Разгорелись пожары, есть раненые: ракеты и дроны атаковали Ростовскую область — всё, что известно

Части пострадавших оказали помощь на месте Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ростовская область подверглась массированной ночной атаке со стороны Украины. Регион попал под удар ракет и беспилотников. Все подробности о разрушениях и пострадавших рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО работали во всех районах области. В результате уничтожены БПЛА и ракеты», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Всего в результате атаки пострадали пять человек. Четверо мужчин получили ранения в Ростове-на-Дону, еще один пострадавший — в Красносулинском районе. Двоих из них доставили в больницу Ростова. Врачи сейчас делают всё возможное. Остальным оказали помощь на месте.

В Ростове-на-Дону осколки повредили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, склады и коммерческие объекты в Советском и Железнодорожном районах. После падения обломков начались пожары, но их быстро потушили.

В Красносулинском районе осколки задели инфраструктуру и административное здание пункта пропуска «Новошахтинск», из-за чего ограничили движение транспорта. В Азовском районе осколки повредили частный дом и административное здание, в Мясниковском — коммерческие объекты.