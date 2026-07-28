«Для вас — я убил обычного человека. Для меня — любимого». Как больная страсть заставила парня год возить за собой в чемодане труп невесты

Рассказываем печальную историю большой, но странной любви Источник: Серафима Пантыкина / MSK1.RU

«Я сейчас в 708-м номере… Коровин Дмитрий Владимирович угрожал жизни. Я очень сильно кричала. Почему никто не пришел? Потому что, если б убили, пришлось вам за это ответственность нести. Вы же понимаете это? Вот посмотрите… Коровин Дмитрий Владимирович. Если вдруг, на случай меня реально убьют, он оформлен на этот номер. Если меня убьют…»

И убили.

В 2021 году с Греттой Ведлер расправился именно тот, о ком она предупреждала сотрудников ресепшена. Дмитрий Коровин жестоко избил возлюбленную во время очередной пьяной ссоры в номере отеля в центре Москвы. В порыве злости он схватил подушку и накрыл лицо девушки, пытаясь таким образом ее успокоить. Ему показалось, что прошло не больше пяти секунд. Гретта затихла. «Успокоилась», — подумал Дмитрий и лег спать рядом. А наутро проснулся уже с холодным трупом.

Окаменевшее тело светловолосой девушки — 23-летней Гретты Ведлер из российской глубинки — обнаружат в день ее рождения, 12 марта 2022 года, в селе под Липецком. Спустя год после смерти. Всё это время Дмитрий не отпускал любимую и хранил ее тело в чемодане под носом у своих родителей.

«Нас пригласил участковый, сказал, что надо помочь с каким-то делом. Не сказал, что понятой надо быть. Я видела, что она была упакована в чемодан. Такой маленький, завернутый в пленку. Его вскрыли при нас, — несвязно говорит соседка Коровина, облокачиваясь о ржавый забор. — Я стояла смотрела и говорю такая: „Ух ты! Ничего себе!“ Когда ее открыли, она не пахла. Она там не по частям, ничего — целиком. Она была сложена. Между коленями у нее лежали какие-то таблетки. Чтобы запаха, наверное, не было».

Гретта Ведлер выросла в Липецке, но мечтала оттуда сбежать Источник: Псивестник / T.me Тело модели нашли почти в 400 километрах от Москвы Источник: пресс-служба ГСУ СК Москвы

Как жила и почему была убита Гретта Ведлер? Она мечтала о сказке, а не о выживании на выселках с деспотичной бабушкой и пьющей матерью, хотела красивой любви, но выбрала работу в эскорте и доверилась единственному близкому человеку, который задушил ее из-за денег.

В этом материале — подробности громкого дела и эксклюзивные кадры, которые собрали наши коллеги из MSK1.RU. Они пообщались со следователем, съездили в Липецкую область и выяснили у соседей Гретты Ведлер и ее возлюбленного Дмитрия Коровина, как прошли их детство и юность.

«Это был всего лишь образ. И ничего больше»

Пластические операции и косметологические процедуры, завораживающие виды из «Москва-Сити», дорогие машины, люксовые бренды и десятки поклонников. Всё это случилось в жизни Гретты Ведлер намного позже. А сначала было одинокое детство с бабушкой в небольшом доме в Липецке, откуда до заветной столицы 400 с лишним километров.

Липецк встречает трещинами на асфальте и заросшей тротуарной плиткой Источник: Вера Борисова / MSK1.RU

Среди заброшенных липецких ларьков и пыльных домов, где выросла Гретта Ведлер и откуда она отчаянно пыталась сбежать, живут меньше 500 тысяч человек. И их количество с каждым годом продолжает уменьшаться — из города с разношерстной застройкой, где соседствуют исторические здания, советский модернизм и современная архитектура, уезжает всё больше молодежи. А местные старушки шутят, что их когда-то шумные от детского смеха и возни многоэтажки превратились в полумертвые дома пенсионеров.

Про девушку, ее убийцу и само преступление местные не в курсе. Возможно, когда-то что-то слышали по телевизору. Но с тех пор столько воды утекло, да и своими внуками надо заниматься.

«Ведлер? Как-как, девочки, говорите? — переспрашивает пенсионерка. — Немцы, что ли? Нет, таких мы отродясь не слышали. А мы здесь вообще всех знаем. Да и знаете, у нас молодых-то вообще не осталось. Все поуезжали, одни старики остались».

