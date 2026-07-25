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Происшествия Большой пожар разгорелся на юго-востоке Москвы, его тушат вертолетами — видео

Большой пожар разгорелся на юго-востоке Москвы, его тушат вертолетами — видео

Полыхает огромный ангар с мастерскими и магазинами

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Авиация сбрасывает воду на пожар | Источник: Осторожно, Москва / Telegram, Москва Live / TelegramАвиация сбрасывает воду на пожар | Источник: Осторожно, Москва / Telegram, Москва Live / Telegram

Авиация сбрасывает воду на пожар

Источник:

Осторожно, Москва / Telegram, Москва Live / Telegram

В ночь на 25 июля на юго-востоке Москвы загорелся ангар. Площадь пожара выросла до 3000 квадратных метров, на место тушения направили вертолеты. Собрали фото и видео с места ЧП.

Точный адрес пожара — Автомобильный проезд, дом 10, строение 14. В здании расположены магазины, мастерские, склады и автосервисы. Всего — три десятка разных организаций.

«Площадь пожара растет, в настоящий момент — более 3 тысяч кв. м», — сказал источник МЧС в ТАСС.

МЧС Москвы показало видео тушения пожара

Источник:

МЧС Москвы / MAX

Жители близлежащих районов жалуются на запах гари

Источник:

Москва Live / Telegram

В небо поднимается густой столб дыма

Источник:

Москва 24/7 / Telegram

Место пожара на карте города | Источник: «Яндекс Карты»Место пожара на карте города | Источник: «Яндекс Карты»

Место пожара на карте города

Источник:

«Яндекс Карты»

На место направили пожарные вертолеты. Очевидцы сняли, как один летит над Коломенским. Также, по словам наблюдающих за ЧП, на месте работают более 30 пожарных.

«Сведений о пострадавших не поступало», — ранее сообщали в МЧС.

Пожарный вертолет летит через Коломенское

Источник:

читатель MSK1.RU

Москвичу удалось снять пожар вблизи

Источник:

Осторожно, Москва / Telegram

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Сигнал о возгорании поступил в 00:35 (мск).

Обновлено в 05:04 (мск): Пожар на площади 3 тысяч кв. метров локализован. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Принятыми мерами пожар локализован на площади 3000 кв. м. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — говорится в сообщении министерства в MAX.

Пожар снимают на фото и видео | Источник: «Осторожно, Москва» / TelegramПожар снимают на фото и видео | Источник: «Осторожно, Москва» / Telegram

Пожар снимают на фото и видео

Источник:

«Осторожно, Москва» / Telegram

Пожарных машин так много, что им бывает сложно разъехаться

Источник:

читатель MSK1.RU

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Василина БерезкинаВасилина Березкина
Василина Березкина
Корреспондент
Пожар Ангар МЧС
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Комментарии
14
Гость
37 минут
А что разве это от БПЛА, в новости написано что пожар по неустановленным причинам. Представляете, такое тоже бывает
Гость
5 часов
Во сне уже беспилотники всех мастей снятся.:))
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Гость
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