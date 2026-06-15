Где прошел «нефтяной» дождь в Ярославской области — карта осадков

Жители Ярославской области вторые сутки закидывают властей вопросами о том, насколько безопасна обстановка в районах, где 14 июня прошли «нефтяные» дожди.
Черные осадки покрыли масляными пятнами реки, дома, растения, а главное — урожаи в деревнях и СНТ четырех округов: Рыбинского, Брейтовского, Некоузского и Мышкинского.
Пока мы ждем от властей результатов проб воды и почвы (замеры делались в деревне Волково в 20 км от Рыбинска), собрали на карту названия населенных пунктов, где прошли черные дожди.
Всю информацию о ЧП в Ярославской области публикуем в онлайн-трансляции.