Умер режиссер культовой комедии «Маска» Чак Рассел — вы знаете его и по другим кассовым фильмам

Рассел запомнился зрителям не только комедией, но и триллерами, ужасами и боевиками Источник: tmz.com

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Чак Рассел, известный по культовому фильму «Маска», скончался. Об этом сообщил сайт TMZ.

«Чак Рассел скончался в своем доме в окрестностях Сан-Диего. Причина смерти пока не установлена. Семья режиссера уже вылетела в Калифорнию, чтобы выяснить обстоятельства случившегося», — написало издание.

Жена режиссера обнаружила его без сознания и вызвала службу спасения. Однако прибывшие на место пожарные и медики не смогли вернуть его к жизни.

После окончания Иллинойсского университета Рассел сделал успешную карьеру в кино как режиссер, сценарист и продюсер. Его дебютом в качестве режиссера стал фильм «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (1987), а уже через год он создал культовый фильм ужасов «Капля» (1988), где выступил и как сценарист.

После фильма «Маска» с Джимом Керри в главной роли Рассел сотрудничал со студией Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic. Он участвовал в разработке передовых цифровых технологий, которые впервые объединили игру живых актеров с инновационными визуальными эффектами. Эта работа принесла ему номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

В 2016 году он снял боевик «Ярость» (I Am Wrath) с Джоном Траволтой в главной роли. Также он работал над фильмом «Райский город» (Paradise City) — картиной, в которой снялся Брюс Уиллис.

Помимо этого, в списке работ режиссера такие фильмы, как «Стиратель» (1996 г.) с Арнольдом Шварценеггером и «Царь скорпионов» (2002 г.), где свою первую главную роль сыграл Дуэйн Скала Джонсон. Последней кинолентой Рассела стал ремейк фильма 1986 года «Доска дьявола» (Witchboard). У него остались жена, с которой они прожили вместе 19 лет, и трое детей.