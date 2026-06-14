На реке в Ярославской области установили боновые ограждения из-за черного дождя

В Рыбинском районе растянули боновые ограждения Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.com, читательница 76.RU Анастасия

Вечером 14 июня в районе деревни Волково в Рыбинском округе Ярославской области растянули боновые ограждения на реке Волготня (известной в народе как Волковский ручей. — Прим. Ред.).

«Определены задачи и виды неотложных работ, организован забор воды, воздуха, почвы. ГБУ „ПСС ЯО“ приступила к установке заграждающих боновых препятствий», — прокомментировали власти.

Боновые заграждения — плавучие заграждения, которые устанавливают для ограничения распространения чего-либо по поверхности воды.

Выездная группа проверила деревню и прилегающую береговую линию реки.

Жители деревни Волково и расположенных вблизи нее СНТ первыми забили тревогу после черного дождя, который прошел в Ярославской области утром. В этой местности последствия зафиксировали на десятках участков: черная пленка появилась на грядках, домах и урожае.

Кроме того, гигантское пятно появилось на реке у пирса. Еще 13 июня здесь отдыхали десятки семей с детьми.

По словам жителей Рыбинска, на реке Волготня появилось черное пятно Источник: Читательница 76.RU Анастасия