НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

зап.

 741мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 72,45
EUR 83,80
Отменят два троллейбуса
Пожар на хранилище топлива
Советы по стройке от Цифрового бати
Последствия «черного дождя». Онлайн
Как следить за своим самочувствием
Чем опасен «нефтяной дождь»
Что будет с рыбой после черного дождя
Где дешевле учиться
Афиша на неделю
Происшествия Прошел «черный дождь» Подробности «Эти остатки — обычная сажа»: власти прокомментировали «черные дожди» в Ярославской области

«Эти остатки — обычная сажа»: власти прокомментировали «черные дожди» в Ярославской области

Опасны ли они

140
«Черные дожди» выпали в Ярославской области | Источник: читательница 76.RU«Черные дожди» выпали в Ярославской области | Источник: читательница 76.RU

«Черные дожди» выпали в Ярославской области

Источник:

читательница 76.RU

Осадки, выпавшие в Рыбинском округе после атаки БПЛА, не представляют опасности для растений и сельского хозяйства. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области вечером 15 июня 2026 года.

«По данным специалистов, эти остатки — обычная сажа, и она неопасна для растений и сельского хозяйства. Такая же образуется во время лесных пожаров», — добавили региональные власти.

Сейчас на месте работают сотрудники профильных министерств, Роспотребнадзора и МЧС. Замеры воздуха в ближайшей жилой зоне не выявили превышения гигиенических нормативов.

Специалисты министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области взяли пробы воды в Волковском ручье. Власти сообщают, что результаты будут в ближайшее время.

Для предотвращения распространения загрязнения в Рыбинское водохранилище и на реке Волготне установлены боновые заграждения | Источник: администрация Рыбинского муниципального округа / vk.comДля предотвращения распространения загрязнения в Рыбинское водохранилище и на реке Волготне установлены боновые заграждения | Источник: администрация Рыбинского муниципального округа / vk.com

Для предотвращения распространения загрязнения в Рыбинское водохранилище и на реке Волготне установлены боновые заграждения

Источник:

администрация Рыбинского муниципального округа / vk.com

По данным правительства Ярославской области, аналогичные осадки зафиксированы в Некоузском и Мышкинском округах. Мы отметили на карте места, где выпали «черные дожди».

Всю информацию о ЧП в Ярославской области публикуем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Нефтяной дождь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Это просто маркетплейс мужиков»: как журналистка искала любовь в приложении для знакомств, но удалила профиль
Василина Березкина
Мнение
Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу
Евгения Горина
Преподаватель и мама двоих детей
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Везде голяк или зарплата 30 тысяч»: нефтяник с престижным образованием не может найти работу и готова идти в сварщики
Мария Газимова
Девушку с 2 высшими образованиями не берут на работу
Рекомендуем