По словам пенсионеров, город постепенно умирает Источник: Вера Борисова / MSK1.RU

В тихом городе с солнечными панельками, что в шести часах езды от Москвы, у магазинов сидят бабули, торгующие ромашками и хризантемами со своего огорода. Развалившиеся на крохотных табуретках тетушки с выложенными на картонную коробку трусами и носками на продажу угрюмо щелкают семечки. На остановках суетятся люди в ожидании автобуса. И какой-нибудь заросший щетиной мужчина обязательно попросит огонька, чтобы прикурить.

Городские пейзажи Липецка, где выросли Гретта и Дмитрий Источник: Вера Борисова / MSK1.RU По словам местных, они знают каждого своего соседа, но про Коровиных ничего не слышали Источник: Вера Борисова / MSK1.RU

Как рассказал следователь Фаррух Сохибов, который вел дело, мать Гретты работала продавщицей в магазине и частенько выпивала, не скрывая этого. А от родного отца осталась лишь графа с отчеством в свидетельстве о рождении.

«Она была из неблагополучной семьи. Рано ушла из дома, сама себя обеспечивала. На этом фоне у нее возникали различные проблемы. Мое мнение, сложившееся из того, что я читал в ее дневниках: она просто привыкла к образу жертвы, — объяснял следователь. — Она преувеличивала преступления или действия со стороны ее родственников, которые те совершали».

Она вела блог и пыталась позиционировать себя как человека, который вырвался из глубинки, который добился всего сам, несмотря на тяжелое детство. На самом деле это был всего лишь образ. И ничего больше. Фаррух Сохибов следователь

Многоэтажки в Липецке рядом с гимназией, где Гретта познакомилась с Дмитрием Источник: Вера Борисова / MSK1.RU

Возможно, поскорее вырваться из провинции и унылых липецких пейзажей Гретта хотела в том числе из-за своей прописки: вся семья девушки и она сама были зарегистрированы в старом доме в 50 километрах от города. Жители села Нового Дубового в один голос говорят: он заброшен уже чуть ли не 20 лет.

Дорога к нему лежит через полуразбитые трассы и заросшие высокой травой поля. На грунтовых улицах села под солнцем нежатся коты, одиноко гуляют коровы, шустро бегают куры и голосят петухи.

Среди ухоженных ярких домиков это едва ли не единственное покосившееся заброшенное здание с ржавой крышей и прогнившим железным забором. Глядя на него, сложно вообще сказать, жил там когда-то кто-то или нет.

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«Я жила в частном доме с бабушкой. Мама забыла обо мне и откупалась всё мое детство деньгами. То, что я подвергалась насилию бабули, ее не волновало, — писала модель в своем блоге. — У нее была своя жизнь, главное, что финансово она всё покрывала, так что еще нужно? Я кричала, я плакала, но никто не приходил на помощь, и в ответ на это я слышала только угрозы».

Подойти к развалине уже невозможно: деревья и кустарники полностью закрывают проход. Окна и двери заколочены. И если там всё же когда-то жила и играла в куклы маленькая Гретта, то от этого времени уже ничего не осталось.

«Да он лет как 20 заброшен. Я вот сколько здесь живу. А это… эдак лет 20 точно. Он и был заброшен. Никаких Ведлеров я в глаза не видел. Не было здесь таких», — говорит сосед, почесывая мокрые от пота волосы.

В селе можно увидеть гуляющих кур и коров Источник: Вера Борисова / MSK1.RU

В прелом воздухе пахнет жженой травой. В гараже, громко ругаясь, копошатся мужики, которые ремонтируют ржавую «Ладу». Многие здесь родились, ходили в местную школу, выросли и не поехали в большой город, а остались создавать семьи в родном селе.

«А там что-то, что с ней любовник… этого. Модель в чемодане… Ну мы тут сколько живем, про такую не слышали. Если б была, то все люди-соседи б знали, — пытается вспомнить живущая по соседству с „родовым“ домом Ведлер. — Я поняла, про кого вы говорите. Девочка приезжала. Просто приезжала, не жила тут, как мы. Приезжали на „семерке“. Блондинка, худенькая такая. Но чтоб с кем-то общалась — нет. Может, купили дом, прописались, и всё».

