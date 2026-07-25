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Происшествия Онлайн-трансляция Как Екатеринбург отразил атаку БПЛА — хроника событий с пожара у склада Wildberries

Как Екатеринбург отразил атаку БПЛА — хроника событий с пожара у склада Wildberries

Над парковкой виднелись черные клубы дыма

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Само здание не пострадало | Источник: читатель E1.RUСамо здание не пострадало | Источник: читатель E1.RU

Само здание не пострадало

Источник:

читатель E1.RU

В Екатеринбурге днем 25 июля загорелась парковка у склада Wildberries. После нескольких громких хлопков со стороны склада повалил черный дым.

По словам очевидцев, горели машины — сам склад не пострадал. В пресс-службе маркетплейса ответили E1.RU, что успели провести эвакуацию. Позже выяснилось, что здесь отразили атаку БПЛА.

О происходящем мы рассказывали в режиме онлайн.

Елена Аносова

Всех сотрудников склада успели вовремя эвакуировать, рассказали E1.RU в пресс-службе маркетплейса.

На месте всё еще валит густой черный дым | Источник: читатель E1.RUНа месте всё еще валит густой черный дым | Источник: читатель E1.RU

На месте всё еще валит густой черный дым

Источник:

читатель E1.RU

Елена Аносова

Эвакуировали людей и с соседнего склада «СпортМастера», сообщают читатели E1.RU.

Елена Аносова

Пожар у склада видно из микрорайона Солнечного. Хлопки и дым напугали местных жителей.

Отметим, что само здание склада целое, пожар начался на площади рядом с ним.

В пресс-службе МЧС пожар пока не прокомментировали | Источник: читательница E1.RUВ пресс-службе МЧС пожар пока не прокомментировали | Источник: читательница E1.RU

В пресс-службе МЧС пожар пока не прокомментировали

Источник:

читательница E1.RU

Елена Аносова

Показываем несколько кадров с места ЧП от читателей E1.RU. Информации о пострадавших пока не поступало.

Всех сотрудников эвакуировали | Источник: читатель E1.RUВсех сотрудников эвакуировали | Источник: читатель E1.RU

Всех сотрудников эвакуировали

Источник:

читатель E1.RU

Сам склад не горит | Источник: читатель E1.RUСам склад не горит | Источник: читатель E1.RU

Сам склад не горит

Источник:

читатель E1.RU

Елена Аносова

Еще одно видео с места пожара. Эвакуированные сотрудники вышли на улицу и пока ждут дальнейших распоряжений.

Источник:

читатель E1.RU

Елена Аносова

Дым пока не слабеет. Кадрами пожара делятся читатели из Солнечного.

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник:

читатель E1.RU

Это вид со стороны Полевского тракта.

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник:

читатель E1.RU

Здесь — с улицы Московской.

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник:

читатель E1.RU

Информации о пострадавших пока не поступало.

Елена Аносова

Еще один кадр — из Арамиля.

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник:

читатель E1.RU

Елена Аносова

Показываем подборку кадров от читателей E1.RU. Перед тем как пошел дым, в ближайших районах города были слышны хлопки. Например, в Солнечном и на Елизавете.

В МЧС по Свердловской области пока не прокомментировали информацию.

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
+1
Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Елена Аносова

По словам читателей E1.RU, пожар начался возле одного из КПП. Всех сотрудников сразу же вывели на улицу.

Елена Аносова

По словам читательницы E1.RU, сейчас дым у склада уже не идет, но пожар еще полностью не потушили. В основном огонь затронул припаркованные машины сотрудников.

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник:

читатель E1.RU

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник:

читатель E1.RU

Валерия Чёрная

«Преступный киевский режим совершил попытку атаки по гражданскому объекту в пригороде Екатеринбурга. В результате падения обломков произошло возгорание на прилегающей территории. К счастью, пострадавших нет.

Призываю жителей Урала не публиковать кадры последствий атак беспилотников. Каждое такое видео или фото — это информация, которая может быть использована против России. Если вы стали очевидцем пролета дрона или его падения, не снимайте и не публикуйте видео. А лучше позвоните по номеру 112.

В пяти регионах Уральского федерального округа введен режим «Беспилотная опасность». Прошу всех сохранять спокойствие!» — написал в своем телеграм-канале полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Елена Аносова

Отразили атаку БПЛА

В Екатеринбурге отразили атаку беспилотников на одно из предприятий Чкаловского района. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга. Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет», — сообщил Денис Паслер.

Пожар локализован, угрозы распространения огня нет. Сейчас идет ликвидация последствий.

Елена Аносова

Сотрудники склада всё еще находятся на улице и ждут, когда можно будет забрать свои вещи. Люди делятся друг с другом водой, смотрят на место, где произошел пожар.

Источник: Кирилл Кушнов / E1.RUИсточник: Кирилл Кушнов / E1.RU
Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Источник: Кирилл Кушнов / E1.RUИсточник: Кирилл Кушнов / E1.RU
Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Елена Аносова

Склад временно закрыт

В компании Wildberries снова прокомментировали ЧП:

«Логистический комплекс компании в Екатеринбурге не пострадал. На объекте была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. В настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена. В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме».

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Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
Пожар Wildberries Склад ЧП Солнечный
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