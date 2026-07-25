«Он делает это из раза в раз»: отец, переживший смерть 15-летней дочери, — о том, почему добивается пожизненного срока для убийцы

Девочка пропала 22 июля 2024 года Источник: «УМВД России по Омской области» / Vk.com, Евгений Софийчук / NGS55.RU

Омск встретил 15-летнюю гостью из Москвы июльским зноем. Она не собиралась там задерживаться — всего лишь каникулы у родственников. Но спустя несколько дней о ней кричали ориентировки, а поисковые отряды поднимали по тревоге. История исчезновения столичной школьницы всколыхнула сибирский город. Четыре дня волонтеры, полиция и неравнодушные омичи прочесывали город в поисках девочки. Ее нашли, но уже мертвой.

Через 3 месяца задержали подозреваемого в убийстве. Казалось бы, поставлена точка, но вот уже полтора года следствие топчется на месте, а отец школьницы так и не услышал главного ответа. Почему судьба его дочери, приехавшей погостить в Сибирь, оборвалась так дико и цинично? В этом материале корреспондент NGS55.RU Анастасия Чеснокова восстанавливает хронологию кошмара и публикует эксклюзивный разговор с человеком, который потерял всё.

Пропажа и поиски

История, которая потрясла не только Омск, но и всю страну в июле 2024-го, начиналась как обычный семейный отпуск. 15-летняя Алина (имя изменено. — Прим. ред.) — талантливая, эрудированная, принципиальная (так ее описывает отец) — мечтала стать журналистом. Вместе с родителями и двумя младшими сестрами она приехала из Москвы в Омск повидать родных. Семья остановилась в отеле «Ника», неподалеку от Парка Победы.

22 июля родные ушли на прогулку без дочери. Когда она вернулась в пустой номер, созвонилась с ними, чтобы условиться о встрече. Прихватив рюкзак, девочка отправилась к парку. Отец Сергей рассказывал: они пересеклись с дочкой на небольшом мосту, в 50 метрах от зеленой зоны, в сторону Иртыша. Школьница сказала, что хочет погулять одна.

«Сказала: „Вы идите, собирайтесь. Я уже собралась, погуляю“. Мы вернулись в отель собирать чемоданы. А потом смотрим — время позднее. Начали ей звонить».

Семья остановилась в отеле «Ника» Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

На звонки Алина больше не отвечала. Телефон был выключен. Мама бросилась искать в парк, но вернулась одна. Ей пришлось улететь с младшими детьми в Москву, чтобы оставить их с бабушкой и дедушкой. Сергей остался в Омске один искать дочь. На следующий день мать вернулась.

Масштабные поиски стартовали 23 июля. Следователи возбудили уголовное дело о пропаже москвички, подключилась прокуратура.

Волонтеры и полицейские прочесывали лес и берег Иртыша. Девочку искали пешие группы, автомобили, беспилотники в небе. По городу расклеили почти 1400 ориентировок. Оперативники изъяли записи со всех камер в районе поисков — каждый кадр изучали до миллиметра.

Первая зацепка появилась, когда собаки взяли след по вещам пропавшей. Животные привели к Иртышу. Для проверки речного дна вызвали водолазов. Они ныряли несколько раз, но ничего не находили.

В поисках было задействовано почти 300 человек Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Родители еще надеялись. Были мысли, что ее кто-то удерживает.

«В момент пропажи у нее было 65% заряда на телефоне. У нее есть с собой зарядка. Если бы у нее была возможность, она бы вышла на связь. У нее сейчас нет возможности с нами связаться по какой-то причине. Либо у нее этот телефон так сломался, и она где-то сидит, что к людям не может выйти. Либо по какой-то причине другой она не может выйти, ее кто-то удерживает. У нее здесь нет ни друзей, ни знакомых», — говорил отец девочки.

Но следователи ужесточили статью — дело переквалифицировали в убийство.

25 июля около 18:48 омская полиция официально сообщила: поиски прекращены. Тело Алины нашли возле лодочной станции на улице 3-й Островской — в Иртыше.

«В течение трех суток 276 человек делали всё возможное для того, чтобы найти Алину. В поиске принимали участие добровольцы отряда „ЛизаАлерт“ из Омской и Новосибирской областей, сотрудники МЧС, полиции, Следственного комитета, добровольцы поисково-спасательного отряда „Доброспас-Омск“ и неравнодушные омичи. В поиске были задействованы пешие и автомобильные группы, конные расчеты, беспилотная авиация. К сожалению, 25 июля Алина была найдена погибшей», — сообщали волонтеры «ЛизыАлерт».

