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Происшествия Появилась новая версия пропажи Усольцевых: где они могут находиться

Появилась новая версия пропажи Усольцевых: где они могут находиться

Опытный турист рассказал о местности, где ищут семью

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Об отправившейся в лес семье нет никакой информации с осени прошлого года | Источник: Ирина Усольцева / Vk.comОб отправившейся в лес семье нет никакой информации с осени прошлого года | Источник: Ирина Усольцева / Vk.com

Об отправившейся в лес семье нет никакой информации с осени прошлого года

Источник:

Ирина Усольцева / Vk.com

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых — Ирины, Сергея и их дочери, которые пропали в конце сентября 2025 года. Место, где исчезла семья, отличается крайне сложным рельефом. В связи с этим возникла новая версия причины пропажи Усольцевых.

О трудностях местности рассказал опытный турист Алексей Кулеш. По его словам, идти без тропы там почти невозможно, так как путь преграждают огромные сиенитовые глыбы, покрытые толстым слоем мха. Даже в сухую погоду мох очень скользкий, а между глыбами — глубокие ниши и провалы.

Кулеш предположил, что Усольцевы могли спуститься в одну из расщелин, чтобы укрыться от непогоды, а потом не сумели выбраться, например, из‑за травмы или по другой причине, которая лишила их возможности двигаться.

Турист также отметил, что в этой местности легко заблудиться из‑за сложного рельефа. При этом здесь работает сотовая связь и даже мобильный интернет на скорости 4G, рассказал Кулеш в беседе с aif.ru.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка у поселка Кутурчин. Связь с ними оборвалась. Волонтеры и спасатели пытались отыскать семью. Недавно поиски завершили, потому что они не дали результата.

Первоначально следователи рассматривали разные гипотезы: побег Усольцевых в тайгу, нападение на них маньяка либо диких животных. Однако основной версией остается несчастный случай. Подробности этой истории мы рассказываем в отдельном сюжете.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Дедуся может там прятаться, если сбежит
Гость
1 час
Сколько можно мусолить.
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Гость
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