До села Нового Дубового, где была прописана Ведлер, добираться от Липецка больше полутора часов Источник: Вера Борисова / MSK1.RU

«Единственный близкий человек — Коровин»

Общаться с другими детьми девочке с необычным именем не позволяли, в детский сад водить не стали и не отдали ее в школу в шесть лет. Она одна играла в снежки, одна каталась на лебедке. Уходила на природу разговаривать с кошками и собаками: с людьми не разрешали. И всё из-за страха, что девочка расскажет о побоях со стороны бабушки. Сама же девочка молчала из-за страха, что ее отдадут в детский дом.

«Я нежеланный ребенок, мама обо мне узнала на пятом месяце беременности, и она пила и курила всё это время, — рассказывала о детстве Гретта Ведлер. — Аборт на таком сроке не сделаешь. Именно об этом мне говорила всю жизнь моя бабуля по маме. Мол, ну вот так вышло, пришлось оставить. Бабушка у меня — жутко авторитарный человек. Била она меня здраво в прямом смысле этого слова».

Домики в селе, где была прописана Гретта Источник: Вера Борисова / MSK1.RU

Модель вспоминала, как в девятилетнем возрасте попыталась защититься от очередных побоев и схватилась за нож. За это бабушка выгнала Гретту из дома. Под дождем она понеслась к железной дороге, чтобы ее больше никогда не стало.

«Удивительно, что во всей этой жесткости я остаюсь человеком. Любой другой бы спился, как моя мама (и я ее понимаю), или снаркоманился, — говорила Гретта. — Не представляю, в каком ужасе росла моя мама, но от того она и стала такой холодной. Что я пережила в свои первые детские годы жизни, врагу бы не пожелала».

Гретта (слева) публиковала свои фото школьных времен Источник: Псивестник / T.me

В школе Гретта тоже подвергалась издевательствам. Позднее она объясняла это тем, что из-за регулярных унижений дома позволяла так же относиться к себе и сверстникам. Но в старших классах у нее наконец-то появился тот единственный близкий человек, который, как ей казалось, действительно понимал ее и по-настоящему любил. В 2015 году Гретта Ведлер начала встречаться со своим одноклассником Дмитрием Коровиным.

«Она со своими близкими не общалась. У нее был отец, по которому не установлено, является он биологическим или нет. С ним она тоже не поддерживала общение, — говорит следователь. — На самом деле единственный близкий ее человек был Коровин, который постоянно к ней обращался, помогал и решал ее проблемы».

Гретта часто публиковала кадры с профессиональных съемок Источник: соцсети Гретты Ведлер

Когда Гретте было 15 лет, она ушла из дома. По ее словам, родственники не помогали ей деньгами, поэтому она нашла единственный для себя способ заработка — начала танцевать стриптиз, а позже стала заниматься проституцией. Подруги говорили, что Ведлер пыталась поскорее вырваться из провинции.

«Мало кто знает, но я была еще той пацанкой. Свою женственность и сексуальность я начала раскрывать только пару лет назад, — рассказывала о себе Гретта. — Во многом я благодарна именно мужчине, ведь рядом с мужчиной женщина начинает цвести».

С Дмитрием Коровиным Гретта то сходилась, то расходилась Источник: 112 / T.me

А вот про ее парня знакомые поначалу не могли сказать ничего плохого.

«Дмитрий характеризовался очень положительно. Он был спокойный, прилежный мальчик. Родителям всегда помогал, помогал соседям, — вспоминает Фаррух Сахибов. — Никто не мог предположить, что он способен совершить такое преступление».

Дом в Липецке, где жил Дмитрий Источник: Вера Борисова / MSK1.RU Гретта росла неподалеку от своего парня Источник: Вера Борисова / MSK1.RU

«Проститутничество — это яд»

После окончания школы Гретта, как и мечтала, подалась в Москву, а Дима — учиться в Воронеж, который находится недалеко от Липецка. Но расстояние не помешало их отношениям. Мать Гретты думала, что дочь уехала в столицу, потому что поступила на журфак МГУ. Но на деле числилась на платном отделении факультета экономики РУДН.

