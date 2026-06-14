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Экология В еще одном районе Ярославской области прошел «черный дождь» — кадры

В еще одном районе Ярославской области прошел «черный дождь» — кадры

Ранее об аналогичных проблемах сообщали жители Рыбинска

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В еще одном районе Ярославской области заметили «черный дождь» | Источник: читатели 76.RUВ еще одном районе Ярославской области заметили «черный дождь» | Источник: читатели 76.RU

В еще одном районе Ярославской области заметили «черный дождь»

Источник:

читатели 76.RU

«Черный дождь» добрался до Мышкинского округа Ярославской области. Кадры прислали читатели 76.RU из села Флоровское 14 июня. По их словам, темные капли падали с неба в период с шести до девяти утра.

«Все в мазуте и плохо отмывается», — поделилась читательница 76.RU Галина.

Село Флоровское Мышкинского округа располагается в 40 километрах от Рыбинска.

«Черный дождь» начался ранним утром 14 июня | Источник: читатели 76.RU«Черный дождь» начался ранним утром 14 июня | Источник: читатели 76.RU
В Мышкинском округе последствия оказались слабее | Источник: читатели 76.RUВ Мышкинском округе последствия оказались слабее | Источник: читатели 76.RU
Однако черный лужи все же накопились | Источник: читатели 76.RUОднако черный лужи все же накопились | Источник: читатели 76.RU
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Вода окрасилась в черный | Источник: читатели 76.RUВода окрасилась в черный | Источник: читатели 76.RU
Дождь закончился к 9 утра 14 июня | Источник: читатели 76.RUДождь закончился к 9 утра 14 июня | Источник: читатели 76.RU

Ранее об аналогичных последствиях сообщали жители Рыбинска и ближайших СНТ «Импульс», «Полиграфист», деревне Волково по дороге на Пошехонье. По словам местных жителей, гигантское черное пятно появилось на реке Волготня (в народе известной как Волковский ручей. — Прим. Ред.), впадающей в Рыбинское водохранилище.

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По словам местных жителей, черные капли и разводы остались на домах, машинах и теплицах, все растения на участках — в темном налете и каплях.

Редакция портала 76.RU направила запросы в Росприроднадзор, Роспотребнадзор по Ярославской области и региональное правительство с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ опубликуем.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Мазутное пятно Дождь Загрязнение земли Мышкин
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Комментарии
1
Гость
5 минут
Ну после такого дождя жди хороший урожай? а ещё есть кислотные дожди после ядерного хлопка?
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Гость
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