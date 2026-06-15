«Эти остатки — обычная сажа»: власти прокомментировали «черные дожди» в Ярославской области

«Черные дожди» выпали в Ярославской области Источник: читательница 76.RU

Осадки, выпавшие в Рыбинском округе после атаки БПЛА, не представляют опасности для растений и сельского хозяйства. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области вечером 15 июня 2026 года.

«По данным специалистов, эти остатки — обычная сажа, и она неопасна для растений и сельского хозяйства. Такая же образуется во время лесных пожаров», — добавили региональные власти.

Сейчас на месте работают сотрудники профильных министерств, Роспотребнадзора и МЧС. Замеры воздуха в ближайшей жилой зоне не выявили превышения гигиенических нормативов.

Специалисты министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области взяли пробы воды в Волковском ручье. Власти сообщают, что результаты будут в ближайшее время.

Для предотвращения распространения загрязнения в Рыбинское водохранилище и на реке Волготне установлены боновые заграждения Источник: администрация Рыбинского муниципального округа / vk.com

По данным правительства Ярославской области, аналогичные осадки зафиксированы в Некоузском и Мышкинском округах. Мы отметили на карте места, где выпали «черные дожди».