«С Коровиным у них завязались романтические отношения. Они неоднократно расставались и сходились, — рассказывает Фаррух Сохибов. — Поначалу он даже не знал, чем она занимается. Потом они встретились в Воронеже. Там Коровин на время давал ей свой телефон. Она со своего аккаунта заходила в соцсети, с кем-то переписывалась. Дмитрий не обращал на это внимание, а затем Гретта уехала. Потом он зашел в соцсети и увидел, что она не вышла из своих аккаунтов. У нее много переписок с разными мужчинами, которые предлагали ей деньги за ее услуги интимного характера».

Гретта часто фотографировалась на фоне высотных зданий Источник: Псивестник / T.me

В паре происходит разлад, и Дмитрий с Греттой расстаются. Коровин пытался выяснить, почему девушка не рассказала ему о своей работе. Через время Ведлер всё же приехала к Коровину и попросила у него прощения. Она обещала, что покончит с эскортом. Парень сильно ее любил и готов был простить абсолютно всё.

«Проститутничество — это яд, который отравляет людей. Я ей говорил: „Гретта, ты, похоже, уже отравлена“. Она очень яро реагировала на подобную фразу, если это касалось проститутничества», — рассказывал на допросе Дмитрий Коровин.

С Дмитрием Гретта была знакома со старших классов Источник: ren.tv

Но свое обещание Гретта так и не сдержала. Примерно в это же время Коровин взял у нее около одного миллиона рублей в долг под расписку. Он рассчитывал, что сможет вернуть долг, оплачивая совместные поездки и бьюти-процедуры девушки.

«Она привыкла к тому, что ее постоянно обеспечивали мужчины. Поэтому начала требовать соответствующего уровня жизни и от Дмитрия Коровина, — отмечает Фаррух Сохибов. — А именно неоднократные путешествия за границу в Дубай, на Мальдивы, Сейшелы и куда-то еще, также он оплачивал ее обучение в университете, пластические операции. Всё это было в ее жизни. Только вот сам-то Коровин — парень не из богатой семьи».

В своем блоге модель делилась эффектными фотографиями Источник: Псивестник / T.me

Чтобы удовлетворить все желания любимой, Дима понабрал кредитов и на себя, и на своих родителей. Парень зарабатывал сначала тем, что перегонял машины, а затем начал таксовать. Снова и снова занимая деньги, Коровин говорил родителям: «Мне нужны средства. Я хочу купить новый автомобиль и перепродать его». Обещал, что будет сам выплачивать долги. Но по факту повесил их на отца с матерью.

«Коровин учился в институте МВД. Он не доучился, бросил. Начиная с 2018-го он начал активно вкладываться в нее финансово — у него стали копиться долги. Как раз из-за финансовых проблем, потому что не смог потянуть учебу и обеспечивать Ведлер. На этом фоне у них постоянно возникали ссоры, — рассказывает следователь. — Она называла его нищебродом, говорила, что он не может ей обеспечить хороший уровень жизни. Они расставались. После очередной ссоры Коровин брал очередной кредит, покупал ей драгоценности и всё, что она хотела».

В это время Гретта уже более-менее обосновалась в Москве. Она вела блог на несколько тысяч подписчиков, где позиционировала себя как психолога и коуча. «Твой путь к саморазвитию» — большими буквами гласила фраза в ее профиле. Вместе с этим в качестве пиарщицы вела некоторые проекты и занималась инвестициями. Мечтала открыть свое производство.

Мечта исполнилась: Гретта пришла к красивой жизни Источник: соцсети Гретты Ведлер Ведлер часто путешествовала за границу Источник: соцсети Гретты Ведлер

На снимках на фоне голубого моря в Сен-Тропе некогда забитая девочка из Липецка рассказывала, как впустить в свою жизнь счастье, а на кадрах из Канн — о желании выучить иностранные языки, чтобы понимать европейцев. В 2020 году Ведлер начала работать моделью, участвовать в профессиональных съемках и вышла в финал конкурса красоты Top Russian Beauties.

Интервью с участницей конкурса моделей Греттой Ведлер, 2020 год Источник: Конкурс Top Russian Beauties, My Capital / YouTube

Сейчас уже сложно сказать, это была лишь красивая картинка или реальная жизнь, о которой так мечтала девочка из глубинки.

«Мало кто знает, но еще несколько лет назад я была наркоманкой. Кокаин, экстази и другие вещества были моими друзьями, — признавалась в блоге Гретта. — А алкоголь был моим товарищем, спасающим на отходнячках. У меня позади много часов личной терапии у психотерапевтов. Несколько лет я сидела на наркоте и психотерапевтировалась одновременно».

Гретта рассказывала, что у нее были проблемы с алкоголем и наркотиками Источник: соцсети Гретты Ведлер

«Простите, если меня человек не отпускает»

Конфликты в паре порой доходили до рукоприкладства. Узнав о работе Гретты в эскорте, Коровин в порыве злости начинал ее душить. Модель жаловалась друзьям, что за Дмитрием «числится убийство»: он якобы с кем-то расправился ради нее. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

«В принципе, это их формат общения. Оба были достаточно молодые — обоим до 30 лет. Оба любили распивать алкоголь, — объясняет следователь. — Когда они встречались, то постоянно пили. Скажем так, это был их досуг. И после этого начинались ссоры, которые постоянно заканчивались одним и тем же. Это были созависимые отношения. И она, и он говорили, что это их последняя встреча. А потом либо сами выходили на связь, либо обоюдно инициировали общение».

Источник: iz.ru

К 2020 году Коровин и его родители остались практически без средств к существованию. Между молодыми людьми вновь начались финансовые споры. Коровин утверждал, что Ведлер должна ему около двух миллионов рублей. Девушка же напоминала, что несколько лет назад уже одолжила ему миллион, а все его подарки — не в счет.

«Гретта говорила: „Вы даже не можете себе купить поесть“. Хотя часть моих денег находилась не у меня, — объяснялся перед следователем Дмитрий Коровин. — Три месяца вот этой финансовой ситуации. Я три месяца, по сути, бомжую. До этого месяц жил в машине».

Окрестности села, где жил Дмитрий Коровин Источник: Вера Борисова / MSK1.RU

За несколько дней до 24 февраля Дмитрий должен был отвезти Гретту в аэропорт Домодедово, чтобы улететь в Новосибирск. Но в самолет девушка так и не села. В машине по дороге произошла очередная ссора.

«Простите, если меня человек не отпускает. Ты что думаешь, Дима мне побои будет делать? Он что, тупой? Нет, конечно. Я чуть не задохнулась. Я тебе говорю. Он меня душил, и не единожды. Он душил меня в отеле, в машине, — жаловалась своему другу девушка. — Он не будет никогда побои оставлять. Он просто будет душить. Я в [шоке] даже не от того, что он меня душил или пытался мне сделать. А от того, насколько многослойна его ложь. Да мы сремся и так в принципе каждый день. Мы [блин], извини меня, не голубуемся. Мы сремся каждый день. Дима деньги оплатить не может. Сегодня он меня молит: „Оплати, пожалуйста, за номер отеля. Сейчас я тебе перечислю“».

[Ни фига] он не закодирован! Вот как это назвать? У него реально какие-то проблемы. Психические. Гретта Ведлер

Гретта рассказывала друзьям, что Коровин с ней делал Источник: 112 / T.me

«Осознаю, что никогда в жизни не видел, не трогал труп»

Ссоры прекратились: Дмитрий познакомил Гретту со своим отцом, подарил ей ноутбук, начал проявлять нежность и купил билеты на Бали, куда они вскоре должны были вылететь в сказочное путешествие. Так, по крайней мере, ситуацию поначалу воспринимали друзья Ведлер.

Снежное 24 февраля 2021 года. Дмитрий и Гретта встретились в номере отеля в центре Москвы. Выпивали и в очередной раз выясняли отношения. Девушка начала упрекать молодого человека в том, что он не может ее обеспечить, его родители — нищеброды, а сам он никто. А Дмитрий требовал, чтобы она перевела ему два миллиона рублей, которые была должна.

Коровин подумал, что прошло не больше пяти секунд, когда он накрыл лицо Ведлер подушкой Источник: Прокуратура Москвы / T.me

«Она пила вино из какой-то чудной бутылки. А у меня головы не было уже третий месяц, поэтому я водку пил как воду уже, — вспоминал тот день Коровин. — В какой-то момент очередное непонятное оскорбление моих родителей. Она говорила: „Вы нищеброды“. Помню, как на автомате правой рукой цепанул ее, ногой поскользнулся. Она упала на кровать. Помню возгласы, восклики. Я пощечину, что ли, дал».

