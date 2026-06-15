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Экология Прошел «мазутный дождь» Где прошел «нефтяной» дождь в Ярославской области — карта осадков

Где прошел «нефтяной» дождь в Ярославской области — карта осадков

Нанесли адреса, о которых сообщали жители

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Урожай покрыт черными точками, а некоторые реки&nbsp;— масляными пятнами | Источник: Татьяна Кулакова / vk.com, читатель 76.RU Урожай покрыт черными точками, а некоторые реки&nbsp;— масляными пятнами | Источник: Татьяна Кулакова / vk.com, читатель 76.RU

Урожай покрыт черными точками, а некоторые реки — масляными пятнами

Источник:

Татьяна Кулакова / vk.com, читатель 76.RU

Жители Ярославской области вторые сутки закидывают властей вопросами о том, насколько безопасна обстановка в районах, где 14 июня прошли «нефтяные» дожди.

Черные осадки покрыли масляными пятнами реки, дома, растения, а главное — урожаи в деревнях и СНТ четырех округов: Рыбинского, Брейтовского, Некоузского и Мышкинского.

Пока мы ждем от властей результатов проб воды и почвы (замеры делались в деревне Волково в 20 км от Рыбинска), собрали на карту названия населенных пунктов, где прошли черные дожди.

Населенные пункты, жители которых сообщали о черных осадках

Источник:

Yandex / map

Всю информацию о ЧП в Ярославской области публикуем в онлайн-трансляции.

Ваш участок пострадал от черных осадков? Пришлите в редакцию фото и видео с указанием адреса.

Звоните8-905-645-9232
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Анна Ёлкина
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Нефтяной дождь Карта осадков Ярославская область ЧП
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Комментарии
5
Гость
23 минуты
надо было было так, чтобы эти осадки валились на Правительство Ярославской области и самих чиновников, чтобы понимали объем ущерба а не строчить sms и давать комментарии! Боюсь представить, сколько осадков выпадет если НПЗ вздрогнет?
Гость
1 час
Опять байки травят
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Гость
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