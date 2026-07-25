Как Екатеринбург отразил атаку БПЛА — хроника событий с пожара у склада Wildberries

Само здание не пострадало

В Екатеринбурге днем 25 июля загорелась парковка у склада Wildberries. После нескольких громких хлопков со стороны склада повалил черный дым.

По словам очевидцев, горели машины — сам склад не пострадал. В пресс-службе маркетплейса ответили E1.RU, что успели провести эвакуацию. Позже выяснилось, что здесь отразили атаку БПЛА.

О происходящем мы рассказывали в режиме онлайн.