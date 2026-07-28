Появилась новая версия пропажи Усольцевых: где они могут находиться

Об отправившейся в лес семье нет никакой информации с осени прошлого года Источник: Ирина Усольцева / Vk.com

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых — Ирины, Сергея и их дочери, которые пропали в конце сентября 2025 года. Место, где исчезла семья, отличается крайне сложным рельефом. В связи с этим возникла новая версия причины пропажи Усольцевых.

О трудностях местности рассказал опытный турист Алексей Кулеш. По его словам, идти без тропы там почти невозможно, так как путь преграждают огромные сиенитовые глыбы, покрытые толстым слоем мха. Даже в сухую погоду мох очень скользкий, а между глыбами — глубокие ниши и провалы.

Кулеш предположил, что Усольцевы могли спуститься в одну из расщелин, чтобы укрыться от непогоды, а потом не сумели выбраться, например, из‑за травмы или по другой причине, которая лишила их возможности двигаться.

Турист также отметил, что в этой местности легко заблудиться из‑за сложного рельефа. При этом здесь работает сотовая связь и даже мобильный интернет на скорости 4G, рассказал Кулеш в беседе с aif.ru.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка у поселка Кутурчин. Связь с ними оборвалась. Волонтеры и спасатели пытались отыскать семью. Недавно поиски завершили, потому что они не дали результата.