Помню, что подушкой, подушкой надавил на лицо, чтобы она перестала плеваться, кричать и прочее. Просто чтобы она прекратила орать. В какой-то момент она утихла. Буквально пара минут, и я лег спать. Меня вырубило. Вылилось в беспредел полнейший. Дмитрий Коровин

После обеда Дмитрий Коровин очнулся. Он поднял голову и увидел свою любимую, лицо которой было в крови. Он думал, что она просто спит. Парень вскочил, схватил первую попавшуюся салфетку и попытался вытереть ей щеки, рот.

«После этого я взял под руки и аккуратненько потащил ее ванную. Я ее ухватил и оперся о стенку, чтобы она не упала, — несвязно говорил Коровин. — Голову придерживал. Начал холодной водой как-то… ну лицо… чтобы привести в чувство. Начал какие-то пощечины… Холодная вода. Ничего не помогало. Крови уже не было, лицо целое. Начал делать искусственное дыхание. Давил на сердце на полу в ванной комнате. Не то чтобы я долго это делал, не то чтобы я это умею. Просто в этот момент я осознаю, что никогда в жизни не видел, не трогал труп».

Она просто была уже холодная… Это был холодный труп. Не билась, не шевелилась — абсолютно ничего. И всё как будто рухнуло. Дмитрий Коровин

Дмитрий попытался отмыть Гретту, когда обнаружил ее тело Источник: пресс-служба Следственного комитета

После этого Коровин перенес девушку в комнату и положил на кровать, именно тогда он окончательно осознал, что Ведлер мертва. Первой его мыслью было позвонить в полицию и во всём сознаться, однако он вспомнил о родителях, у которых не осталось средств, а также о невыплаченных кредитах и долгах.

«Я начал понимать, что сейчас поднимут родителей, они увидят меня, увидят мою любимую, хоть и бывшую девушку. Хотя как к человеку я к ней испытывал всегда хорошие чувства. Понял, что мать этого просто не переживет. И я не до конца понимал, что происходит, — чуть ли не плача говорил Коровин. — Я оттащил Гретту на правую половину кровати, аккуратненько накрыл. У нее было чистое, абсолютно красивое лицо, даже не бледное. Ну оно начало бледнеть, конечно. Но без травм и прочего».

Коровин не знал, что ему делать дальше. Поэтому взял все остатки алкоголя, которые оставались в номере, выпил и снова отключился. Для него первые дни были сном, где нужно просто попытаться как можно больше выпить, чтобы уснуть и проснуться в реальности. Так продолжалось три дня.

В соцсетях модель часто публиковала фото из путешествий Источник: соцсети Гретты Ведлер

Всё это время Дмитрий сидел в номере с телом любимой. На дверь повесил табличку «Не беспокоить», чтобы горничные не меняли запачканное кровью белье. А тело спрятал за кровать.

«После этого ему приходит идея, что надо как-то избавиться от этого тела, — вспоминает Фаррух Сохибов. — Он начинает искать в интернете, как избавиться от сильного запаха. Выходит из отеля, идет в торговый центр. Там покупает туристический чемодан синего цвета, армированный скотч, духи, лимонную кислоту и активированный уголь, а также мусорный мешок. Он ее облил, а после этого запаковал в полиэтиленовый пакет. Она была девушка компактная. Коровин сложил ее в чемодан, облив всем, что купил в магазине».

И запаха не было абсолютно. Даже спустя год, пока чемодан не вскрыли, ничем не пахло. Фаррух Сохибов следователь

«У меня пролетела мысль, а вдруг это не ты пишешь»

Коровин решил: надо ехать домой. Он снял постельное белье с кровати, где лежала Гретта, упаковал в другой чемодан, сложил в машину. Его родители уже паниковали, пытаясь выяснить, где деньги и что творится с их сыном. Мать с отцом, как вспоминал сам Коровин, начали думать, что их ребенок сошел с ума. А он начал подготавливать их к тому, что у него могут возникнуть проблемы.

