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Экология Прошел «мазутный дождь» На реке в Ярославской области установили боновые ограждения из-за черного дождя

На реке в Ярославской области установили боновые ограждения из-за черного дождя

Об этом сообщили местные власти

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В Рыбинском районе растянули боновые ограждения | Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.com, читательница 76.RU АнастасияВ Рыбинском районе растянули боновые ограждения | Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.com, читательница 76.RU Анастасия

В Рыбинском районе растянули боновые ограждения

Источник:

Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.com, читательница 76.RU Анастасия

Вечером 14 июня в районе деревни Волково в Рыбинском округе Ярославской области растянули боновые ограждения на реке Волготня (известной в народе как Волковский ручей. — Прим. Ред.).

«Определены задачи и виды неотложных работ, организован забор воды, воздуха, почвы. ГБУ „ПСС ЯО“ приступила к установке заграждающих боновых препятствий», — прокомментировали власти.

Боновые заграждения — плавучие заграждения, которые устанавливают для ограничения распространения чего-либо по поверхности воды.

Выездная группа проверила деревню и прилегающую береговую линию реки.

Инспекторы проверили Рыбинское водохранилище | Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.comИнспекторы проверили Рыбинское водохранилище | Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.com
Черные пятна покрыли реку Волготню | Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.comЧерные пятна покрыли реку Волготню | Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.com
В деревне прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Рыбинского муниципального округа при участии заместителя председателя Правительства Ярославской области | Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.comВ деревне прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Рыбинского муниципального округа при участии заместителя председателя Правительства Ярославской области | Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.com

Жители деревни Волково и расположенных вблизи нее СНТ первыми забили тревогу после черного дождя, который прошел в Ярославской области утром. В этой местности последствия зафиксировали на десятках участков: черная пленка появилась на грядках, домах и урожае.

Кроме того, гигантское пятно появилось на реке у пирса. Еще 13 июня здесь отдыхали десятки семей с детьми.

По словам жителей Рыбинска, на реке Волготня появилось черное пятно

Источник:

Читательница 76.RU Анастасия

Последствия черного дождя публикуем в нашем онлайн-репортаже. Ранее мы также рассказывали, чем опасны такие осадки для людей, животных и растений.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Мазутное пятно Нефтяной дождь Рыбинский район
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Комментарии
3
Гость
1 час
Всё угробили ради чего!???
Гость
1 час
Ну боновые ограждения установили. А дальше? Когда и как убирать будут пленку?
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Гость
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