика Тариф
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Комментарии
1
Гость
7 часов
Конечно, надо всегда доверять только официальным источникам! Или вообще просто позвонить и уточнить инфу
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Гость
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