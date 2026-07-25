НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

2 м/c,

сев.

 749мм 73%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Афиша на выходные
Стрижки для женщин за 40
Здесь был Пушкин
Продадут часть Вознесенских Казарм
Благоустроят парк
Ретрографии Ярославля
Госдума — о новой мобилизации
Что с бензином
Культура Умер режиссер культовой комедии «Маска» Чак Рассел — вы знаете его и по другим кассовым фильмам

Умер режиссер культовой комедии «Маска» Чак Рассел — вы знаете его и по другим кассовым фильмам

Ему было 74 года

212
Рассел запомнился зрителям не только комедией, но и триллерами, ужасами и боевиками | Источник: tmz.comРассел запомнился зрителям не только комедией, но и триллерами, ужасами и боевиками | Источник: tmz.com

Рассел запомнился зрителям не только комедией, но и триллерами, ужасами и боевиками

Источник:

tmz.com

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Чак Рассел, известный по культовому фильму «Маска», скончался. Об этом сообщил сайт TMZ.

«Чак Рассел скончался в своем доме в окрестностях Сан-Диего. Причина смерти пока не установлена. Семья режиссера уже вылетела в Калифорнию, чтобы выяснить обстоятельства случившегося», — написало издание.

Жена режиссера обнаружила его без сознания и вызвала службу спасения. Однако прибывшие на место пожарные и медики не смогли вернуть его к жизни.

После окончания Иллинойсского университета Рассел сделал успешную карьеру в кино как режиссер, сценарист и продюсер. Его дебютом в качестве режиссера стал фильм «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (1987), а уже через год он создал культовый фильм ужасов «Капля» (1988), где выступил и как сценарист.

После фильма «Маска» с Джимом Керри в главной роли Рассел сотрудничал со студией Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic. Он участвовал в разработке передовых цифровых технологий, которые впервые объединили игру живых актеров с инновационными визуальными эффектами. Эта работа принесла ему номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

В 2016 году он снял боевик «Ярость» (I Am Wrath) с Джоном Траволтой в главной роли. Также он работал над фильмом «Райский город» (Paradise City) — картиной, в которой снялся Брюс Уиллис.

Помимо этого, в списке работ режиссера такие фильмы, как «Стиратель» (1996 г.) с Арнольдом Шварценеггером и «Царь скорпионов» (2002 г.), где свою первую главную роль сыграл Дуэйн Скала Джонсон. Последней кинолентой Рассела стал ремейк фильма 1986 года «Доска дьявола» (Witchboard). У него остались жена, с которой они прожили вместе 19 лет, и трое детей.

Недавно из жизни ушел британский актер Майкл Бирн, известный по ролям в фильмах о Гарри Поттере, Индиане Джонсе, Джеймсе Бонде, умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила газета The Guardian.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Режиссер Смерть Маска Кино
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
5 часов
Маска просто шедевр кино. Для любых возрастов. Порода собак по всему миру, Джек-Рассел терьер, стала модной после этого фильма. Образ песика Майлу сыграла свою роль просто блестяще.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Рекомендуем