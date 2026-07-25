НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

2 м/c,

сев.

 749мм 73%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Афиша на выходные
Стрижки для женщин за 40
Здесь был Пушкин
Продадут часть Вознесенских Казарм
Благоустроят парк
Ретрографии Ярославля
Госдума — о новой мобилизации
Что с бензином
Происшествия Атаки БПЛА Разгорелись пожары, есть раненые: ракеты и дроны атаковали Ростовскую область — всё, что известно

Разгорелись пожары, есть раненые: ракеты и дроны атаковали Ростовскую область — всё, что известно

Удары пришлись по жилым домам, движение транспорта ограничили

352
Части пострадавших оказали помощь на месте | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЧасти пострадавших оказали помощь на месте | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Части пострадавших оказали помощь на месте

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Ростовская область подверглась массированной ночной атаке со стороны Украины. Регион попал под удар ракет и беспилотников. Все подробности о разрушениях и пострадавших рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО работали во всех районах области. В результате уничтожены БПЛА и ракеты», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Всего в результате атаки пострадали пять человек. Четверо мужчин получили ранения в Ростове-на-Дону, еще один пострадавший — в Красносулинском районе. Двоих из них доставили в больницу Ростова. Врачи сейчас делают всё возможное. Остальным оказали помощь на месте.

В Ростове-на-Дону осколки повредили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, склады и коммерческие объекты в Советском и Железнодорожном районах. После падения обломков начались пожары, но их быстро потушили.

В Красносулинском районе осколки задели инфраструктуру и административное здание пункта пропуска «Новошахтинск», из-за чего ограничили движение транспорта. В Азовском районе осколки повредили частный дом и административное здание, в Мясниковском — коммерческие объекты.

Губернатор пообещал пострадавшим всю необходимую помощь. Специалисты продолжают уточнять информацию о последствиях.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Юрий Слюсарь Атака беспилотника Ракета Пожар
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Гость
4 часа
А про Екатеринбург - помалкивают
Гость
4 часа
хорошо, что людям быстро оказали помощь
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Рекомендуем