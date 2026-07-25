Как Екатеринбург отразил атаку БПЛА — хроника событий с пожара у склада Wildberries

В Екатеринбурге днем 25 июля загорелась парковка у склада Wildberries. После нескольких громких хлопков со стороны склада повалил черный дым.
По словам очевидцев, горели машины — сам склад не пострадал. В пресс-службе маркетплейса ответили E1.RU, что успели провести эвакуацию. Позже выяснилось, что здесь отразили атаку БПЛА.
О происходящем мы рассказывали в режиме онлайн.
Всех сотрудников склада успели вовремя эвакуировать, рассказали E1.RU в пресс-службе маркетплейса.
Эвакуировали людей и с соседнего склада «СпортМастера», сообщают читатели E1.RU.
Пожар у склада видно из микрорайона Солнечного. Хлопки и дым напугали местных жителей.
Отметим, что само здание склада целое, пожар начался на площади рядом с ним.
Показываем несколько кадров с места ЧП от читателей E1.RU. Информации о пострадавших пока не поступало.
Еще одно видео с места пожара. Эвакуированные сотрудники вышли на улицу и пока ждут дальнейших распоряжений.
Дым пока не слабеет. Кадрами пожара делятся читатели из Солнечного.
Это вид со стороны Полевского тракта.
Здесь — с улицы Московской.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Еще один кадр — из Арамиля.
Показываем подборку кадров от читателей E1.RU. Перед тем как пошел дым, в ближайших районах города были слышны хлопки. Например, в Солнечном и на Елизавете.
В МЧС по Свердловской области пока не прокомментировали информацию.
По словам читателей E1.RU, пожар начался возле одного из КПП. Всех сотрудников сразу же вывели на улицу.
По словам читательницы E1.RU, сейчас дым у склада уже не идет, но пожар еще полностью не потушили. В основном огонь затронул припаркованные машины сотрудников.
«Преступный киевский режим совершил попытку атаки по гражданскому объекту в пригороде Екатеринбурга. В результате падения обломков произошло возгорание на прилегающей территории. К счастью, пострадавших нет.
Призываю жителей Урала не публиковать кадры последствий атак беспилотников. Каждое такое видео или фото — это информация, которая может быть использована против России. Если вы стали очевидцем пролета дрона или его падения, не снимайте и не публикуйте видео. А лучше позвоните по номеру 112.
В пяти регионах Уральского федерального округа введен режим «Беспилотная опасность». Прошу всех сохранять спокойствие!» — написал в своем телеграм-канале полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.
Отразили атаку БПЛА
В Екатеринбурге отразили атаку беспилотников на одно из предприятий Чкаловского района. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга. Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет», — сообщил Денис Паслер.
Пожар локализован, угрозы распространения огня нет. Сейчас идет ликвидация последствий.
Сотрудники склада всё еще находятся на улице и ждут, когда можно будет забрать свои вещи. Люди делятся друг с другом водой, смотрят на место, где произошел пожар.
Склад временно закрыт
В компании Wildberries снова прокомментировали ЧП:
«Логистический комплекс компании в Екатеринбурге не пострадал. На объекте была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. В настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена. В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме».