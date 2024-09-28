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Экология Из-за едкого запаха в Ярославле могут ввести режим ЧС

Из-за едкого запаха в Ярославле могут ввести режим ЧС

Власти обсудили проблему, на которую уже несколько лет жалуются жители Фрунзенского райна

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11 комментариев

Из-за едкого запаха в Ярославле могут ввести режим ЧС

Из-за едкого запаха во Фрунзенском районе Ярославля могут ввести режим ЧС. Об этом сообщили в мэрии города 28 сентября после обсуждения проблемы на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

— О запахах сообщают проживающие в районе ярославцы. Специалисты профильных областных структур проводили многочисленные проверки — по их результатам выявлены нарушения требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека и охраны окружающей среды, имеющие формальный характер и не создающие угрозу причинения вреда здоровью и жизни. Судебные инстанции не нашли оснований для приостановления деятельности предприятий, — отметили в мэрии.

Сейчас специалистам из Роспотребнадзора и Министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области поручено предоставить заключения о влиянии на жизнь и здоровье людей тех факторов, о которых говорится в обращениях граждан. Эта работа должна быть выполнена до 10 октября.

— Если опасность будет установлена, это станет основанием для введения ЧС и принятия мер по остановке деятельности виновников обстоятельств, — добавили в мэрии.

Также по решению правительства Ярославской области во Фрунзенском районе в срок до 1 декабря установят стационарный пост с автоматическим отбором и анализом специфических загрязняющих веществ, присущих выбросам рассматриваемых предприятий.

Напомним, жители Фрунзенского района на протяжении последних лет постоянно жалуются на жуткую вонь, окутывающую территорию. По мнению людей, источниками неприятного запаха могут быть два предприятия — ООО «Регион-Склад», которое занимается пропаркой вагоной из-под нефтепродуктов, и нефтебаза «Спецторг Плюс».

В 2022 году в воздухе во Фрунзенском районе было отмечено превышение опасных веществ. С учетом направления ветра было определено, что источником загрязнения являлось предприятие «Спецторг Плюс». Этот объект относится к объектам федерального экологического надзора, поэтому информация была направлена правительством региона в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

В 2023 году прокуратура установила, что ООО «Регион-Склад» не соблюдает периодичность проведения лабораторных исследований в границах санитарно-защитной зоны и за ее пределами, не организовал места накопления отходов производства и потребления. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе и на источниках загрязнения. Компанию оштрафовали.

Жители мечтают, чтобы предприятия, являющиеся источником вони, закрыли.

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Комментарии
11
Гость
1 час
по всей земле русской можно вводить
Гость
1 час
Режим ЧС, это конечно здорово, но что дальше?🤔
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