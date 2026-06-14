В еще одном районе Ярославской области прошел «черный дождь» — кадры

В еще одном районе Ярославской области заметили «черный дождь» Источник: читатели 76.RU

«Черный дождь» добрался до Мышкинского округа Ярославской области. Кадры прислали читатели 76.RU из села Флоровское 14 июня. По их словам, темные капли падали с неба в период с шести до девяти утра.

«Все в мазуте и плохо отмывается», — поделилась читательница 76.RU Галина.

Село Флоровское Мышкинского округа располагается в 40 километрах от Рыбинска.

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Ранее об аналогичных последствиях сообщали жители Рыбинска и ближайших СНТ «Импульс», «Полиграфист», деревне Волково по дороге на Пошехонье. По словам местных жителей, гигантское черное пятно появилось на реке Волготня (в народе известной как Волковский ручей. — Прим. Ред.), впадающей в Рыбинское водохранилище.

По словам местных жителей, черные капли и разводы остались на домах, машинах и теплицах, все растения на участках — в темном налете и каплях.