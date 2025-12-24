Больше, чем в два раза: ярославские власти сообщили о росте тарифа на вывоз мусора до 2032 года

В Ярославской области прогнозируют рост тарифов на вывоз мусора Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославские власти сообщили о росте тарифа на вывоз мусора до 2032 года. Информацию об этом озвучила и. о. министра природопользования и лесного хозяйства региона Наталья Беляева на заседании комитета Ярославской областной Думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике 23 декабря.

Цифры она привела в связи с решением о заключении концессионного соглашения по модернизации сферы обращения с отходами в регионе. В рамках работы предполагается изменение территориальной схемы обращения с ТКО, модернизация полигона «Скоково» и строительство нового мусоросортировочного завода с комплексом по утилизации.

По расчетам властей, тариф для населения на вывоз мусора с 2026 по 2031 год ежегодно будет расти на 15%. В 2032 году ожидается увеличение на 5,9%. В итоге, учитывая, что сейчас тарифы на вывоз ТКО составляют 132,4 рубля на человека в многоквартирных домах и 135,17 — в частных домах, в 2032 его размер суммарно увеличится на 193,9 рубля по сравнению с действующим.

«Ежегодная сумма роста тарифа для населения составит от 20 до 40 рублей. После 2031 года происходит резкое снижение темпов роста тарифа, что приостановит рост тарифа в дальнейшем», — добавила Наталья Беляева.

Однако министр тарифного регулирования Ярославской области Мария Сачкова, отметила, что все-таки сейчас расчеты условны, а конкретные цифры сказать сложно.

«В тарифе регионального оператора около 70% стоимости занимает транспортирование. Сейчас коллеги разрабатывают новую территориальную схему обращения с отходами. Оттуда можно будет взять конкретные цифры и сделать более точные расчеты. Кроме того, 2026 год — последний год работы „Хартии“, в 2027 году к нам заходит новый региональный оператор. Будут определенные расчеты его затрат. Всё, что мы сейчас можем предполагать, исходит из действующего тарифа „Хартии“ — такое прогнозирование не совсем точное. Но индекс платы граждан, который утверждается ежегодно на уровне федерации, для населения в любом случае не будет превышен», — прокомментировала она.