По словам Коровина, Гретта была миниатюрной и легкой, поэтому он аккуратно уложил ее тело в чемодан Источник: пресс-служба Следственного комитета Москвы

«Она крайне миниатюрная. Она еще худенькая была как раз таки в феврале. Я бы не смог ей ничего сломать… Так просто аккуратно сложил, — еле выговаривая слова пытался объяснить Коровин. — Просто подвинув ноги… Как вот человек спит, когда ему холодно. В позе эмбриона. Только ноги под себя. Я ничего не мог сломать…»

И уехал вместе с телом в Липецк. Там оставил автомобиль с обмотанным скотчем чемоданом в подвале у родственников.

В это же время друзьям девушки начали приходить от нее странные сообщения. У одного из них появилось подозрение. Он написал: «Гретт, а можешь голосовое записать любое. Че-то у меня пролетела мысль, а вдруг это не ты пишешь».

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На деле всё это время убийца переписывался от лица девушки, упакованное тело которой лежало в багажнике его машины. Прошел год. О Гретте не вспоминали ни мать, ни отец, ни подружки с одногруппницами, ни даже подписчики, с которыми она делилась сокровенным.

«Где-то в мае я узнала, что она пропала. Я думала, что что-то там нахулиганила. Я же не знаю. Когда она уехала в Москву, она не посчитала нужным с нами общаться. „ЛизаАлерт“ обратилась за помощью ко мне, — рассказывала журналистам Лика Ведлер, мать убитой. — Я высылала последние фотографии ее. Мне еще звонили из банка, говорили, что она деньги брала. Просили, чтобы я помогла выплатить долг».

Мать не стала искать свою дочь Источник: «ЛизаАлерт» / T.me

«Растишь ребенка, холишь-лелеешь, но что ей хочется, не даешь до такой степени, там мерсы-шмерсы, понимаете, да? — говорила женщина РЕН-ТВ. — И в конечном итоге тебе говорят: „Я с нищебродами не общаюсь“. Вот и вся благодарность».

Мать Гретты не стала подавать заявление об исчезновении дочери. Как рассказал следователь, тревогу забил клиент девушки, который находился на Украине.

«Никто ее не искал, никто заявление не писал, — сказал Фаррух Сохибов. — Ее близкие родственники, в первую очередь ее родная мать, не обращались никуда. Хотя ей сообщали, что дочь пропала. Но она с ней не общалась. Поэтому прошло много времени с момента пропажи до возбуждения уголовного дела».

Дом, где нашли тело Гретты Источник: Вера Борисова / MSK1.RU

Тело Гретты Ведлер и окровавленные наволочки пролежали в чемодане сырого подвала до весны 2022 года. А за два дня до 13 марта — дня, когда любимой исполнилось бы 24 года, — Дмитрий перевез ее в загородный дом к своим родным в село Сошки под Липецком. С этого момента жизнь Коровину начала казаться пыткой.

«Я крайне не хотел и не мог в принципе надругаться над этим, потому что я знал, что я совершенно, что я совершил. Осознанно, неосознанно — без разницы. Я знал, что меня в любом случае… Знал, что за мной придут, — отрешенно заявлял Коровин. — Не понимал, почему за мной не приходят. Я был к этому полностью готов. Найдут, и скрываться я не буду. И я не мог никаким образом издеваться над телом, потому что это человек, которого я люблю».

Последние недели были просто дичайшие. Начались панические атаки. По факту я год не спал. Я засыпаю и вижу номер этого отеля. Больше ничего не вижу. Это просто невозможно. Это кошмар. Дмитрий Коровин

«Потом сказали, что нашли в чемодане тело»

Село Сошки, где живет чуть больше полутора тысяч человек, совсем не похоже на места, где была прописана светловолосая девушка. Здесь ни коров, ни криков петухов. Рабочие, ругаясь, укладывают асфальт, за железными высокими заборами виднеются добротно отстроенные дома. Соседи Коровиных говорят, что и до трагедии семья почти ни с кем не общалась, а после и вовсе замкнулась.

«Я живу в Грязях, сюда просто приезжаю, — отнекиваясь, говорила соседка Коровиных. — Но я ни его не знала, ни их не знала. Я приеду-уеду. Постоянных жителей тут мало. Эта вот семья умерла вся. Родители живут. Они вряд ли с кем-то общаются. Но мать его ходила делала уколы к теть Кате. Но она умерла».