Тело подростка нашли на лодочной станции Источник: Александр Румянцев / NGS55.RU

Убили или несчастный случай?

Месяцы расследование оставалось за семью печатями. Соцсети кипели версиями: кто-то писал, что штаны подростка были набиты землей, а ноги обмотаны скотчем. Другие успокаивали себя: мол, трагическая случайность. Родители Алины между тем обивали пороги от Генпрокуратуры до администрации президента. Им нужна была одна вещь — правда.

Она стала известна 2 ноября 2024 года.

Задержали 41-летнего омича Олега К. Его выдал геном, оставленный на теле жертвы. На допросе убийца рассказывал: в тот день он ловил рыбу на берегу, школьница сама подошла: заинтересовалась. Между ними вспыхнул конфликт. По версии следствия, он хотел изнасиловать Алину, но, столкнувшись с сопротивлением, придушил ее и утопил. Вскрытие показало: полового контакта не было.

Убийцу задержали в ноябре 2024 года Источник: «СУ СК России по Омской области» / T.me

Токарь по профессии, Олег к моменту встречи с 15-летней девочкой успел оставить кровавый след длиной почти в три десятилетия. В 90-х — срок за тяжкий вред здоровью. В 2004-м — колония за изнасилования. Тогда его жертвами, по предварительным данным, стали восемь несовершеннолетних девочек. Некоторых он намеренно заражал венерическими болезнями.

В 2018-м он вышел. Свобода продлилась меньше года: преступник напал на молодую омичку у озера в Парке Победы. Суд дал срок за причинение вреда здоровью и попытку изнасилования, но через четыре года он вновь оказался на воле. И вновь взялся за старое.

Он признал свою вину Источник: «СУ СК России по Омской области» / T.me

Теперь он в СИЗО. Вину признал, но от показаний отказался. Отец Алины Сергей тогда сказал: подозреваемый убийца просто пытается скинуть ответственность.

«Очень надеюсь, что он не отделается небольшим сроком. Наша семья считает заниженным используемое следствием на данный момент определение преступления как „неквалифицированное убийство“. На основе информации из СМИ нам очевидно, что это преступление задержанный негодяй совершил либо с целью сокрытия попытки изнасилования. Либо, если, как он утверждал, убийство было совершено беспричинно, это подразумевает наличие хулиганского умысла».

Осенью 2024-го отец убитой прошел проверку на полиграфе.

«Результат проверки очевиден, — лаконично отметил Сергей. — Наша семья изначально старалась максимально открыто давать информацию следствию».

Семье пришлось пройти проверку на полиграфе Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Осенью 2025 года уголовное дело забрали из Омска и передали в центральный аппарат Следственного комитета — в Москву. Причины не назвали. Но сам факт такого решения говорит о многом.

«Надеюсь, привлекут к ответственности негодяя»

Следствие продолжается до сих пор, рассказал корреспонденту NGS55.RU отец Алины Сергей. Правоохранители выяснили множество деталей, но Сергей не стал их раскрывать. Он надеется, что история завершится в этом году.

«Продвижение-то есть, я так понимаю, там уже много чего сделано, много расследовано. Я надеюсь, что в этом году уже привлекут к ответственности негодяя».

Уголовное дело рассматривают в Москве Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Сергей не изменил своей принципиальной позиции, которую озвучивал еще год назад. Он настаивает на пожизненном заключении для Олега К. И это требование, подчеркивает он, продиктовано не только личной болью.

«Я считаю, что это мера защиты общества от таких людей. В СМИ я наталкиваюсь на информацию, что такие люди, с похожим андеграундом, совершают преступления против несовершеннолетних, а потом выпускают [из колонии] его. Он опять делает и повторяет это из раза в раз. Получается, единственный способ защитить наше общество от таких людей — это пожизненный срок. Это даже не личная, а, скорее, общественная проблема».

Отец девочки по-прежнему добивается пожизненного срока для убийцы дочери Источник: 12-kanal.ru

О самом страшном — о самой трагедии — отцу по-прежнему сложно говорить. Когда его просят рассказать о пережитом, он отвечает коротко и честно: «Понятно, что тяжело. Я не знаю, как рассказывать об этом. Наверное, нужно пережить самому, чтобы понимать, что это такое».

Алину похоронили 28 июля 2024 года в Москве, рядом с родственниками. Прощание прошло в узком семейном кругу.