«Зарплата мечты для многих». Как Лепс случайно раскрыл самую главную тайну

Лепс высказался не совсем удачно Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Когда люди, зарабатывающие за один частный корпоратив годовой бюджет небольшого провинциального города, начинают рассуждать о жизни «простых смертных», это позор.

Вот и Григорий Лепс, на днях рассуждая о семьях с доходом 200–300 тыс. рублей в месяц, вероятно, хотел выразить сочувствие. Но получилось иначе: артист показал, насколько далеко часть российской «элиты» оторвалась от реальной жизни большинства граждан. Для миллионов семей 200–300 тысяч рублей не повод для жалости и уж тем более не «нищета», а недостижимая планка, к которой они годами стремятся.

Высказывание Лепса прозвучало в интервью Эмину Агаларову. Сыну, кстати, владельца Crocus Group, который входит в топ богатейших людей страны.

Певец заявил, что большинство российских семей живут именно на 200–300 тысяч и при этом умудряются содержать двоих детей, покупать одежду, обувь и собирать их в школу. При этом он сравнил их с людьми, которые зарабатывают до миллиона долларов в день и всё равно считают, будто им мало. И нам всем, видимо, только остается им сочувствовать. Так случайно Лепс выдал себя и опозорился. Он поет для людей, о жизни которых вообще ничего не знает.

MSK1.RU обратился к специалистам, чтобы они рассказали таким как Лепс, а как живут люди в стране и сколько реально получают.

Семья с доходом 300 тысяч — это не «бедняки»

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова в беседе с MSK1.RU разложила по полочкам реальное положение дел в экономике страны, наглядно показав, на какой далекой и сытой планете обитает господин Лепс.

«Ситуация с высказыванием Лепса подчеркивает различия в восприятии доходов», — говорит Борисова. — «200–300 тысяч рублей — это зарплата мечты для многих семей. Эта зарплата позволяет закрывать базовые потребности, давать детям хорошее образование, отдыхать и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Это уровень, к которому стремится большинство россиян».

При этом динамика зарплат в России слишком сильно отличается по географии и отраслям. Борисова изучила предложения на рекрутинговых порталах — а это и есть реальный показатель, сколько зарабатывают обычные люди.

Поднять зарплаты сразу всем очень сложно

В Санкт-Петербурге, например, наиболее массовый сегмент рынка труда ориентирован на средний доход. Две трети всех открытых вакансий предлагают оплату до 100 тысяч рублей. При этом верхняя планка для большинства высокооплачиваемых позиций ограничивается суммой порядка 160 тысяч.

В Перми ситуация схожа с петербургской — треть вакансий предлагают доход свыше 100 тысяч рублей, а доля предложений со стартовым окладом от 250 тысяч рублей остается незначительной.

В Иркутске, говорит Борисова, доля вакансий с оплатой от 100 тысяч рублей составляет около 30%. В то же время на местном рынке присутствуют единичные высокооплачиваемые предложения с доходом в районе 400 тысяч рублей.

В Мурманске структура рынка выглядит иначе. Доля вакансий с оплатой ниже 100 тысяч рублей здесь существенно меньше, при этом регулярно встречаются предложения с зарплатой в 250 тысяч и даже 400 тысяч, что обусловлено спецификой северных надбавок и спросом на дефицитные кадры.

По словам Борисовой, согласно официальным данным, на карте доходов России четко выделяются два полюса. Лидеры — северные, добывающие регионы и столица: в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Магаданской области, а также в Москве средние начисленные зарплаты варьируются в диапазоне от 149 до 250 тысяч.

Самые скромные показатели (официальные, опять-таки) фиксируются на Кавказе и Юге России. В местных республиках средние зарплаты составляют порядка 47–55 тысяч.

Субъекты Центральной России демонстрируют средние по стране показатели. По словам Борисовой, добиться резкого и, главное, повсеместного (учитывая географические различия) увеличения зарплат крайне сложно из-за разной экономической базы регионов. Как бы об этом не мечтали обычные люди и Лепс с Агаларовым…

Две трети россиян никогда не видели 200 тысяч

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич говорит, что попытки артиста представить свои слова «шуткой» выглядят как запоздалое желание «отмазаться», когда против него поднялась практически вся страна.

Если обратиться к реальным экономическим показателям, то картина распределения доходов в России далека от представлений эстрадных миллионеров.

«У нас есть официальные ориентиры: МРОТ, прожиточный минимум, который сейчас превышает 20 тысяч рублей. Согласно этой статистике, нищих в стране осталось мало — порядка 7–8% населения. Но эта цифра не отражает всей полноты картины», — отмечает Андрей Бунич.

Главная проблема современной России, по мнению экономиста, — существование огромного «класса ограниченного потребления». Это люди, которые формально не считаются нищими, так как получают больше прожиточного минимума. Однако они не могут попасть в средний класс по уровню доходов, сбережений и возможностям.

«По всем объективным критериям к среднему классу у нас можно отнести не более 20-25% населения. Еще около 5% составляют богатые. Остальные 60% с лишним — это граждане, чей доход на человека больше 25 тысяч рублей, но явно меньше 100 тысяч. Если исключить территориальную специфику северных регионов вроде Ямала или Чукотки, то в диапазоне от 50 до 100 тысяч рублей в месяц находится больше половины населения страны», — объясняет экономист.

При пересчете на типичную семью из трех человек получается, что реальный доход большинства граждан едва дотягивает до тех сумм, о которых Лепс говорил с пренебрежением. А если объединить этот «класс ограниченного потребления» с официально бедными, то выясняется, что минимум две трети населения страны относятся к категории малообеспеченных.

По словам Андрея Бунича, эта оценка легко подтверждается и другими методами исследований: например, анализом банковских вкладов. Статистика показывает ровно ту же пропорцию: около двух третей россиян вообще не имеют никаких сбережений и особых вкладов в банках.

«Две трети населения России никогда не слышали и не видели на практике ни 200, ни тем более 300 тысяч рублей дохода. Именно эта огромная часть общества и подняла волну возмущения», — говорит Бунич.

А у звезд кризиса нет?

Музыкальный продюсер Сергей Лавров в беседе с MSK1.RU говорит, что российские поп-звезды, вопреки распространенному у обывателей мнению, с 2022 года не стали зарабатывать сильно меньше.

«То, что всё упало, я сказать не могу. Но и не могу сказать, что звезды стали зарабатывать больше. На мой взгляд, это изменение доходов артистов происходит волнообразно, в зависимости от определенных событий в стране. Где-то что-то изменилось, где-то что-то случилось, а где-то, наоборот, какой-то праздник и, соответственно, все гуляют».

По разным данным, Лепс остается одним из высокооплачиваемых певцов и его гонорар за одно выступление может достигать от 4,5 до 10,5 миллиона рублей.