Соседи мало что знают о семье Коровиных Источник: Вера Борисова / MSK1.RU Некоторые жители Сошек говорят, что в конце февраля 2022-го видели много машин полиции и скорых Источник: Вера Борисова / MSK1.RU

«Ой, девочки, живем как и живем. Они своей жизнью, мы — своей. Они как-то замкнулись и с нами особо не это. Говорят, что он на СВО. А так… Здесь все уж повымерли, — „гэкая“, причитает другая жительница Сошек. — Остались таджики, кругом таджики всё скупили, скоро будем мечеть строить. Мы тут были, когда всё произошло. Ничего не видели. Самое главное, видим: скорая. Я спрашиваю: „На что хоть вас вызвали?“ Медики отвечают: „Да мы и сами не знаем“. А потом сказали, что нашли в чемодане тело. Из Москвы приехали, оперов понаехало. Сейчас никто ни с кем не общается. Все замкнутые».

Мы вместе с Коровиными строили дома. Лет шесть они уже здесь живут, они городские так-то. Никуда они не переезжали. Мы как-то с Ирой пытались налаживать общение. Застолий не было. соседка семьи Дмитрия Коровина

Жители села Сошки говорят, что Дима Коровин помогал пожилой соседке с ремонтом телевизора. Его родители ни с кем не здоровались, да и не пытались подружиться.

«После 8 марта выхожу: машины стоят, милиция. Я думаю: „Шо случилося?“ А мне знакомый опер говорит: „Да у вас там труп нашли“. Ну нашли и нашли. Я что, туда пойду? Я этого до ужаса боюсь, — сумбурно объясняет женщина в ярко-синем халате. — Их дом „веселым“ называют, потому что там вот это нашли».

Они-то, кажется, люди спокойные были. Даже не подумаешь. Мальчик-одуванчик был. Мне сказали, что после того Коровины дом продали и уехали. соседка семьи Дмитрия Коровина

На ступеньках дома семьи Коровина сидит женщина небольшого роста. Услышав, что пришли журналисты, без разговоров начала кричать из-за высокого забора: «Уходите отсюда! Без комментариев! Я сейчас полицию вызову!» Гараж, где стояла машина с телом, открыт.

«Год этот, который прошел, прошел как один день»

Пока Коровин решал, что делать с Греттой, к нему в дом явились силовики и следователи. Дмитрия не было: он таксовал в Липецке, чтобы закрыть долги, которые повесил на родителей.

«За два дня до того, как мы собирались приехать к нему домой с обыском, он забрал из погреба тело. И просто хранил чемодан в гараже у себя в машине, — отмечает следователь. — Эти дни он катался и искал место, где мог бы захоронить Гретту. И нам удалось найти тело и все вещи Ведлер, от которых Коровин собирался избавиться. Там одежда, нижнее белье, телефон, которые он похитил еще из отеля».

Подтвердить причастность Дмитрия Коровина к убийству удалось еще и по экспертизе ДНК. Как рассказал Сохибов, на матрасе в отеле, где лежала погибшая, осталось темное пятно. Коровин перевернул матрас, и весь год его не трогали. Позднее следователи вырезали из него часть и провели экспертизу. Оказалось, что это кровь Гретты Ведлер.

Холодным днем следователи и опера достали синий чемодан, обмотанный армированным скотчем. Спустя несколько секунд понятые видят: на промерзшей мартовской земле на картонках, свернувшись калачиком, будто бы кутаясь от мороза, лежит тело Гретты, присыпанное упаковками от активированного угля. В темном комке виднеется клетчатая рубашка, туфли на каблуке и когда-то светлые волосы.

«Как это всё произошло, я не знаю. Год этот, который прошел, прошел как один день», — сбивчиво говорил Коровин во время задержания.

Тело Гретты достали из чемодана на снег около дома Коровиных Источник: пресс-служба ГСУ СК Москвы Тело пролежало год в чемодане Источник: пресс-служба ГСУ СК Москвы

Дмитрия Коровина приговорили к 15 годам лишения свободы. На суде он сказал, что надеется найти настоящую любовь, построить семью и быть полезным обществу. В колонии подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Мать Гретты Ведлер после смерти дочери перестала выходить на связь, а ее брат в разговоре с MSK1.RU отрекся от семьи.